Sandi ljubi le Slovenke? Njegov odgovor je Viki pustil odprtih ust (VIDEO)

V Poroki na prvi pogled je vsak dan bolj jasno, da imata Viki in Sandi veliko težav v zakonu. Tudi strokovnjaki so hitro zaznali, da bo potrebnega veliko truda, če bosta želela svoj odnos dvigniti na raven, s katere ga lahko začneta znova graditi v partnersko zvezo.

Tokrat je par celo dosegel manjši napredek, saj sta sedla na teraso in se pogovarjala. Viktorija je med drugim Sandija vprašala, kaj ga najbolj moti pri njej. Njegov odgovor je marsikoga pustil odprtih ust, saj je dejal, da mu ne odgovarja njen stil življenja. Kot je poudaril, je bil doslej v razmerju s Slovenkami, saj da mu ta »sistem« bolj odgovarja.

Kakšen je bil Viktorijin odziv, si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):