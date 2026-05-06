Pri potniku s križarke potrdili sev hantavirusa, ki se prenaša med ljudmi (VIDEO)

Pri potniku, ki so ga s križarke po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi, je potrdil južnoafriški zdravstveni minister Aaron Motsoaledi. Z ladje trenutno evakuirajo tri potnike, od tega dva bolna. Okužbo so potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo. »Prve preiskave kažejo, da gre dejansko za andski sev,« je danes v parlamentu dejal minister Motsoaledi. Kot je dodal, je to edini od 38 sevov hantavirusa, ki se prenaša med ljudmi.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je že v torek sporočila, da bi se hantavirus na ladji lahko širil s človeka na človeka. Izbruh hantavirusa se je pojavil na križarki MV Hondius, ki je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Dva človeka sta umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Eden od potnikov se zdravi v Johannesburgu.

Od sedmih primerov okužb s hantavirusom so doslej uradno potrdili dve. Agencija Reuters je ob sklicevanju na južnoafriško zdravstveno ministrstvo poročala, da gre pri obeh za andski sev. WHO je danes potrdila, da trenutno z ladje evakuirajo tri potnike - dva člana posadke, ki sta bolna in potrebujeta nujno zdravstveno oskrbo, ter osebo, ki je bila v tesnem stiku z enim od obolelih. »Vsi trije so v stabilnem stanju, eden je brez simptomov,« so pojasnili za francosko tiskovne agencijo AFP.

Trojico bodo najprej izkrcali v pristanišču Praia na Zelenortskih otokih, nato pa jih z reševalnimi vozili prepeljali na bližnje letališče, od koder jih bodo odpeljali z letalom. Ladja naj bi nato zapustila območje Zelenortskih otokov. Potem ko Zelenortski otoki niso dovolili izkrcanja potnikov, je sedaj na to pristala Španija. Ladja je odplula proti Kanarskim otokom, kamor naj bi prispela v nekaj dneh.

Predsednik Kanarskih tokov Fernando Clavijo je sicer danes zavrnil tovrstno odločitev, češ da vplutja ladje ne more dovoliti. »Ta odločitev ne temelji na nobenih tehničnih kriterijih, niti nam niso dali dovolj informacij,« je dejal v pogovoru za radio Onda Cera, ki ga povzema BBC.

Je pa danes švicarsko ministrstvo za zdravje sporočilo, da se v bolnišnici v Zürichu zdravi moški, okužen s hantavirusom, ki se je konec aprila vrnil iz Južne Amerike. Tam je tudi on potoval na krovu ladje MV Hondius. Zagotavljajo, da je v izolaciji in ni tveganja za javno zdravje.