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    Slovenija v Stožicah morala priznati premoč Italijanom

    Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila proti Italiji z 1:3.
    Rok Možič FOTO: Jože Suhadolnik
    Rok Možič FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
     28. 6. 2026 | 22:49
     28. 6. 2026 | 22:50
    2:00
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    Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na osmi tekmi lige narodov in četrti na domačem turnirju v Ljubljani izgubila proti Italiji z 1:3 (23, -19, -18, -20). Slovenski odbojkarji so po treh zmagah doživeli prvi in tudi edini poraz pred domačim občinstvom, skupno pa drugega v ligi, v kateri so doslej zbrali šest zmag.

    Slovenski odbojkarji so po treh tesnih zmagah in porazu na Kitajskem ob podpori domačega občinstva v slovenski prestolnici igrali izvrstno. Z borbeno igro so premagali Kanado in Bolgarijo, v soboto pa nadigrali Brazilce ter skočili na drugo mesto lige in napredovali na peto mesto na svetovni lestvici. Toda izbrance italijanskega stratega Fabia Solija je danes čakala še ena kakovostna reprezentanca Italije. Petkratni svetovni prvaki, ki še ne igrajo v povsem udarni postavi, iščejo pravo formo, na turnirju v Ljubljani so pred tem izgubili z Bolgari in Ukrajinci ter premagali Brazilijo. Slovenci so se s sedemkratnimi evropskimi prvaki že večkrat merili, med drugim šestkrat v ligi narodov. V tem tekmovanju sta se ekipi tudi zadnjič pomerili, lani je obe tekmi, eno na zaključnem turnirju, dobila italijanska reprezentanca, sicer druga na svetu.

    Danes so bili zahodni sosedi znova pretrd oreh za slovensko reprezentanco, ki tako domači turnir zaključuje s tremi zmagami in enim porazom. S šestimi zmagami in dvema porazoma na lestvici lige narodov ostaja v samem vrhu. Pri Sloveniji je bil z 19 točkami najuspešnejši Rok Možič, Tonček Štern je dodal 13 točk. Za Italijo je 21 točk dosegel Alessandro Bovolenta. Slovenci bodo tretji in hkrati zadnji turnir rednega dela lige med 15. in 19. julijem igrali v Beogradu, kjer bodo tekmeci Nemci, Iranci, Turki in Srbi.

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