Pozor, prihaja drastična podražitev parkiranja v Ljubljani

Ljubljana pripravlja največjo prenovo parkirnega režima v zadnjih letih, in ta bo močno občutna pri cenah. Kot poroča Delo.si, bodo mestni svetniki v ponedeljek odločali o novem ceniku, ki prinaša kar 30-odstotni dvig urnih postavk.

Po novem bomo v coni 1 namesto 1,30 evra plačali 1,70 evra, v coni 2 se znesek dviga z 0,80 na 1 evro, v coni 3 pa z 0,50 na 0,70 evra. Plačevanje se po novem podaljšuje. V vseh conah bo veljalo od 6. do 20. ure, v garažnih hišah občine pa bodo uvedli enoten dnevni in nočni režim (6.00–22.00 in 22.00–6.00). Nova ureditev naj bi začela veljati 12. januarja prihodnje leto.

Ljubljana pa ne draži le obstoječih parkirišč, temveč dodaja tudi nova območja, kjer bo parkiranje odslej plačljivo. Med njimi so parkirišča pri kopališčih Vevče in Kodeljevo, na Korenčanovi ulici v Dravljah, del Zaloške ceste ter večje območje v industrijski coni Stegne; skupaj skoraj 300 novih plačljivih mest, uvrščenih v cono 3. Hkrati ostajajo zaprta ali ukinjena nekatera dosedanja parkirišča, kot je makadamsko parkirišče ob gradnji NUK 2.

Dobra novica za stanovalce z dovolilnicami

Čeprav bodo vozniki občutili občutne podražitve, prinaša odlok tudi olajšanje za stanovalce z letnimi dovolilnicami – te bodo v conah 1 in 2 cenejše (okoli 82 evrov, namesto 100), v coni 3 pa le 41,89 evra. Mestna občina ocenjuje, da bo z novim režimom in razširitvijo plačljivih območij podjetje LPT na leto ustvarilo kar štiri milijone evrov več prihodkov.