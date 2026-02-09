  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    BURNO ZAKULISJE

    Romi protest odpovedali v zadnjem trenutku, župan Macedoni pojasnjuje svoje

    Protest so odpovedali, napetosti ostajajo.
    Gregor Macedoni FOTO: Bojan Rajšek
    Gregor Macedoni FOTO: Bojan Rajšek
    STA, A. G.
     9. 2. 2026 | 13:45
     9. 2. 2026 | 14:01
    2:04
    A+A-

    Protest pripadnikov romske skupnosti, ki ga je za torek v Novem mestu zaradi rubeža socialnih pomoči pripravljalo društvo Vstani romski otrok, je preklican, so danes sporočili iz društva. Kot so zapisali, za shod namreč niso uspeli pridobiti potrebnih dovoljenj občine. Po pojasnilih novomeškega župana Gregorja Macedonija postopki še potekajo. Društvo je shod pripravljalo zaradi rubeža denarnih socialnih pomoči, ki jih je na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona začela izvajati Finančna uprava RS, kar naj bi mnoge pahnilo v hude stiske. Danes pa so z društva sporočili, da shod preklicujejo, ker niso pridobili dovoljenja občine za njegovo izvedbo.

    Kot je dejal novomeški župan Macedoni na današnji novinarski konferenci v Novem mestu, na kateri je sicer predstavil občinske projekte, občina doslej še ni zavrnila izdaje nobenega dovoljenja za shode. Po informacijah, ki jih ima župan, naj bi organizatorji napovedan torkov shod že prijavili policiji. Če pa želijo organizatorji na shodu uporabljati tudi ozvočenje, oder ali podobno, potrebujejo še dovoljenje lastnika zemljišča na Glavnem trgu, v tem primeru občine, ter pridobiti elaborat o hrupu, je pojasnil Macedoni. 

    Brez zvočnikov in mikrofona

    »Kolikor vem, te postopke peljejo, vendar še niso zaključeni,« je povedal. Ob tem je dodal, da občina doslej še na nobeno od vlog organizatorjev ni podala negativnega mnenja. »Smo v fazi, ko imajo pri nas vlogo za potrditev elaborata o hrupu, kar je nujen pogoj, če želiš prireditev prijaviti na upravni enoti, hkrati pa imajo vlogo za uporabo naših površin, kjer so bili pozvani k dopolnitvi,« je povedal.

    Pripadniki romske skupnosti bi po besedah Macedonija shod lahko izvedli, ne bi pa na njem mogli uporabljati zvočnikov in mikrofona.

    FOTO: Zoran Grm, zaslonski posnetek
    FOTO: Zoran Grm, zaslonski posnetek

    Več iz teme

    Novo mestoLjubljanaprotestiprotestni shodiRomska problematikaRomishod
    ZADNJE NOVICE
    14:00
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Te napake v kuhinji dela skoraj vsak Slovenec – četrta vam lahko zagreni vsak obrok

    Nepravilna postavitev, premalo svetlobe ali napačna napa lahko vplivajo na uporabnost kuhinje. Odkrijte najpogostejše napake in rešitve.
    9. 2. 2026 | 14:00
    13:45
    Razno
    BURNO ZAKULISJE

    Romi protest odpovedali v zadnjem trenutku, župan Macedoni pojasnjuje svoje

    Protest so odpovedali, napetosti ostajajo.
    9. 2. 2026 | 13:45
    13:25
    Bulvar  |  Tuji trači
    NASLEDNJA STOPNIČKA

    Brooklyn Beckham in Nicola Peltz pripravljena ustvariti družino

    Vir blizu paru je potrdil, da razmišljata o posvojitvi.
    9. 2. 2026 | 13:25
    13:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    NA SODIŠČU

    Kočevska Roma, ki sta prebutala ribniškega župana, dobila nizko zaporno kazen (FOTO)

    Sodnica je sporočila, da v tem konkretnem primeru ne gre za to, ali je nekdo pripadnik romske skupnosti ali ne.
    Aleksander Brudar9. 2. 2026 | 13:05
    12:45
    Novice  |  Slovenija
    POHOD

    Domačini na stežaj odprli zidanice! S cvičkom in dobro voljo med vinogradi (FOTO)

    Na jubilejnem pohodu ni manjkalo pristne dolenjske gostoljubnosti in ljubezni do vinskega posebneža.
    Drago Perko9. 2. 2026 | 12:45
    12:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    PU NOVO MESTO

    Policisti ga našli v Dobruški vasi, ovadba za 29-letnico in še šest osumljencev

    Leseni voz izginil s kmetije.
    9. 2. 2026 | 12:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    VELNES

    Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Nevidna plast vsake slovenske ceste

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    3. 2. 2026 | 11:21
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    FIZIOTERAPIJA

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
    Promo
    Lifestyle  |  Polet
    HUJŠANJE

    Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

    Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
    Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    VELNES

    Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Nevidna plast vsake slovenske ceste

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    3. 2. 2026 | 11:21
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    FIZIOTERAPIJA

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Polet
    HUJŠANJE

    Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

    Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
    Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DIOPTRIJA

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    2. 2. 2026 | 14:16
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ARTROZA

    Ali težko vstanete s stola?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    3. 2. 2026 | 08:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ELEKTRIČNA MOBILNOST

    Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    MEDICINA

    Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki