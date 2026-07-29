Pralni stroj noče ožemati? Preverite sedem najpogostejših vzrokov

Eden najpogostejših razlogov, da se boben ne začne vrteti, je preobremenjen pralni stroj. Mokra oblačila so veliko težja, kot se zdi, zato lahko prevelika količina perila močno obremeni motor, jermen in druge sestavne dele. Rešitev je preprosta. Nekaj oblačil vzemimo iz bobna in program ožemanja zaženimo znova. Pri naslednjem pranju upoštevajmo največjo dovoljeno količino perila, ki jo priporoča proizvajalec.

Včasih stroj ni prepoln, pač pa se brisače ali večji kosi oblačila zberejo samo na eni strani bobna. Sodobni pralni stroji v takšnem primeru zaradi varnosti pogosto prekinejo ožemanje. Odprimo vrata, perilo enakomerno razporedimo in znova zaženimo program. Če težava ostane, odstranimo največji kos in ga operimo posebej.

Če pralni stroj med ožemanjem skače, se trese ali udarja ob steno, morda ne stoji na ravni podlagi. Naprava lahko zaradi premočnega premikanja sama prekine delovanje. Preverimo vse štiri nogice in jih po potrebi prilagodimo. Stroj mora stati trdno, brez zibanja, podlaga mora biti ravna in stabilna.

Pralni stroj ne bo začel ožemati, če je v bobnu še vedno voda. Vzrok je lahko prepognjena odtočna cev, zamašen filter ali težava z odtočno črpalko. Najprej preverimo cev za strojem. Če je stisnjena ali prepognjena, jo poravnajmo. Nato očistimo filter v skladu z navodili proizvajalca. Pred odpiranjem filtra pripravimo posodo in brisače, saj lahko iz stroja izteče precej vode.

Najbolj nas bo po žepu udaril okvarjen motor. FOTO: Simonskafar/Getty Images

Pralni stroji imajo varnostni sistem, ki preprečuje ožemanje, če vrata niso pravilno zaprta. Če je ključavnica poškodovana, lahko stroj normalno opere perilo, nato pa obstane tik pred ožemanjem. Podobno velja za stroje z zgornjim polnjenjem, pri katerih lahko odpove stikalo pokrova. Zamenjava je pri nekaterih modelih preprosta, vendar moramo napravo pred vsakim posegom obvezno izključiti iz električnega omrežja.

Jermen povezuje motor z bobnom in omogoča njegovo vrtenje. Sčasoma se lahko obrabi, zdrsne ali pretrga. Takrat bomo morda slišali motor, boben pa bo ostal pri miru. Za dostop do jermena je treba odstraniti del ohišja, zato naj se takšnega popravila lotijo le tisti, ki imajo dovolj znanja in primerno orodje. V nasprotnem primeru je varneje poklicati serviserja.

Najdražji scenarij je okvara motorja. Kaže se tako, da stroj začne prati, nato pa se ustavi in sploh ne poskuša zagnati ožemanja. To je resnejša okvara, pri kateri je treba presoditi, ali se popravilo starejšega stroja sploh še izplača. Preden sprejmemo odločitev, pridobimo oceno stroškov. Če je stroj zelo star, je lahko nakup nove naprave bolj smiseln kot zamenjava dragega motorja ali drugih ključnih sestavnih delov.

Morda je kriva napačna razporeditev teže. FOTO: Photo By Rafa Elias/Getty Images

Serviserja pokličimo, če stroj ne odvaja vode, če zaznamo vonj po zažganem, če se pojavljajo nenavadni kovinski zvoki ali če se težava ponavlja tudi po prerazporeditvi perila, čiščenju filtra in ponastavitvi naprave.