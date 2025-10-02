Skrbite za svoj želodec? Ne zanemarite teh opozorilnih znakov

Ali skrbite za želodec? Gre za zelo občutljiv organ, ki pa mu žal posvetimo pozornost šele takrat, ko se pojavijo različne težave. Te so sicer pogosto blage in prehodnega značaja, a če jih predolgo zanemarjamo, se lahko razvijejo tudi v resna obolenja. Najbolje jih je seveda preprečevati z zdravimi vsakdanjimi navadami.

Obožuje rutino

Prvi korak je jedilnik. Mastna, ocvrta, hitra prehrana in sladke gazirane pijače so največji sovražniki želodca. Ta ima najraje zelenjavo, sadje, polnovredna žita in nemastne beljakovine. Ni pomembno le, kaj jemo, ampak tudi, kako jemo. Goltanje hrane je namreč ena največjih napak sodobnega človeka, pri tem namreč v telo zaide preveč zraka, ki povzroča napenjanje, želodcu pa tako naložimo dodatno delo. Hrano je treba prežvečiti večkrat, počasi. Naš želodec obožuje rutino, zato si pripravimo obroke vsak dan ob istih urah. Obroki naj bodo manjši, pogostejši in redni, nikakor pa ne večerni!

Prvi korak do zdravega želodca je jedilnik. FOTO: Vaaseenaa/Getty Images

Pijemo veliko tekočine, najbolje vodo, ki skrbi za želodec in črevesje. Pozabimo na gazirane pijače in alkohol, tudi s kavo ne velja pretiravati. Z vodo negujemo želodčno sluznico ter pomagamo preprečevati bolečino in zgago. Ne pozabimo, mirna glava pomeni miren želodec. V stresnih obdobjih se pogosteje sprehajamo, globoko dihamo, sproščamo in telovadimo.

Znaki za preplah

Raziskave kažejo, da ima vsaj četrtina odraslih Slovencev najmanj enkrat na leto želodčne težave. Med pogostimi povzročitelji sta okužba z bakterijo Helicobacter pylori, ki lahko sicer povzroči do 95 odstotkov razjed na dvanajstniku in do 85 odstotkov razjed na želodcu, ter nespametno uživanje nesteroidnih antirevmatikov, sledijo kajenje, alkohol, nezdrava hrana in psihološki dejavniki.

Pozabimo na gazirane pijače in alkohol, tudi s kavo ne pretiravamo.

Četrtina odraslih Slovencev ima najmanj enkrat na leto želodčne težave. FOTO: Dragana991/Getty Images

Težave včasih vendarle niso prehodne, resnih opozoril zato nikakor ne gre zanemariti. Nenadne bolečine v trebuhu vsekakor zahtevajo obisk pri zdravniku, podvizamo se tudi pri sledovih krvi v bruhanju ali blatu. Pogosto bruhanje je prav tako znak za preplah, niti driske ne zanemarimo. Nenačrtovana izguba telesne teže ni nikoli dobrodošla, pozorni smo tudi pri težavah s požiranjem. Pri hudih težavah z želodcem nikoli ne uživamo zdravil na lastno pest in brez posveta z zdravnikom; ne silimo se s hrano, nujno pa je piti po požirkih, da se izognemo dehidraciji. Ne pretiravamo s telesno dejavnostjo.