Prvi obiskovalci na vrtu Elizabete II., med njimi ni bilo kraljici ljubih štirinožcev

V znamenitem Regent's Parku v Londonu so odprli nov vrt, posvečen kraljici Elizabeti II., ki bi letos praznovala 100. rojstni dan. Kraljevski poklon je nastal na mestu nekdanje zapuščene vrtnarije, po dveh letih prenove pa je postal mirna zelena oaza v središču Londona. Vrt je že 21. aprila, prav na dan stoletnice kraljičinega rojstva, slovesno odprla njena hči, princesa Anne, za javnost so ga odprli šele 27. aprila. Med obiskovalci pa ni bilo psov, čeprav je bila Elizabeta II. velika ljubiteljica štirinožcev. Prvega psa te pasme po imenu Susan je dobila za 18. rojstni dan, nato pa iz te linije kasneje vzgojila več kot 30 psov. Ti so bili stalni del njenega vsakdana – spremljali so jo v palači, na fotografijah in celo v uradnih videih.

Kljub temu se korgiji na vrtu skrivajo. Kovača Ian Kebby in Ian Thackray sta motiv valižanskega ovčarja neopazno vključila v kovinsko zasnovo strešnega okna. Ko ga je opazila princesa Anne, se je po poročanju britanskih medijev glasno zasmejala. Vrt obsega približno dva hektarja. V njem so ribnik za prostoživeče živali, cvetlične zasaditve z rastlinami, povezanimi s kraljico, razgledna ploščad in poti za miren sprehod. Zasnovali so ga tudi kot okoljski projekt: z divjimi travniki, živimi mejami, zasaditvami za opraševalce ter prostorom za ježe, netopirje, ptice in druge živali.

Z leti naj bi se spreminjal.

Posebnost vrta je tudi, da javnost z odprtjem ni dobila le novega spominskega prostora, temveč dostop do območja, ki je bilo več kot stoletje zaprto za obiskovalce. Šlo je za nekdanji vrtnarski oziroma skladiščni prostor, kjer so nekoč gojili rastline za kraljeve parke, zdaj pa so ga prvič odprli kot javni vrt. Britanski mediji poudarjajo še, da vrt ni zasnovan kot razkošen razstavni park, ki bi bil popoln že prvi dan. Gre za »živi« vrt, ki bo z leti rasel, se spreminjal in dozoreval. Na vrtu so se prvi obiskovalci med drugim lahko fotografirali s kartonsko podobo pokojne monarhinje.