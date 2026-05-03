  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    V ZNAMENITEM PARKU V LONDONU

    Prvi obiskovalci na vrtu Elizabete II., med njimi ni bilo kraljici ljubih štirinožcev

    Psom je vstop v park namreč prepovedan.
    Obisk so takole ovekovečili. FOTOGRAFIJI: Profimedia
    Obisk so takole ovekovečili. FOTOGRAFIJI: Profimedia
    A. J.
     3. 5. 2026 | 08:09
    2:23
    A+A-

    V znamenitem Regent's Parku v Londonu so odprli nov vrt, posvečen kraljici Elizabeti II., ki bi letos praznovala 100. rojstni dan. Kraljevski poklon je nastal na mestu nekdanje zapuščene vrtnarije, po dveh letih prenove pa je postal mirna zelena oaza v središču Londona. Vrt je že 21. aprila, prav na dan stoletnice kraljičinega rojstva, slovesno odprla njena hči, princesa Anne, za javnost so ga odprli šele 27. aprila. Med obiskovalci pa ni bilo psov, čeprav je bila Elizabeta II. velika ljubiteljica štirinožcev. Prvega psa te pasme po imenu Susan je dobila za 18. rojstni dan, nato pa iz te linije kasneje vzgojila več kot 30 psov. Ti so bili stalni del njenega vsakdana – spremljali so jo v palači, na fotografijah in celo v uradnih videih.

    Kljub temu se korgiji na vrtu skrivajo. Kovača Ian Kebby in Ian Thackray sta motiv valižanskega ovčarja neopazno vključila v kovinsko zasnovo strešnega okna. Ko ga je opazila princesa Anne, se je po poročanju britanskih medijev glasno zasmejala. Vrt obsega približno dva hektarja. V njem so ribnik za prostoživeče živali, cvetlične zasaditve z rastlinami, povezanimi s kraljico, razgledna ploščad in poti za miren sprehod. Zasnovali so ga tudi kot okoljski projekt: z divjimi travniki, živimi mejami, zasaditvami za opraševalce ter prostorom za ježe, netopirje, ptice in druge živali.

    Z leti naj bi se spreminjal.
    Z leti naj bi se spreminjal.

    Posebnost vrta je tudi, da javnost z odprtjem ni dobila le novega spominskega prostora, temveč dostop do območja, ki je bilo več kot stoletje zaprto za obiskovalce. Šlo je za nekdanji vrtnarski oziroma skladiščni prostor, kjer so nekoč gojili rastline za kraljeve parke, zdaj pa so ga prvič odprli kot javni vrt. Britanski mediji poudarjajo še, da vrt ni zasnovan kot razkošen razstavni park, ki bi bil popoln že prvi dan. Gre za »živi« vrt, ki bo z leti rasel, se spreminjal in dozoreval. Na vrtu so se prvi obiskovalci med drugim lahko fotografirali s kartonsko podobo pokojne monarhinje.

    27. aprila so ga odprli za navadne smrtnike.

    Več iz teme

    Regent's Parkkraljica Elizabeta II.vrtpsiElizabeta II.Londonokrasni vrtbotanični vrtparkštirinožni prijatelj
    ZADNJE NOVICE
    09:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PU LJUBLJANA

    Izsiljeval prednost v križišču, 3 osebe poškodovane

    Policisti vodijo prekrškovni postopek.
    3. 5. 2026 | 09:05
    09:00
    Bulvar  |  Suzy
    ČUSTVENA

    Čustvena Ana Praznik: Ne sramujem se svoje ranljivosti (Suzy)

    Prav v tej neposrednosti je nekaj, kar gledalce vedno znova pritegne in prepriča.
    3. 5. 2026 | 09:00
    08:35
    Šport  |  Športni trači
    ŠOK

    Ključni igralec Napolija izginil brez sledu! Nihče ni vedel, kaj se dogaja ...

    Misterij v Italiji.
    3. 5. 2026 | 08:35
    08:25
    Bulvar  |  Tuji trači
    ZAŽELJENA

    Zvezda Ameriške pite se je ločila in pri starosti 52 let odprla OnlyFans. V enem tednu je bogatejša za milijon (FOTO)

    Se spomnite Nadie? Igralka Shannon Elizabeth je svoj profil na spletni strani za odrasle odprla pred tednom dni, takoj po tem, ko je uradno vložila zahtevo za ločitev.
    3. 5. 2026 | 08:25
    08:09
    Razno
    V ZNAMENITEM PARKU V LONDONU

    Prvi obiskovalci na vrtu Elizabete II., med njimi ni bilo kraljici ljubih štirinožcev

    Psom je vstop v park namreč prepovedan.
    3. 5. 2026 | 08:09
    07:36
    Šport  |  Športni trači
    PREVEČ MASLA NA GLAVI

    Bronasta olimpijka, ki je na strani za odrasle objavljala provokativne posnetke, izključena iz prihodnjih olimpijskih iger (FOTO)

    Kanadska skakalka s palico Alysher Newman je na olimpijskih igrah 2024 v Parizu za Kanado osvojila bronasto medaljo, vendar bo zaradi treh različnih prekrškov suspendirana iz tekmovanj vse do avgusta 2027.
    3. 5. 2026 | 07:36

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PREVERITE

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    29. 4. 2026 | 15:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OKOLJE

    Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVLJENJE

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PREVERITE

    Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    29. 4. 2026 | 15:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OKOLJE

    Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    ZDRAVLJENJE

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Izlet
    IDEJA ZA IZLET

    Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

    Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
    Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Stil
    PAMETNE NAPRAVE

    Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

    Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    V HLADILNIKU

    Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

    S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
    Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    POČITNICE

    Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

    Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EVROPSKI TRG DELA

    Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVA ERA DOSTAVE

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    22. 4. 2026 | 09:37
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki