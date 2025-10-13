  • Delo d.o.o.
    ZDRAVLJENJE JE DOLGOTRAJNO

    Ponovno se širi »najbolj smrtonosna okužba na svetu«! Zanjo je značilen dolgotrajni kašelj

    Simptomi vključujejo vztrajen kašelj, ki traja več kot tri tedne, bolnik lahko tudi izkašljuje kri, ni pa nujno.
    Bolezen je mogoče zdraviti z antibiotiki, ki jih je treba jemati vsaj šest mesecev. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
    Bolezen je mogoče zdraviti z antibiotiki, ki jih je treba jemati vsaj šest mesecev. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images
    B. K. P.
     13. 10. 2025 | 21:05
     13. 10. 2025 | 21:05
    Zdravstveni delavci na Otoku opozarjajo, da se pri njih povečuje število ljudi, obolelimi za tuberkulozo, pravijo ji tudi »najbolj smrtonosna okužba na svetu«. Zdravniki ljudi, ki dalj časa trpijo za kašljem, naj tega ne pripišejo tako gripi ali covidu, testirajo naj se tudi na tuberkulozo.

    Bolezen je sicer do nedavnega veljala za stvar iz preteklosti, a se zdaj v delih Velike Britanije ponovno širi, piše Daily Mail. Najnovejši podatki kažejo, da se je število okuženih leta 2024 povečalo za 13,6 odstotka, in sicer na 5490 zabeleženih primerov v primerjavi s 4831, kolikor so jih zabeležili leto prej.

    Čeprav tveganje za širšo populacijo ostaja nizko, strokovnjaki opozarjajo, da se tuberkuloza zlahka širi in je lahko tudi smrtna, če je strokovnjaki ne diagnosticirajo pravočasno in je pravočasno ne začno zdraviti. Okužba, ki jo povzroča bakterija Mycobacterium tuberculosis, najpogosteje prizadene pljuča, lahko pa se razširi tudi na možgane, hrbtenjačo ali ledvice.

    Simptomi se običajno razvijajo počasi, v tednih ali mesecih, in vključujejo vztrajen kašelj, ki traja več kot tri tedne, bolnik lahko tudi izkašljuje kri, ni pa nujno. Kašelj spremlja povišana telesna temperatura, nočno potenje, utrujenost, izgubo apetita in posledično teže. Če se tuberkuloza ne zdravi, lahko povzroči trajno poškodbo pljuč ali se razširi po krvnem obtoku, kar lahko privede do potencialno smrtnih zapletov, kot sta meningitis ali odpoved organov.

    Več smrti kot HIV, malarija in covid skupaj

    Tuberkulozo pogosto opisujejo kot najbolj smrtonosno nalezljivo bolezen na svetu, saj vsako leto ubije več ljudi kot katera koli druga okužba. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je leta 2023 po svetu zaradi nje umrlo 1,25 milijona ljudi, kar presega število smrti zaradi virusa HIV, malarije in covida-19 skupaj.

    Bolezen je mogoče zdraviti z antibiotiki, ki jih je treba jemati vsaj šest mesecev, je pa spodbuden podatek, da v 12 mesecih več kot 84 odstotkov bolnikov uspešno zaključi zdravljenje in si povsem opomore. Tuberkuloza se širi z dolgotrajnim tesnim stikom z okuženo osebo, ko ta kašlja, kiha ali govori, zato je testiranje bistvenega pomena, ne le zaradi zdravljenja, ampak tudi preprečevanja stikov z drugimi ter prenašanja okužbe.

    »Ukrepati moramo hitro, da prekinimo verižno reakcijo prenosov, da okužbe hitro prepoznamo in zdravimo. Pomembno si je zapomniti, da ni vsak vztrajen kašelj z vročino posledica gripe ali covida. Kašelj, ki običajno vsebuje sluz in traja več kot tri tedne, lahko povzroči vrsta drugih težav, vključno s tuberkulozo,« je za omenjeni časnik dejala dr. Esther Robinson, vodja oddelka za tuberkulozo.

    okužbavirustuberkulozakašelj
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podatki

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
    Promo
    Razno
    Podjetništvo

    Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Počutite se deset let mlajši! 5 načinov, kako vam lahko termalni oddih spremeni telo in um

    Če se ne počutite dobro v svoji koži in se vam zdi, da ste ujeti v dolgočasno rutino, je čas, da v svoje življenje vnesete spremembe, ki bodo povečale vašo vitalnost in energijo ter vzdrževale notranji žar, ki se vidi tudi navzven – v privlačnejši podobi, karizmi in v vsakodnevnem izžarevanju veselja do življenja.
    Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 09:17
    Promo
    Razno
    Dogodek

    MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

    V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
    Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    7. 10. 2025 | 09:06
