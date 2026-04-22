Premiera filma, posvečenega nekdanjemu prvemu možu laške pivovarne (FOTO)

V Kulturnem centru Laško so si številni Laščani in drugi gostje ogledali premiero dokumentarnega filma o lani preminulem direktorju Pivovarne Laško in častnem meščanu Laškega Tonetu Turnšku. Film z naslovom Oda prijateljstvu je nastal v produkciji TV Krpan Laško, financiran pa je bil iz parcitipativnega proračuna Občine Laško. Kot je dejala avtorica Boža Herek, je film zasnovala kot portretni dokumentarec, ki ne prikazuje le življenjskega toka moža, ki je bil dolga leta na čelu laške pivovarne, temveč predvsem človeka, ki je povezoval ljudi, skupnost in bil zaljubljen v šport, še zlasti rokomet. »Glavni namen filma je bil pokazati Turnškov značaj, njegovo kooperativnost, odprtost in sposobnost združevanja na videz nepovezljivega, idej in ljudi. Prav zaradi te njegove lastnosti so v kraju nastali številne pobude, združenja in projekti, ki so se sprva zdeli skoraj neuresničljivi,« je poudarila Herekova. Seveda pa je bil Turnšek tudi ključna figura v razvoju Pivovarne Laško, na čelu katere je bil 24 let. Pod njegovim vodstvom je postala sinonim za kakovost in tradicijo ter pomemben gospodarski steber občine Laško.
»On je medčloveške odnose in prijateljstvo gradil v najbolj plemenitem pomenu besede. In to je rdeča nit dokumentarnega portreta o človeku, ki je bil širokega razgleda, imel je visoka etična načela in dobro srce. Človek, ki so mu številni še zdaj hvaležni za vse, kar je počel,« še meni Herekova in še, da si je Tone portretni film res zaslužil, saj je izpeljal vse, kot si je zamislil. O tem v filmu razlaga tudi njegov dobri prijatelj, župnik Izidor Pečovnik - Dori, s katerim sta si bila zelo podobna, saj porazov nista prenesla. V filmu nastopajo še drugi sogovorniki, od članov njegove najožje družine in prijateljev do sodelavcev in sokrajanov. O njem je spregovoril tudi rokometaš Roman Pungartnik, član srebrne reprezentance na evropskem prvenstvu in RK Celje Pivovarne Laško, katerega predsednik je bil Turnšek med letoma 1990 in 2011.
