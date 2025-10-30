  • Delo d.o.o.
    IZOGIBAJTE SE VODNIM POVRŠINAM

    Pozor, ne krmite jih! Pri labodu v Velenju potrdili ptičjo gripo

    V zadnjih dneh se po Evropi povečuje število primerov ptičje gripe tako pri divjih pticah kot pri perutnini.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Miklavc
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Miklavc
    STA, A. G.
     30. 10. 2025 | 10:52
     30. 10. 2025 | 10:52
    2:00
    A+A-

    V občini Velenje so pri labodu grbcu potrdili ptičjo gripo. Gre za prvi primer v letu 2025, so sporočili iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Rejce pozivajo, naj pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in v primeru katerega od za to bolezen značilnih znakov takoj obvestijo veterinarja.

    Nacionalni veterinarski inštitut je upravo obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco tipa A, podtipa H5N1 pri labodu grbcu, ki so ga mrtvega našli v Velenjskem jezeru, so sporočili iz uprave.

    Sprehajalcem svetujejo, naj se izogibajo vodnim površinam. FOTO: Jože Suhadolnik 
    Sprehajalcem svetujejo, naj se izogibajo vodnim površinam. FOTO: Jože Suhadolnik 

    V zadnjih dneh se po Evropi povečuje število primerov ptičje gripe tako pri divjih pticah kot pri perutnini. Veterinarska uprava je zato že pred dnevi rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozvala k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov.

    Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa

    Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo državno središče za nadzor bolezni, so tudi danes sporočili iz uprave. Ta priporočila so objavljena na njihovih spletnih straneh.

    Uprava rejce poziva, da pozorno spremljajo zdravstveno stanje svojih živali in takoj obvestijo veterinarja, če opazijo katerega od znakov, kot so zmanjšana poraba krme in vode, padec nesnosti, povišan pogin ali ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki ter živčne motnje.

    Sprehajalcem pa svetujejo, naj se izogibajo vodnim površinam, na katerih so vodne ptice. Prav tako naj jih ne krmijo.

    ptičja gripalabodipogin pticperutninaveterinarstvo in varstvo rastlinuprava za varno hranoVelenje
