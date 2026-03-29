Pri južnih sosedih kmalu na tisoči avtonomnih taksijev: voznika ne bodo potrebovali

Hrvaška prestolnica bo prizorišče pomembnega tehnološkega mejnika, saj so podjetja Uber, Pony.ai in hrvaški start-up Verne napovedala zagon prve komercialne storitve robotskih taksijev v Evropi. Partnerstvo združuje globalno platformo za prevoze, kitajsko tehnologijo za avtonomno vožnjo in lokalno podjetje, ki bo upravljalo floto vozil. V okviru dogovora bo podjetje Pony.ai zagotovilo napredno tehnologijo za samostojno vožnjo, medtem ko bo hrvaški Verne, poimenovan po pisatelju Julesu Vernu, skrbel za vsakodnevne operacije in lastništvo flote. Uber bo storitev vključil neposredno v svojo svetovno aplikacijo, kjer bo delovala vzporedno z lastno aplikacijo podjetja Verne. Tri partnerstva so že začela testiranja na zagrebških ulicah, trenutno pa potekajo priprave na uvedbo plačljivih voženj.

Cilj projekta je postaviti stabilne temelje za širitev avtonomnih prevozov. »Načrtujemo razširitev flote na več tisoč robotskih taksijev v prihodnjih nekaj letih, pot pa nas bo iz Zagreba vodila tudi v druga evropska mesta in na tuje trge,« so podjetja zapisala v skupni izjavi. Uber bo ob tem v podjetje Verne vstopil tudi kot strateški investitor in podprl njihovo širitev. Verne bo prevzel vodilno vlogo pri pridobivanju potrebnih evropskih regulativnih dovoljenj in usklajeval razporeditev avtonomnih vozil na obeh platformah. Za Uber to partnerstvo predstavlja le enega izmed korakov v širši strategiji, saj so doslej sklenili že skoraj dve desetini podobnih sodelovanj na področju avtonomne tehnologije, od dostavnih robotov do brezpilotnih letalnikov, s čimer želijo unovčiti naraščajoče zanimanje za prevoze brez voznika.