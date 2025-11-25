  • Delo d.o.o.
    PONOSNA NA DOLGE LASE

    Ritual Ane Bucik Jogan: pred začetkom sezone nujno k frizerju (Suzy)

    Lepa Primorka bi bila zlahka tudi manekenka in fotomodel
    Ponosna je na svoje dolge svetle lase.
    Ponosna je na svoje dolge svetle lase.
    S. R., Foto: osebni arhiv /instagram
     25. 11. 2025 | 13:00
    1:19
    A+A-

    Ana Bucik Jogan ni samo ena najboljših, temveč tudi najbolj simpatičnih slovenskih smučark, ki krojijo vrh svetovnega pokala. Od mladih nog je nemirnega duha, zato so jo starši vpisali na različne aktivnosti: dolgo je trenirala ples, tudi atletiko, nekaj časa odbojko, poleti je veliko časa preživela na morju z vodnimi športi in še danes zelo rada surfa. Potem se je navdušila nad smučanjem. Ta ljubezen je še zdaj ni zapustila, vendar prizna, da je atletika kot kondicijski trening zelo dobro dopolnjevala smučanje, zanj sta jo navdušila oče in mama, ljubiteljska smučarja.

    Že zelo zgodaj sta jo postavila na smuči v bližnjih Lokvah. Od takrat je ta ljubezen ni zapustila, nasprotno, proti koncu osnovne šole je začutila, da si želi početi le to. Vse ostalo je zgodovina, vendar bi bila lepa Primorka zlahka tudi manekenka in fotomodel. Tako tekmice kot oboževalci jo poznajo po čudovitih dolgih laseh. Ana ima sicer pred začetkom sezone poseben ritual – obisk frizerja, ki poskrbi, da je v mesecih napornih tekem vedno urejena.

    Pod čelado jih rada splete v kito, da je pripravljena na šviganje po strminah.
    Pod čelado jih rada splete v kito, da je pripravljena na šviganje po strminah.

