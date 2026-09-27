Rusija straši s tretjo svetovno vojno: bojda lahko Putin uniči Evropo v »kratki jedrski vojni«, Nemčijo pa obtožuje, da gre naproti »četrtemu rajhu«

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je na zasedanju Združenih narodov v New Yorku ostro napadel zahodne voditelje in izjavil, da se Evropa aktivno pripravlja na vojno z Rusijo. V svojem nastopu je opozoril, da bi se spopad lahko spremenil v »samoizpolnjujočo prerokbo«, ter ob tem nakazal celo možnost uporabe nuklearnega orožja.

»Prav Evropa se pripravlja na vojno z nami. Nenehno ponavljajo, da morajo biti Evropejci najpozneje do leta 2030 pripravljeni na spopad. To se lahko spremeni v samoizpolnjujočo prerokbo, saj trenutno v proizvodnjo orožja vlagajo ogromne zneske. V določenem trenutku bo neki avanturist, ki jih v teh elitah ne manjka, rekel: 'Fantje, toliko smo nakopičili, kaj bomo s tem? Pa saj smo obljubili, da bomo napadli Rusijo.' Če nas napadejo, ne bomo križem rok čakali. V tem primeru bo to povsem drugačna vojna in bo kratka,« je dejal 76-letni ruski diplomat.

Lavrov je Berlin obtožil poskusov ustvarjanja »Četrtega rajha« in spodbujanja nacizma v Evropi: »Nemški kancler Friedrich Merz večkrat ponovi, da je cilj Nemčije znova postati vodilna vojaška sila v Evropi. Se sploh zaveda, kaj pomeni beseda 'znova'?«

Do ostrih izjav je prišlo le nekaj ur po njegovem srečanju z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom. Lavrov je Berlin obtožil poskusov ustvarjanja »Četrtega rajha« in spodbujanja nacizma v Evropi, pri čemer se je obregnil ob izjave nemškega kanclerja Friedricha Merza o krepitvi nemške vojske. »Nemški kancler Friedrich Merz večkrat ponovi — in to ni bil spodrsljaj —, da je cilj Nemčije znova postati vodilna vojaška sila v Evropi. Se sploh zaveda, kaj pomeni beseda 'znova'?« je bil oster Lavrov, ki je evropskim državam očital tudi odstranjevanje spomenikov in brisanje zgodovinskega spomina na zmago nad nacizmom.

Lavrov se je obregnil tudi ob izjave nemškega kanclerja Friedricha Merza o krepitvi nemške vojske. FOTO: Annegret Hilse Reuters

Nemški zunanji minister Wadephul je srečanje z rusko stranjo utemeljil z besedami: »Ne želim, da Evropejci dialog z Rusijo v celoti prepustimo Američanom. Zato sem se odločil za ta pogovor.« Ob tem je od Moskve zahteval takojšnjo ustavitev hibridnih napadov. Na zaostrovanje retorike se je odzval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski: »Številne obveščevalne službe razpolagajo s podatki, da želi Rusija vojno in svoje delovanje razširiti na druge države — morda tudi na druge regije.«

Medtem se na terenu spopadi še naprej zaostrujejo. Ruske sile so v nočnih napadih ciljale ukrajinske podatkovne centre, televizijska omrežja in mobilne operaterje, pri čemer so zadeli tudi prostore operaterja Vodafone v Kijevu. V napadih z vodenimi letalskimi bombami na območju Sumija in Zaporožja je bilo ubitih več ljudi, več deset pa ranjenih. Zaradi grožnje ruskih dronov v bližini meje na Donavi so morala ukrepati tudi Natova patruljna letala v Romuniji.