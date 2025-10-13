Ponovno se širi »najbolj smrtonosna okužba na svetu«! Zanjo je značilen dolgotrajni kašelj

Zdravstveni delavci na Otoku opozarjajo, da se pri njih povečuje število ljudi, obolelimi za tuberkulozo, pravijo ji tudi »najbolj smrtonosna okužba na svetu«. Zdravniki ljudi, ki dalj časa trpijo za kašljem, naj tega ne pripišejo tako gripi ali covidu, testirajo naj se tudi na tuberkulozo.

Bolezen je sicer do nedavnega veljala za stvar iz preteklosti, a se zdaj v delih Velike Britanije ponovno širi, piše Daily Mail. Najnovejši podatki kažejo, da se je število okuženih leta 2024 povečalo za 13,6 odstotka, in sicer na 5490 zabeleženih primerov v primerjavi s 4831, kolikor so jih zabeležili leto prej.

Čeprav tveganje za širšo populacijo ostaja nizko, strokovnjaki opozarjajo, da se tuberkuloza zlahka širi in je lahko tudi smrtna, če je strokovnjaki ne diagnosticirajo pravočasno in je pravočasno ne začno zdraviti. Okužba, ki jo povzroča bakterija Mycobacterium tuberculosis, najpogosteje prizadene pljuča, lahko pa se razširi tudi na možgane, hrbtenjačo ali ledvice.

Simptomi se običajno razvijajo počasi, v tednih ali mesecih, in vključujejo vztrajen kašelj, ki traja več kot tri tedne, bolnik lahko tudi izkašljuje kri, ni pa nujno. Kašelj spremlja povišana telesna temperatura, nočno potenje, utrujenost, izgubo apetita in posledično teže. Če se tuberkuloza ne zdravi, lahko povzroči trajno poškodbo pljuč ali se razširi po krvnem obtoku, kar lahko privede do potencialno smrtnih zapletov, kot sta meningitis ali odpoved organov.

Več smrti kot HIV, malarija in covid skupaj

Tuberkulozo pogosto opisujejo kot najbolj smrtonosno nalezljivo bolezen na svetu, saj vsako leto ubije več ljudi kot katera koli druga okužba. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je leta 2023 po svetu zaradi nje umrlo 1,25 milijona ljudi, kar presega število smrti zaradi virusa HIV, malarije in covida-19 skupaj.

Bolezen je mogoče zdraviti z antibiotiki, ki jih je treba jemati vsaj šest mesecev, je pa spodbuden podatek, da v 12 mesecih več kot 84 odstotkov bolnikov uspešno zaključi zdravljenje in si povsem opomore. Tuberkuloza se širi z dolgotrajnim tesnim stikom z okuženo osebo, ko ta kašlja, kiha ali govori, zato je testiranje bistvenega pomena, ne le zaradi zdravljenja, ampak tudi preprečevanja stikov z drugimi ter prenašanja okužbe.

»Ukrepati moramo hitro, da prekinimo verižno reakcijo prenosov, da okužbe hitro prepoznamo in zdravimo. Pomembno si je zapomniti, da ni vsak vztrajen kašelj z vročino posledica gripe ali covida. Kašelj, ki običajno vsebuje sluz in traja več kot tri tedne, lahko povzroči vrsta drugih težav, vključno s tuberkulozo,« je za omenjeni časnik dejala dr. Esther Robinson, vodja oddelka za tuberkulozo.