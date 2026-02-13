  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    PRIPOROČAMO

    Preizkusil sem trend temnega tuširanja. Nenavadno početje, a spal sem bolje kot kdaj prej

    Temno tuširanje je nov velnes trend, ki obljublja boljši spanec, manj tesnobe in večjo čuječnost.
    Tuširanje v temi je zelo prijetna izkušnja. FOTO: Getty Images
    Tuširanje v temi je zelo prijetna izkušnja. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     13. 2. 2026 | 11:00
    5:08
    A+A-

    Temno tuširanje je nerodni prevod iz dark shower, ampak ... poskusil sem, tuširanje v temi. Koncept je preprost: večerno prhanje poteka v popolni temi ali ob minimalni svetlobi. Ne zaradi izpada elektrike ... Čeprav ideja ni nova, saj številni posamezniki na spletu trdijo, da takšno rutino prakticirajo že leta, je v zadnjem času doživela razcvet predvsem zaradi viralnih objav na družbenih omrežjih.

    Kaj je temno tuširanje?

    Osnovno načelo trenda je zmanjšanje vseh zunanjih dražljajev. Najpogostejša priporočila vključujejo popolno zatemnitev prostora oziroma uporabo minimalne svetlobe (na primer majhne nočne lučke), odsotnost glasbe ali drugih zvokov, osredotočanje izključno na občutke med prhanjem, toploto vode, dotik kože, dihanje.

    Gre za poskus zavestnega umirjanja čutov po dnevu, polnem informacij, ekranov in umetne svetlobe.

    Ali lahko temno tuširanje izboljša duševno počutje?

    Za zdaj ni trdnih znanstvenih raziskav, ki bi neposredno preučevale učinke temnega tuširanja. Vendar strokovnjaki s področja medicine spanja in duševnega zdravja poudarjajo, da zmanjšanje senzorične stimulacije lahko pozitivno vpliva na živčni sistem.

    Sodobni način življenja pomeni skoraj neprekinjeno izpostavljenost svetlobi, hrupu in informacijam. Močna svetloba, zlasti v večernih urah, spodbuja budnost in zavira izločanje melatonina, hormona, ki telesu sporoča, da je čas za spanje. Zatemnjen prostor brez dodatnih dražljajev lahko zato pomaga telesu pri prehodu v fazo umirjanja.

    Prhanje v temi zmanjšuje vizualno stimulacijo, toplota vode in enakomeren zvok curka pa lahko delujeta sproščujoče. Pri nekaterih ljudeh takšna rutina deluje kot jasen signal, da se dan zaključuje, kar lahko zmanjša večerno napetost.

    Osebna izkušnja: od stresa do boljšega spanca

    Prehod na temno tuširanje ni nujno enostaven. Če je jutranje prhanje običajno povezano z močno svetlobo, glasbo in hitrim tempom, je večerno prhanje v temi popolno nasprotje ustaljene rutine.

    Prvi poskus je bil presenetljivo stresen. Ob šibki svetlobi je bilo težko ločiti med podobnimi embalažami šampona in balzama. Zaradi pare in slabše vidljivosti je bilo oteženo tudi uravnavanje temperature vode. Občutek ranljivosti v temnem prostoru je povečal napetost, izstop iz kadi pa je zahteval dodatno previdnost.

    Drugi večer je bila izkušnja bolj premišljena. Namesto sveče je bila uporabljena stabilna nočna lučka, pozornost pa je bila usmerjena na toploto vode in dihanje. Občutek je bil prijeten, vendar ne izrazito transformativen. Kljub temu se je pokazala nepričakovana korist.

    Presenetljiv učinek na kakovost spanja

    Najlepše napisano; čeprav težave z nespečnostjo niso bile prisotne v zadnjem času, je bilo uspavanje pogosto oteženo zaradi miselne preobremenjenosti. Vemo, kako je iti s polno glavo med rjuhe ... V večerih, ko je bil zadnji del rutine temno tuširanje, je uspavanje potekalo hitreje kot običajno.

    Razlaga je verjetno povezana z zmanjšano izpostavljenostjo močni kopalniški svetlobi tik pred spanjem. Močna svetloba lahko možganom pošilja signal, da je še vedno dan. Zatemnjeno okolje pa podpira naravni cirkadiani ritem in postopno prehajanje v nočni način delovanja.

    Poleg biološkega učinka ima pomembno vlogo tudi rutina. Umirjeno, nizkostimulativno prhanje lahko deluje kot psihološki signal zaključka dneva, kar zmanjšuje kopičenje tesnobe pred spanjem.

    Je temno tuširanje primerno za vsakogar?

    Temno tuširanje ni univerzalna rešitev za stres ali nespečnost. Pri nekaterih posameznikih lahko tema celo poveča občutek nelagodja ali tesnobe. Prav tako obstaja večje tveganje za zdrs ali poškodbo, če kopalnica ni ustrezno prilagojena.

    Za tiste, ki želijo preizkusiti trend, je smiselno uporabiti stabilen vir nežne svetlobe, zagotoviti varno podlago proti zdrsu, ohraniti zmerno temperaturo vode, postopoma prilagoditi večerno rutino.

    Trend temnega tuširanja temelji na preprosti ideji: manj dražljajev pomeni več umirjenosti. Čeprav znanstveni dokazi o specifičnih učinkih še niso obsežni, zmanjšanje večerne svetlobne stimulacije in ustvarjanje umirjene rutine lahko podpreta boljši spanec.

    Za nekatere bo temno tuširanje, sproščujoč ritual, za druge nepotrebna komplikacija. Ključno sporočilo pa ostaja: kakovosten spanec je pogosto rezultat preprostih, doslednih navad, tudi takšnih, v temi, brez zvoka ventilatorja, kričečih otrok, zavijanje psa in mijavkanje mačka ... samo zvok kapljic, ki je tako močan, da daje občutek popolne svobode in miru in ... 

    Več iz teme

    zdravjespanjenespečnostzdrav spanectemno tuširanjetuširanje v temi
    ZADNJE NOVICE
    13:22
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    ZASEG

    Doma je imel več kot 200 rastlin konoplje, a to še ni bilo vse (FOTO)

    Policisti PU Murska Sobota so pri 51-letnem občanu opravili hišno preiskavo.
    13. 2. 2026 | 13:22
    13:13
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    NEPRIMERNA PRAKSA

    Škandal! Zdravnico urgentne službe ujeli med uživanjem kokaina

    Na izredni zdravniški pregled pri specialistu medicine dela še ni bila napotena.
    13. 2. 2026 | 13:13
    13:10
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    DAN ZALJUBLJENCEV

    Zaljubljenost je biološki vihar

    Zajame možgane, hormone, srce in celo prebavila; intenzivna povprečno traja od 12 do 18 mesecev.
    13. 2. 2026 | 13:10
    13:00
    Bulvar  |  Suzy
    NE BO SE PREDAL

    Optimistični Sašo Avsenik: Možganski trening namesto operacije (Suzy)

    Zahvalil se je za podporo in pomiril tiste, ki jim je ob novici 'spodneslo tla' pod nogami.
    13. 2. 2026 | 13:00
    12:51
    Novice  |  Slovenija
    VOLILNE NAPOVEDI

    Presenečenje? To Janšev Mahnič predlaga, če desnosredinska koalicija ne bo dobila večine

    Kdo bo s kom in koliko časa?
    13. 2. 2026 | 12:51
    12:32
    Šport  |  Športni trači
    KONEC ŠPORTNE POTI

    Slovenska olimpijska prvakinja potrdila: Konec je

    Uradno se bo od navijačev, sotekmovalcev, trenerjev in prijateljev poslovila v soboto popoldan ob 16.30 v dvorani Stožice.
    13. 2. 2026 | 12:32

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ŠPORTNE POŠKODBE

    Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    11. 2. 2026 | 14:03
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    NOVOST

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    12. 2. 2026 | 11:46
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    10. 2. 2026 | 10:22
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ŠPORTNE POŠKODBE

    Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    11. 2. 2026 | 14:03
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    NOVOST

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    12. 2. 2026 | 11:46
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    10. 2. 2026 | 10:22
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    HUDA BOLEČINA

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
    PromoPhoto
    Razno
    PRVOMAJSKE

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INVESTICIJE

    Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    IMUNSKI SISTEM

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KREDIT ZA PODJETJA

    Najpogostejše težave sezonskih podjetij

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    10. 2. 2026 | 10:52
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    HK OLIMPIJA

    Kdo stoji za ledenimi zmaji?

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    11. 2. 2026 | 08:51
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki