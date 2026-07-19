Severina razvnela oboževalce, poglejte, kako je pozirala ob bazenu (FOTO)

Legendarna hrvaška pevka Severina je aprila dopolnila 54 let, a vedno znova dokazuje, da so leta le številka na torti, ki se vsako leto nekoliko spremeni. Glede na njene energične nastope, ki jih ne manjka, oktobra bo denimo nastopila v Münchnu, še prej pa v začetku avgusta v Puli, mora temnolasa Dalmatinka skrbeti, da je vedno v dobri kondiciji. To pa se seveda ne pozna le na telesni vzdržljivosti, ampak tudi na mišičasti postavi. To Severina brez težav pokaže svetu, ob najnovejši objavi, ki jo je delila s sledilci na družabnem omrežju, pa je ponosno dodala tudi svoja leta.

»Klub 54« je zapisala ob zbirko posnetkov, na katerih v kopalkah razkazuje svoje izklesane mišice in vitko postavo. A pevka, ki je tudi mama že 14-letnega sina, ni le videti veliko mlajša od svojih let, tudi zabavati se zna kot najstnica. Med fotografijami je tako objavila videoposnetek, na katerem v bazenu koči na glavo in se nasmejana potopi pod gladino. Če mnoge znane dame bolj kot vodna zabava skrbita vedno popolno urejena frizura in ličila, pa Severina očitno ne spada mednje. Sama se zaveda, da so lepi trenutki pomembnejši od »popolnih« posnetkov in se zna sprostiti ter uživati.

Severina in njen sin Aleksandar sta si sicer vzela nekaj dni zase in se odpravila na njima tako ljubo Korčulo, počitnikovanje pa nadaljujeta na bližnjem polotoku Pelješac, ki ga od mesta Korčula loči le kratka vožnja s trajektom.