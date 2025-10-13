  • Delo d.o.o.
    POPSTARS

    Priljubljena slovenska skupina dokazala, da uspešnice ne gredo v pozabo

    Po januarskem spektaklu v Ljubljani je šov Popstars re-United doživel še Maribor.
    Sebastiana sta podprli tudi prijateljici Rebeka Dremelj in Mirjam Poterbin.
    Sebastiana sta podprli tudi prijateljici Rebeka Dremelj in Mirjam Poterbin.
    Marko Pigac
     13. 10. 2025 | 07:10
    1:24
    A+A-

    Prva skupina, ki je nastala pred malimi zasloni in (tudi) s pomočjo gledalcev, je bila Bepop. Dodaten zalet, naravnost v ljudska srca, je prav gotovo dobila po tragični prometni nesreči Nejca Erazma še pred prvim pravim koncertnim nastopom.

    Bepop, tokrat v ženski različici in po nekajletnem premoru, ponovno obstaja. Še prej je za nastanek Power Dancers v takrat najbolj popularni televizijski oddaji pri nas, Poglej in zadeni, poskrbel Stojan Auer, ledino pa sta na začetku novega tisočletja orala ​tudi Sebastian, ki danes velja za enega boljših mentorjev v plesnem svetu, in skupina Game Over.

    Popstars re-United pred polno mariborsko dvorano Tabor FOTOGRAFIJI: MARKO PIGAC
    Popstars re-United pred polno mariborsko dvorano Tabor FOTOGRAFIJI: MARKO PIGAC

    Dvorana Tabor je končno dočakala nepozabni Popstars homecoming, kot so projekt, v katerem nastopajo pretežno Štajerci, hitro preimenovali Mariborčani. Ker pa je med izvedbama minilo skoraj devet mesecev, so vpleteni čas izkoristili še za nadgradnjo vsebine: didžeji, dim, laserji, konfeti, sirene in uspešnice so prisotne vrnili v brezskrbnejše čase. Nostalgija, ki je za trenutek odvrnila pozornost od vsakdanjih skrbi, je v dobrih treh urah vse udeležence prepričala, da še niso rekli zadnje. 

