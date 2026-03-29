  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    ROBOTAKSI

    Pri južnih sosedih kmalu na tisoči avtonomnih taksijev: voznika ne bodo potrebovali

    Za Uber to partnerstvo predstavlja le enega izmed korakov v širši strategiji.
    Robotaksi podjetja Pony.ai. FOTO: Go Nakamura Reuters
    N. P.
     29. 3. 2026 | 21:28
    1:52
    A+A-

    Hrvaška prestolnica bo prizorišče pomembnega tehnološkega mejnika, saj so podjetja Uber, Pony.ai in hrvaški start-up Verne napovedala zagon prve komercialne storitve robotskih taksijev v Evropi. Partnerstvo združuje globalno platformo za prevoze, kitajsko tehnologijo za avtonomno vožnjo in lokalno podjetje, ki bo upravljalo floto vozil. V okviru dogovora bo podjetje Pony.ai zagotovilo napredno tehnologijo za samostojno vožnjo, medtem ko bo hrvaški Verne, poimenovan po pisatelju Julesu Vernu, skrbel za vsakodnevne operacije in lastništvo flote. Uber bo storitev vključil neposredno v svojo svetovno aplikacijo, kjer bo delovala vzporedno z lastno aplikacijo podjetja Verne. Tri partnerstva so že začela testiranja na zagrebških ulicah, trenutno pa potekajo priprave na uvedbo plačljivih voženj. 

    Cilj projekta je postaviti stabilne temelje za širitev avtonomnih prevozov. »Načrtujemo razširitev flote na več tisoč robotskih taksijev v prihodnjih nekaj letih, pot pa nas bo iz Zagreba vodila tudi v druga evropska mesta in na tuje trge,« so podjetja zapisala v skupni izjavi. Uber bo ob tem v podjetje Verne vstopil tudi kot strateški investitor in podprl njihovo širitev. Verne bo prevzel vodilno vlogo pri pridobivanju potrebnih evropskih regulativnih dovoljenj in usklajeval razporeditev avtonomnih vozil na obeh platformah. Za Uber to partnerstvo predstavlja le enega izmed korakov v širši strategiji, saj so doslej sklenili že skoraj dve desetini podobnih sodelovanj na področju avtonomne tehnologije, od dostavnih robotov do brezpilotnih letalnikov, s čimer želijo unovčiti naraščajoče zanimanje za prevoze brez voznika.

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PREHOD

    Podatki kot skrito orožje: podjetja šele zdaj razkrivajo resnico

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Slovenske novice25. 3. 2026 | 10:02
    Lifestyle  |  Stil
    PODKAST

    Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

    Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
    Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PONOVNA UPORABA

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 13:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    REZULTATI

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki