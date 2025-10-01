  • Delo d.o.o.
    TEST ZA 70 PLUS

    Sedem vsakodnevnih nalog, ki pokažejo, da ste po 70. letu v odlični formi

    Če zmorete teh sedem nalog, ste lahko mirni, telo in um vas dobro podpirata na poti v zdrava pozna leta.
    Vitalno staranje ni le genetika, temveč tudi skrb za gibanje, mišično moč, duševno ostrino in pozitiven pogled na svet. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     1. 10. 2025 | 06:59
    3:21
    Staramo se vsi, to je dejstvo. In s starostjo pridejo tudi drobne spremembe, ki nas spomnijo, da telo ni več tako mladostno kot nekoč.

    Težji dvig iz stola, občasne pozabljivosti ali izguba ravnotežja so znaki, da čas dela svoje.

    A obstajajo preprosti vsakodnevni testi, ki pokažejo, da je telo še vedno v izvrstnem stanju.

    Če jih zmorete opravljati tudi po 70. letu, ste na zelo dobri poti k vitalnemu staranju.

    1. Vstajanje s tal le z eno roko

    Če se zmorete dvigniti s tal z uporabo le ene roke, to pomeni, da so noge in zadnjične mišice še vedno dovolj močne ter da imate dobro ravnotežje. Za krepitev je priporočljivo redno izvajati počepe, izpadne korake in hojo po stopnicah.

    2. Spomin, zakaj ste vstopili v prostor

    Občasna pozabljivost je povsem običajna. Če pa se vam to dogaja redno, je koristno trenirati osredotočenost. Pri tem pomagajo preprosti triki, kot je ponavljanje naloge v mislih ali ustvarjanje miselne slike cilja, preden se odpravite po opravkih.

    3. Učenje novih veščin

    Sodobni svet zahteva prilagodljivost, od uporabe pametnih telefonov do spletnih storitev. Raziskave kažejo, da lahko tudi v poznejših letih uspešno osvajamo nove spretnosti, čeprav nekoliko počasneje. Pomembno je ohranjati radovednost in pripravljenost na učenje.

    4. Dvigovanje težjih predmetov

    Dvigniti kovček, premakniti kos pohištva ali pomagati pri vsakodnevnih opravilih, vse to zahteva telesno moč. Če ohranjamo mišice močne, je vsakdanje življenje lažje, pa tudi varnejše. Nikoli ni prepozno za začetek vadbe za moč.

    5. Stanje na eni nogi

    Eden največjih dejavnikov tveganja v starosti so padci. Če zmorete stati na eni nogi vsaj minuto brez opore, je to odličen kazalnik ravnotežja in mišične kontrole. Priporočljivo je, da ta preprosti trening vključite v dnevne navade, na primer med umivanjem zob.

    6. Premagovanje zadihanosti

    Vadba je lahko z leti zahtevnejša, a prav zato je pomembno vztrajati. Če se ob naporu zadihate, poskusite vztrajati še nekoliko dlje. Tako se krepi srčno-žilni sistem, izboljša telesna pripravljenost in podaljša vitalnost.

    Zakaj je ta rastlina v svetu vse bolj priljubljena, na Danskem pa prepovedana?

    7. Iskanje svetle plati

    Pozitiven pogled na življenje dokazano izboljšuje zdravje, spanec in zmanjšuje stres. Negativnost namreč prihaja spontano, zato se je vredno zavestno truditi iskati dobre stvari. Ena od tehnik je vodenje dnevnika hvaležnosti, vsak dan zapišite nekaj, za kar ste hvaležni, pa naj bo to dobra hrana, prijeten pogovor ali lep razgled.

    Ključ do zdrave starosti

    Vitalno staranje ni le genetika, temveč tudi skrb za gibanje, mišično moč, duševno ostrino in pozitiven pogled na svet. Če zmorete teh sedem nalog, ste lahko mirni, telo in um vas dobro podpirata na poti v zdrava pozna leta.

