Razbijamo mite: čudežev žal ni! (Suzy)

Frizer Gusti Jesenko je v svoji dolgoletni karieri polepšal že na stotine glav – tudi slavnih. V novem salonu Fenn, ki deluje v Odiseji v Ljubljani, zdaj ponuja nekaj, kar je v tujini že dobro znano, pri nas pa je prava novost. V eni uri vam uredijo pričesko – za službo, večer zunaj ali kar tako, ko potrebujete malo razvajanja. Lase oblikujejo tako, da zasijejo v najlepši luči, pri tem z vrhunskimi preparati poskrbijo tudi za njihovo zdravje. Tokrat je Gusti z nami razbil nekaj najbolj trdovratnih mitov o negi las.

Mit št. 1: Čudežno povečanje volumna

Bilo bi lepo, če bi tisti s tankimi lasmi lahko zavihteli čarobno paličico in imeli goste lase, a to se dogaja le v oglasih. »Dejstva so jasna: če volumna ni, ga ni. Z določenimi izdelki ga lahko nekoliko povečamo, a oglaševanih 120 odstotkov več volumna je – laž. Pomagamo lahko z izdelki, a na končni rezultat vplivajo še vreme, temperatura in struktura las. Ustvarimo lahko pričesko, ki zdrži tudi dva ali tri dni – dokler ne gremo teč ali na sprehod po dežju,« pojasni.

Mit št. 2: Balzam ni nujen? Narobe!

»Šampon očisti umazanijo in maščobo, balzam ali maska nadomestita naravno maščobo, ki jo lasje izgubijo. Brez tega so suhi in slamnati,« opozarja strokovnjak. Gusti poudarja, da je kakovost preparatov ključna. »Boljše znamke pristopajo k negi las kot k negi kože – 'skincare for hair'.

Lasišče bi morali vsak dan zmasirati s krtačo.

Uporabljajo naravne sestavine brez parabenov, sulfatov in silikonov, zasnovane na znanstveni osnovi.« A tudi najboljši izdelek ni učinkovit, če ni prav izbran. »Tisti s tankimi lasmi naj se izogibajo premočnih mask, saj bodo lasje delovali mastno. O izbiri se posvetujte s frizerjem. Novi izdelek preizkusite vsaj trikrat, da res vidite učinek,« svetuje.

Mit št. 3: Do lepih las s prehrano

»Prehranski dodatki so tek na dolge proge. Telo potrebuje vsaj tri mesece, da jih predela, večina obupa že prej,« pove. Sam prisega na uravnoteženo prehrano. »Če jemo normalno, dodatkov ne potrebujemo. Vsaka podpora sicer koristi, a čudežev ni.« Kaj pa slovito proso? »Ne vem, ali sem že videl koga, ki bi imel zaradi prosa izrazito goste lase,« se nasmehne. Namesto prehranskih modnih trendov priporoča nekaj drugega: masažo lasišča. »To je del kože, ki se ga dotaknemo najredkeje, a je ključen za prekrvitev in rast las. Vsak dan bi ga morali dobro zmasirati s krtačo.«