  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    PRVE PREISKAVE KAŽEJO

    Pri potniku s križarke potrdili sev hantavirusa, ki se prenaša med ljudmi (VIDEO)

    Na ladji je okoli 150 potnikov. Trenutno evakuirajo tri potnike, od tega dva bolna.
    FOTO: Reuters Tv Via Reuters
    FOTO: Reuters Tv Via Reuters
    STA, A. G.
     6. 5. 2026 | 11:40
     6. 5. 2026 | 11:40
    2:49
    A+A-

    Pri potniku, ki so ga s križarke po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi, je potrdil južnoafriški zdravstveni minister Aaron Motsoaledi. Z ladje trenutno evakuirajo tri potnike, od tega dva bolna. Okužbo so potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo.  »Prve preiskave kažejo, da gre dejansko za andski sev,« je danes v parlamentu dejal minister Motsoaledi. Kot je dodal, je to edini od 38 sevov hantavirusa, ki se prenaša med ljudmi.

    Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je že v torek sporočila, da bi se hantavirus na ladji lahko širil s človeka na človeka. Izbruh hantavirusa se je pojavil na križarki MV Hondius, ki je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenortskim otokom. Dva človeka sta umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Eden od potnikov se zdravi v Johannesburgu.

    Od sedmih primerov okužb s hantavirusom so doslej uradno potrdili dve. Agencija Reuters je ob sklicevanju na južnoafriško zdravstveno ministrstvo poročala, da gre pri obeh za andski sev. WHO je danes potrdila, da trenutno z ladje evakuirajo tri potnike - dva člana posadke, ki sta bolna in potrebujeta nujno zdravstveno oskrbo, ter osebo, ki je bila v tesnem stiku z enim od obolelih. »Vsi trije so v stabilnem stanju, eden je brez simptomov,« so pojasnili za francosko tiskovne agencijo AFP.

    Trojico bodo najprej izkrcali v pristanišču Praia na Zelenortskih otokih, nato pa jih z reševalnimi vozili prepeljali na bližnje letališče, od koder jih bodo odpeljali z letalom. Ladja naj bi nato zapustila območje Zelenortskih otokov. Potem ko Zelenortski otoki niso dovolili izkrcanja potnikov, je sedaj na to pristala Španija. Ladja je odplula proti Kanarskim otokom, kamor naj bi prispela v nekaj dneh.

    Predsednik Kanarskih tokov Fernando Clavijo je sicer danes zavrnil tovrstno odločitev, češ da vplutja ladje ne more dovoliti. »Ta odločitev ne temelji na nobenih tehničnih kriterijih, niti nam niso dali dovolj informacij,« je dejal v pogovoru za radio Onda Cera, ki ga povzema BBC.

    Je pa danes švicarsko ministrstvo za zdravje sporočilo, da se v bolnišnici v Zürichu zdravi moški, okužen s hantavirusom, ki se je konec aprila vrnil iz Južne Amerike. Tam je tudi on potoval na krovu ladje MV Hondius. Zagotavljajo, da je v izolaciji in ni tveganja za javno zdravje.

    Več iz teme

    ladjaevakuacijabolezenhantaviruskrižarkaWHOŠpanijasev
    ZADNJE NOVICE
    13:11
    Novice  |  Slovenija
    »USTAVITE DEPORTACIJE«

    Aktivisti blokirali vhod v azilni dom na Viču, nasprotujejo deportaciji treh prosilcev za azil: »Smo delavci, ne kriminalci«

    Protestniki opozarjajo, da država izganja ljudi, ki so zaposleni, vključeni v skupnost, in so si v Sloveniji ustvarili življenje.
    6. 5. 2026 | 13:11
    13:10
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    POLICIJSKA INTERVENCIJA

    Napad v bližini Tivolija: ženska poškodovana, osumljenca naj bi že prijeli

    Moški naj bi žensko zabodel in pobegnil.
    6. 5. 2026 | 13:10
    13:00
    Premium
    Bulvar  |  Suzy
    OBLETNICA

    40 let skupine Chateau: Velenjski graščaki se vračajo (Suzy)

    Nastali so leta 1986, nato se večkrat razšli in znova združili v izvirni zasedbi, posneli nov album ter se vračali na odre. Letos praznujejo štiri desetletja rokenrola na sceni.
    6. 5. 2026 | 13:00
    12:55
    Bulvar  |  Domači trači
    VSE NAJBOLJŠE

    Zoran Dragić takole šokiral ljubega brata Gorana: »Glej ga, Indijanca!« (VIDEO)

    Goran, eden največjih slovenskih košarkarjev vseh časov, nekdanji zvezdnik lige NBA in kapetan reprezentance ob zgodovinski zmagi na EuroBasket 2017, je danes dopolnil okroglih 40 let.
    6. 5. 2026 | 12:55
    12:37
    Novice  |  Slovenija
    OCENJEVANJE

    Trte so gojili že Rimljani

    Že 17. ocenjevanje fermentiranih pijač iz grozdja samorodnih trt: Peklenšček svete Ane je tretjič postal šampion, Stanku Tomšiču najvišja ocena.
    6. 5. 2026 | 12:37
    11:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    HOFER

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 11:58

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    REVMA

    Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    5. 5. 2026 | 09:00
    Promo
    Razno
    GRADNJA

    Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KREDIT

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    4. 5. 2026 | 10:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PREVERITE

    Do izplačila škode v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    29. 4. 2026 | 15:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NEPREMIČNINE

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
    Promo
    Razno
    NASVETI

    Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOGODEK

    Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    HOFER

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 11:58
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI PODJETNIKI

    Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    4. 5. 2026 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    4. 5. 2026 | 11:03
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
    5. 5. 2026 | 09:50
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    FESTIVAL LJUBLJANA

    Spektakel, ki prebuja prestolnico

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    5. 5. 2026 | 11:01
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    VELIK DOSEŽEK

    Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

    Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
    6. 5. 2026 | 10:48
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    LJUBLJANSKI GRAD

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki