  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    ODA PRIJATELJU TONETU

    Premiera filma, posvečenega nekdanjemu prvemu možu laške pivovarne (FOTO)

    Turnšku so se poklonili številni znani iz gospodarstva, politike in športa.
    Tone Turnšek je kot predsednik popeljal RK Celje Pivovarna Laško na vrh Evrope. Foto: arhiv RK Celje PL

    Boža Herek, avtorica filma Oda prijateljstva, posvečenega Tonetu Turnšku. Foto: Mojca Marot

    Na premieri filma v dvorani Kulturnega centra Laško je bil tudi nekdanji aktivni rokometaš Roman Pungartnik z ženo. Foto: Gregor Katič

    V filmu je o Tonetu Turnšku spregovoril tudi minister v odhajajoči vladi Matjaž Han. Foto: Gregor Katič

    Člani družine Foto: Gregor Katič

    Veliki prijatelj Toneta Turnška je bil tudi župnik Izidor Pečovnik - Dori, ob njem nekdanji športni komentator Ivo Milovanović. Foto: Mojca Marot

    Laški župan Marko Šantej in Tonetova žena Zinka Turnšek Foto: Gregor Katič

    Na odru so se zbrali številni, ki so v filmu Oda prijateljstvu spregovorili o portretirancu. Foto: Gregor Katič

    Mojca Marot
     22. 4. 2026 | 12:37
    3:51
    A+A-

    V Kulturnem centru Laško so si številni Laščani in drugi gostje ogledali premiero dokumentarnega filma o lani preminulem direktorju Pivovarne Laško in častnem meščanu Laškega Tonetu Turnšku. Film z naslovom Oda prijateljstvu je nastal v produkciji TV Krpan Laško, financiran pa je bil iz parcitipativnega proračuna Občine Laško. Kot je dejala avtorica Boža Herek, je film zasnovala kot portretni dokumentarec, ki ne prikazuje le življenjskega toka moža, ki je bil dolga leta na čelu laške pivovarne, temveč predvsem človeka, ki je povezoval ljudi, skupnost in bil zaljubljen v šport, še zlasti rokomet. »Glavni namen filma je bil pokazati Turnškov značaj, njegovo kooperativnost, odprtost in sposobnost združevanja na videz nepovezljivega, idej in ljudi. Prav zaradi te njegove lastnosti so v kraju nastali številne pobude, združenja in projekti, ki so se sprva zdeli skoraj neuresničljivi,« je poudarila Herekova. Seveda pa je bil Turnšek tudi ključna figura v razvoju Pivovarne Laško, na čelu katere je bil 24 let. Pod njegovim vodstvom je postala sinonim za kakovost in tradicijo ter pomemben gospodarski steber občine Laško.

    Glavni namen filma je bil pokazati njegovo kooperativnost, odprtost in sposobnost združevanja na videz nepovezljivega.

    »On je medčloveške odnose in prijateljstvo gradil v najbolj plemenitem pomenu besede. In to je rdeča nit dokumentarnega portreta o človeku, ki je bil širokega razgleda, imel je visoka etična načela in dobro srce. Človek, ki so mu številni še zdaj hvaležni za vse, kar je počel,« še meni Herekova in še, da si je Tone portretni film res zaslužil, saj je izpeljal vse, kot si je zamislil. O tem v filmu razlaga tudi njegov dobri prijatelj, župnik Izidor Pečovnik - Dori, s katerim sta si bila zelo podobna, saj porazov nista prenesla. V filmu nastopajo še drugi sogovorniki, od članov njegove najožje družine in prijateljev do sodelavcev in sokrajanov. O njem je spregovoril tudi rokometaš Roman Pungartnik, član srebrne reprezentance na evropskem prvenstvu in RK Celje Pivovarne Laško, katerega predsednik je bil Turnšek med letoma 1990 in 2011.

    24 LET je vodil Pivovarno Laško.

    Turnšek ob pivovarni nikoli ni pozabil na Laško, čeprav se je rodil v Savinjski dolini, kjer je preživel tudi otroštvo. V pivovarno je prišel kot mladenič in v njej preživel celotno delovno dobo. »Ne le preživel, iz nje je naredil organizem, ki je imel ključni vpliv v širšem prostoru. Ki mu v prvih letih službovanja, kljub temu, da je bil inženir, ni bilo težko obuti delovnih škornjev. Ustvaril je tim, ki je premikal meje mogočega. Iz majhnega, zaspanega podeželskega mesteca pa je naredil stičišče vrhunskega športa, najelitnejše kulture, tudi izbrane kulinarike. Na gradu Tabor (in drugih mestih po kraju) se je v njegovih časih zbirala vsa smetana od blizu in daleč, a se je lahko tudi preprost človek naužil vrhunske umetniške ponudbe, zastonj je lahko prisluhnil nepozabni Josipi Lisac in vrsti drugih imenitnih glasbenikov. Zanj ni bilo meja,« je misli o Turnšku strnila Boža Herek, ki je v filmu spomnila, da je Laško zaradi njega dobilo sodoben kulturni center, dvorano Tri lilije, prenovljen grad Tabor, olepšane in posodobljene cerkve v Laškem in okoliških farah, kilometre asfalta do najbolj odročnih vasi, pa tudi posebno kapelico sv. Barbare v Trobnem delu. »Znal je najti poti in bližnjice, tudi v politiki, če je bilo potrebno. Strateg, ki je med izbrance uvrstil ljudi, ki niso poznali strahu,« je sklenila avtorica filma. 

    Tone TurnšekPivovarna Laškofilmpremieraspominkultura
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki