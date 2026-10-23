Preiskava domnevne korupcije v zdravstvu: pod lupo 18 oseb

Koprski kriminalisti so v obsežni preiskavi domnevne korupcije opravili 16 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na različnih lokacijah po Sloveniji, pridržali šest slovenskih državljanov, zasegli elektronske naprave, podatke ter dokumentacijo. Zaradi suma nedovoljenega sprejemanja in dajanja daril preiskujejo 11 fizičnih in sedem pravnih oseb. Preiskava, ki se je začela sredi lanskega leta, zajema tudi domnevno privilegiranje poslovnih partnerjev pri investicijah.

Kot sta pojasnila Črtomir Kuret, vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto v Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Koper, in David Smolej, vodja oddelka za korupcijo v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, so za nujno potreben čas izvajanja preiskovalnih aktivnosti pridržali šest ljudi ter jih potem izpustili.

Pod lupo so vzeli predvsem okoliščine investicij na področju gradnje ter povezave med odločevalci na strani investitorjev in izvajalcev. Preverjajo, ali so posamezniki zaradi svojih položajev pridobivali osebne koristi in ali so bili pri sklepanju poslov neupravičeno privilegirani določeni gospodarski subjekti.

Črtomir Kuret in David Smolej FOTO: Slovenske Novice

Med preiskavo so ugotovili, da naj bi se nedovoljene nagrade in koristi med prejemniki in dajalci prenašale posredno in prikrito. Med načini, ki jih preverjajo, so tudi navidezno zakoniti nakupi materiala in opravljanje storitev. Osumljenim so bile zasežene elektronske naprave, obsežna dokumentacija, poleg teh pa tudi predmeti, ki naj bi bili nezakonito pridobljena darila, med njimi kavč, miza, stol, hladilnik, pralni stroj in televizor.

Kot smo že poročali, naj bi kriminalisti obiskali Splošno bolnišnico Izola in Ortopedsko bolnišnico Valdoltra. V ospredju naj bi bila med drugim večmilijonska naložba v gradnjo hiperbaričnega in rehabilitacijskega centra in domnevno favoriziranje dveh izvajalcev. Direktor bolnišnice v Valdoltri Vado Keranović in strokovni sodelavec službe za investicije Danijel Radešić očitke o domnevnem podkupovanju zanikata. Radešić je ob tem izrazil prepričanje, da je preiskava povezana z njegovim političnim udejstvovanjem in kandidaturo za župana Izole. Policija očitke o politično motivirani preiskavi zanika.