    NOGOMET

    Slovenci danes lovijo podvig, kot ga jeseni še ni bilo

    Naša nogometna reprezentanca danes ob 20.45 v Stožicah gosti Švico. Na voljo še manj kot 1000 vstopnic.
    Jan Oblak je v kapetanskem slogu stopil ob bok razočaranemu Benjaminu Šešku. Motiv prvega napadalca ne bo vprašljiv. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters
    Jan Oblak je v kapetanskem slogu stopil ob bok razočaranemu Benjaminu Šešku. Motiv prvega napadalca ne bo vprašljiv. FOTO: Valdrin Xhemaj/Reuters
    Nejc Grilc
     13. 10. 2025 | 13:10
    4:36
    A+A-
    Nogometne kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026 bodo odločene v dobrih dveh mesecih, šest tekem v hitrem ritmu prinaša veliko izzivov. V skupini B je Švica močno odskočila, v boju za drugo mesto in dodatne kvalifikacije bo pred novembrskim ciklom še vse odprto ne glede na razplet današnjega večera. Z zmago nad Švicarji lahko Slovenci pridobijo veliko, s porazom ob zmagi Kosova na Švedskem bi si močno otežili življenje. Namesto zmage so naši nogometaši v Prištini dobili točko, ki jih drži nad vodno gladino, in potrditev, da v kvalifikacijah lahko konkurenčno igrajo nogomet. Razlika v ...

    Matjaž KeknogometBenjamin Šeškonogometna reprezentancareprezentancakvalifikacijeJan OblakSlovenija
