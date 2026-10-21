Pred pisarno zbil poslanko, ta je ostala brez noge

Avstralijo je pretresel hud napad na neodvisno poslanko Helen Haines, saj je 65-letnico v ponedeljek pred njeno pisarno v mestu Wangaratta okoli 200 kilometrov od Melbourna voznik namerno zbil z avtomobilom. Hainesova je prestala operacijo, vendar ostaja v kritičnem stanju, poroča AFP. Avstralski mediji poročajo, da je izgubila nogo.

Policija je po napadu pridržala 43-letnega moškega. Dogodek je opisala kot osamljen incident, motiv pa še preiskujejo. V preiskavo je vključena tudi protiteroristična ekipa. Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da je napad vse pretresel, zaradi občutnega porasta groženj politikom pa bo treba po njegovih besedah vprašanje varnosti resno nasloviti. Voznik je njegovih besedah sprva zapeljal mimo poslanke, nato pa polkrožno obrnil in jo povozil.

Grožnje in nasilje spodbujajo zamere, teorije zarote in spletna okolja.

Napad se je zgodil v času, ko avstralski varnostni organi opozarjajo na vse več političnega nasilja, groženj in radikalizacije. Avstralska komisija za človekove pravice je sporočila, da se je zgodil v ozračju vse večje polarizacije in groženj politikom. Število groženj avstralskim poslancem in njihovim pisarnam se je med letoma 2021 in 2025 podvojilo. Samo lani so policiji prijavili 1067 takšnih primerov.

Na udaru ženske

Vodja avstralske obveščevalne službe Mike Burgess je opozoril, da je politično motivirano nasilje med najhitreje rastočimi varnostnimi grožnjami v državi. Po njegovih besedah ga spodbujajo zamere, teorije zarote in spletna okolja, v katerih ljudje večinoma poslušajo in berejo le mnenja, ki potrjujejo njihove že obstoječe poglede na svet.

Posebej skrb vzbujajo grožnje političarkam. Avstralska zvezna policija je po poročanju AFP opozorila, da so te pogosto tarče prav zato, ker so ženske. Lisa Phillips z Univerze v Melbournu je povedala, da je raziskava med političarkami v zvezni državi Viktorija pokazala, da je bila velika večina deležna vsiljevanja, nadlegovanja, groženj ali celo napadov. Kar 85 odstotkov groženj, ki so jih prejele, je bilo povezanih z njihovim spolom.