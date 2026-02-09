Romi protest odpovedali v zadnjem trenutku, župan Macedoni pojasnjuje svoje

Protest pripadnikov romske skupnosti, ki ga je za torek v Novem mestu zaradi rubeža socialnih pomoči pripravljalo društvo Vstani romski otrok, je preklican, so danes sporočili iz društva. Kot so zapisali, za shod namreč niso uspeli pridobiti potrebnih dovoljenj občine. Po pojasnilih novomeškega župana Gregorja Macedonija postopki še potekajo. Društvo je shod pripravljalo zaradi rubeža denarnih socialnih pomoči, ki jih je na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti oziroma t. i. Šutarjevega zakona začela izvajati Finančna uprava RS, kar naj bi mnoge pahnilo v hude stiske. Danes pa so z društva sporočili, da shod preklicujejo, ker niso pridobili dovoljenja občine za njegovo izvedbo.

Kot je dejal novomeški župan Macedoni na današnji novinarski konferenci v Novem mestu, na kateri je sicer predstavil občinske projekte, občina doslej še ni zavrnila izdaje nobenega dovoljenja za shode. Po informacijah, ki jih ima župan, naj bi organizatorji napovedan torkov shod že prijavili policiji. Če pa želijo organizatorji na shodu uporabljati tudi ozvočenje, oder ali podobno, potrebujejo še dovoljenje lastnika zemljišča na Glavnem trgu, v tem primeru občine, ter pridobiti elaborat o hrupu, je pojasnil Macedoni.

Brez zvočnikov in mikrofona

»Kolikor vem, te postopke peljejo, vendar še niso zaključeni,« je povedal. Ob tem je dodal, da občina doslej še na nobeno od vlog organizatorjev ni podala negativnega mnenja. »Smo v fazi, ko imajo pri nas vlogo za potrditev elaborata o hrupu, kar je nujen pogoj, če želiš prireditev prijaviti na upravni enoti, hkrati pa imajo vlogo za uporabo naših površin, kjer so bili pozvani k dopolnitvi,« je povedal.

Pripadniki romske skupnosti bi po besedah Macedonija shod lahko izvedli, ne bi pa na njem mogli uporabljati zvočnikov in mikrofona.