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    Popravek in opravičilo uredništva

    V članku smo napačno zapisali, da je spletno vplivnico, politično komentatorko in predsednico društva Nova smer Zalo Klopčič na poroki k oltarju pospremil Franc Klopčič nekdanji župnik v Preski pri Medvodah. V resnici jo je pospremil njen oče.
    Zagodel nam jo je tiskarski škrat. Foto: Dejan Javornik  
    Zagodel nam jo je tiskarski škrat. Foto: Dejan Javornik  
    Uredništvo
     15. 6. 2026 | 17:05
     15. 6. 2026 | 18:10
    0:50
    A+A-

    Uredništvo spletnih Slovenskih novic se opravičuje Zali Klopčič in njenemu očetu zaradi napake v članku »Poglejte, kdo je Zalo Klopčič pospremil pred oltar! Nekoč razrešeni župnik«.

    Zalo Klopčič je na poroki k oltarju pospremil njen oče, ki ni nekdanji župnik Franc Klopčič, kot smo nehote in pomotoma zapisali. Vsem prizadetim se za neljubo napako opravičujemo.

    Uredništvo spletnih Slovenskih novic

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