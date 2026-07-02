Roberto napadal najstnice, v zapor ne gre

NA SODIŠČU

Sojenje napadalcu na novogoriška dekleta Robertu Antonelu za zaprtimi vrati. Tožilstvo ga bremeni nasilništva in lahke telesne poškodbe na škodo treh oškodovank.

Petindvajsetletni Roberto Antonel iz italijanskega Manzana, od Nove Gorice oddaljenega okoli 25 kilometrov, bi moral včeraj zaradi letošnjih napadov na mladoletni dekleti in mladenko stopiti pred tričlanski ženski senat Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu predseduje sodnica Tamara Birsa. Vendar je na glavni obravnavi za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja sodeloval prek videokonference iz Enote za forenzično psihiatrijo UKC Maribor. Pomanjkanje pravosodnih policistov je razlog, da ga niso pripeljali na Primorsko. V Maribor so ga iz koprskega zapora, kjer je bil ...