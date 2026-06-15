Popravek in opravičilo uredništva

Uredništvo spletnih Slovenskih novic se opravičuje Zali Klopčič in njenemu očetu zaradi napake v članku »Poglejte, kdo je Zalo Klopčič pospremil pred oltar! Nekoč razrešeni župnik«.

Zalo Klopčič je na poroki k oltarju pospremil njen oče, ki ni nekdanji župnik Franc Klopčič, kot smo nehote in pomotoma zapisali. Vsem prizadetim se za neljubo napako opravičujemo.

Uredništvo spletnih Slovenskih novic