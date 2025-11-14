  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    VIŠJE CENE

    Pozor, prihaja drastična podražitev parkiranja v Ljubljani

    Dodajajo tudi nova območja, kjer bo parkiranje odslej plačljivo.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela
    Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv Dela
    N. B.
     14. 11. 2025 | 19:57
    1:50
    A+A-

    Ljubljana pripravlja največjo prenovo parkirnega režima v zadnjih letih, in ta bo močno občutna pri cenah. Kot poroča Delo.si, bodo mestni svetniki v ponedeljek odločali o novem ceniku, ki prinaša kar 30-odstotni dvig urnih postavk.

    Po novem bomo v coni 1 namesto 1,30 evra plačali 1,70 evra, v coni 2 se znesek dviga z 0,80 na 1 evro, v coni 3 pa z 0,50 na 0,70 evra. Plačevanje se po novem podaljšuje. V vseh conah bo veljalo od 6. do 20. ure, v garažnih hišah občine pa bodo uvedli enoten dnevni in nočni režim (6.00–22.00 in 22.00–6.00). Nova ureditev naj bi začela veljati 12. januarja prihodnje leto.

    Ljubljana pa ne draži le obstoječih parkirišč, temveč dodaja tudi nova območja, kjer bo parkiranje odslej plačljivo. Med njimi so parkirišča pri kopališčih Vevče in Kodeljevo, na Korenčanovi ulici v Dravljah, del Zaloške ceste ter večje območje v industrijski coni Stegne; skupaj skoraj 300 novih plačljivih mest, uvrščenih v cono 3. Hkrati ostajajo zaprta ali ukinjena nekatera dosedanja parkirišča, kot je makadamsko parkirišče ob gradnji NUK 2.

    Dobra novica za stanovalce z dovolilnicami

    Čeprav bodo vozniki občutili občutne podražitve, prinaša odlok tudi olajšanje za stanovalce z letnimi dovolilnicami – te bodo v conah 1 in 2 cenejše (okoli 82 evrov, namesto 100), v coni 3 pa le 41,89 evra. Mestna občina ocenjuje, da bo z novim režimom in razširitvijo plačljivih območij podjetje LPT na leto ustvarilo kar štiri milijone evrov več prihodkov.

    Več iz teme

    parkiranjeMOLLjubljanapodražitev
    ZADNJE NOVICE
    20:35
    Bulvar  |  Domači trači
    OKRAŠEVANJE BLOKA

    Robert Roškar zaskrbljen zaradi očeta: »Obljubil si, da ne boš ...« (VIDEO)

    Slavko Roškar že več let okrašuje blok in enako je tudi letos.
    14. 11. 2025 | 20:35
    20:00
    Lifestyle  |  Stil
    ZA BODOČE MLADOPOROČENCE

    2 ključni stvari, ki bi se jih pari morali zavedati, preden stopijo pred oltar

    Ljubezen ni dovolj za srečen zakon, opozarja ameriški psiholog. Odkrijte dve ključni spoznanji, ki rešujeta razmerje pred ločitvijo.
    Barbara Kotnik14. 11. 2025 | 20:00
    19:57
    Razno
    VIŠJE CENE

    Pozor, prihaja drastična podražitev parkiranja v Ljubljani

    Dodajajo tudi nova območja, kjer bo parkiranje odslej plačljivo.
    14. 11. 2025 | 19:57
    19:27
    Bulvar  |  Domači trači
    VROČ POGOVOR

    Ta voditelj slovenskega politika (77) direktno vprašal glede seksa: »Zmago fu*** kej?« (VIDEO)

    Zmago Jelinčič Plemeniti pravi, da trenutno v resni zvezi sicer ni, da gre bolj za »dolgotrajajoč f**«.
    14. 11. 2025 | 19:27
    18:56
    Novice  |  Svet
    SIRENE SO ODMEVALE

    Tako so se hrvaški reševalci poklonili tragično umrlemu Slovencu Anžetu (VIDEO)

    Prizori, ki sežejo do srca ...
    14. 11. 2025 | 18:56
    18:37
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    INDIJA

    Hudo počilo na avtocesti: umrlo kar osem ljudi, še več ranjenih (VIDEO)

    Prometna nesreča se je zgodila na avtocestnem odseku Pune - Bengaluru v Indiji. V enem avtomobilu je umrlo pet ljudi.
    14. 11. 2025 | 18:37

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Praznično obdarovanje

    Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    12. 11. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prenova doma

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    10. 11. 2025 | 09:00
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Praznično obdarovanje

    Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    12. 11. 2025 | 09:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prenova doma

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    10. 11. 2025 | 09:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRILOŽNOST

    Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    Božična peka

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

    Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    27. 10. 2025 | 11:56
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Napitki

    Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

    Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    VINSKA DOŽIVETJA

    TOP ideje za vrhunska doživetja

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    13. 11. 2025 | 08:39
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    Božična peka

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

    S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Plače v Sloveniji

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Fizioterapija

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zdravi obroki

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

    Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    11. 11. 2025 | 08:48
    Promo
    Novice  |  Kmetijske novice
    Vrtnarjenje

    Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

    Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
    Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    10. 11. 2025 | 13:42
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Zdravje zob

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Praznično
    PRAZNIČNO

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
    Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki