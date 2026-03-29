    ALERGIJA

    Prihaja cvetni prah! Kako se v Sloveniji pripraviti na zgodnjo in izrazito sezono alergij

    Za vse, ki se vsako leto soočajo z alergijami, to pomeni, da je zdaj pravi čas za ukrepanje.
    V zadnjih letih strokovnjaki opažajo jasen trend: sezona alergij postaja vse bolj obremenjujoča. FOTO: Getty Images
    V zadnjih letih strokovnjaki opažajo jasen trend: sezona alergij postaja vse bolj obremenjujoča. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     29. 3. 2026 | 09:12
    Pomladne alergije se po svetu, in vse bolj tudi v Sloveniji,  začenjajo prej, trajajo dlje in so izrazitejše kot v preteklosti. Leto 2026 pri tem ne odstopa. Strokovnjaki opozarjajo, da se sezona cvetnega prahu že začenja, pri čemer bodo simptomi pri številnih ljudeh lahko intenzivnejši kot običajno.

    Čeprav so bile zimske razmere letos na trenutke hladne in snežne, so že prvi toplejši dnevi sprožili zgodnje cvetenje rastlin. To pomeni, da se je sezona alergij v nekaterih delih Slovenije začela že konec februarja, namesto v začetku marca, kot je bilo značilno v preteklosti.

    Sezona alergij je vse daljša in intenzivnejša

    V zadnjih letih strokovnjaki opažajo jasen trend: sezona alergij postaja vse bolj obremenjujoča. Glavni razlog za to so višje povprečne temperature, ki podaljšujejo rastno dobo rastlin in povečujejo količino cvetnega prahu v zraku.

    Posledice so dvojne:

    • več cvetnega prahu v zraku
    • daljše obdobje izpostavljenosti alergenom

    To pomeni, da alergiki ne trpijo le dlje časa, temveč so tudi simptomi pogosto izrazitejši. Med najpogostejšimi so kihanje, zamašen nos, srbeče in solzne oči, pa tudi utrujenost in slabša koncentracija.

    Zakaj je letošnja sezona lahko še posebej zahtevna?

    Topli dnevi že zgodaj v letu nakazujejo, da se bo sproščanje cvetnega prahu nadaljevalo hitreje in bolj intenzivno. Takšni vremenski vzorci so jasen znak, da se sezona ne le začenja prej, temveč bo tudi močnejša. Gre za tako imenovani dvojni učinek: sezona ni le daljša, temveč tudi bolj obremenjujoča za organizem.

    Pet ključnih nasvetov za obvladovanje alergij

    Za učinkovito obvladovanje sezonskih alergij je ključna pravočasna priprava. Upoštevajte naslednje strokovno podprte ukrepe:

    1. Zdravljenje začnite pravočasno

    Z jemanjem zdravil proti alergijam začnite že ob prvih znakih težav ali celo preventivno, če veste, da imate vsako leto podobne težave. Če čakate, da se simptomi razvijejo v polni meri, je njihovo obvladovanje bistveno težje.

    2. Izberite ustrezna zdravila

    Dolgotrajni antihistaminiki (z učinkom do 24 ur) so pogosto najučinkovitejša izbira. Če povzročajo neželene učinke, kot sta zaspanost ali glavobol, lahko posežete po nosnih pršilih, antihistaminskih ali kortikosteroidnih. Pred uporabo se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

    3. Ponoči zaprite okna

    Koncentracija cvetnega prahu je najvišja v jutranjih urah. Če spite pri odprtem oknu, lahko v prostor vnesete velike količine alergenov. Zaprta okna ponoči lahko občutno zmanjšajo izpostavljenost.

    4. Preprečite vnos alergenov v dom

    Cvetni prah se oprime oblačil, las in kože. Ko pridete domov, se preoblecite in po možnosti oprhajte. Tako preprečite, da bi se alergeni širili po bivalnih prostorih.

    5. Poskrbite za čist zrak v stanovanju

    Prah in živalska dlaka sicer nista sezonska alergena, vendar lahko simptome močno poslabšata. Redno sesanje, pranje posteljnine in uporaba čistilcev zraka lahko bistveno pripomorejo k boljšemu počutju.

    Pravočasna priprava je ključna

    Čeprav se zdi, da je zima še nedavno pokazala zobe, so visoke temperature že zgodaj v pomladi jasen signal: sezona cvetnega prahu je pred vrati.

    Za vse, ki se vsako leto soočajo z alergijami, to pomeni, da je zdaj pravi čas za ukrepanje. S pravočasno pripravo in ustreznimi ukrepi lahko omilite simptome in si zagotovite bolj prijetno pomlad kljub povečani obremenjenosti zraka z alergeni.

    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Praznično
    VELIKA NOČ

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 12:08
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    KUHINJA

    Kar je razkril madžarski chef, je marsikoga presenetilo

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    KARPALNI KANAL

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    23. 3. 2026 | 08:46
