Slovenj Gradec bo ves teden v znamenju filma (FOTO)

Slovenj Gradec bo med 1. in 8. avgustom spet utripal v znamenju filma. Filmski teden bo prinesel zmes brezplačnih projekcij, ustvarjalnega dogajanja in mednarodnega utripa, razdeljenega med 9. festival animiranega filma Zebra in 11. mednarodni filmski festival Shots. Kot je za STA povedala producentka Maša Flogie, je letos na festival animiranega filma Zebra prispelo rekordno število filmov, kar 349. V program se je uvrstilo 31 filmov iz 20 držav. Na festival Shots pa je prispelo 1173 kratkih filmov, med katerimi sta selektorja Tomo Novosel in Žiga Brdnik naredila izbor 16 filmov iz 11 držav, vključno z dvema slovenskima.

Kot je še povedala, so pred leti s festivalom želeli predvsem v njihovem majhnem mestu narediti prostor filmski kulturi ter si niso niti predstavljali, da se bodo dokaj hitro umestili na zemljevid filmskih festivalov. Do danes sta se oba festivala že dobro usidrala ne le v regiji, ampak tudi širše. Vsako leto gostijo več ustvarjalcev iz sveta filma in tudi letos bodo imeli na festivalu Shots 19 gostov, kar se jim zdi lepa potrditev, saj gostje vedno izpostavljajo njihovo gostoljubnost ter da gre za festival, na katerem so želeli sodelovati in ki so ga priporočili tudi svojim kolegom.

Poskrbljeno je tudi za najmlajše.

V soboto bodo pripravili ustvarjalne delavnice, poslikave obraza, zabavno urejanje frizur in druge zanimive dejavnosti.

Najprej Zebra

Filmski teden bo v soboto odprl festival Zebra. Program se bo začel ob 12. uri in bo v starem mestnem jedru potekal na šestih prizoriščih, še poroča STA. Posebnost festivala je koncept prostega kroženja. Na vseh dnevnih prizoriščih se filmi ponovijo na vsakih 30 minut, kar obiskovalcem omogoča, da skozi raziskovanje skritih kotičkov mesta prosto prehajajo med projekcijami. Dan bodo popestrili ustvarjalne delavnice, poslikave obraza, zabavno urejanje frizur, otroški motorični park Ogi ter razstava udeležencev Filmske šole Slovenj Gradec.

Večerni program za odrasle Zebra med zvezdami bo potekal od 21. do 23. ure in bo ponudil 12 žanrsko raznolikih kratkih animiranih filmov, ki odpirajo aktualne družbene in družinske tematike. Večer bo odprla predpremiera kratkega animiranega filma Z glavo v naravo režiserja, animatorja in ilustratorja Jerneja Kovača Myinta.

Filmski festival ima bogat spremljevalni program.

V torek bo na vrsti strokovna delavnica Uvod v filmsko kritiko, ki jo bo vodil francoski kritik Thomas Pouteau. Od četrtka do sobote bo dogajanje potekalo pred dvorcem Rotenturn. Trije filmski večeri prinašajo filmski program in druženje z avtorji. »Letos v izboru prevladuje evropska produkcija, festival pa bo ponudil največ komedij doslej, ki se prepletajo z resnejšimi medosebnimi in družbenimi temami. Za glasbeno popestritev bo v petek poskrbel koncert skupine Delta Riff,« smo še izvedeli.

Podelitev nagrad bo v soboto. Mednarodno strokovno žirijo sestavljajo režiserka Lucija Rosc, madžarski režiser Peter Goretic, britanski animator David Crisp in kritik Pouteau.

Nagrade shots bodo podelili v osmih kategorijah, in sicer za najboljši film, študentski film, scenarij, fotografijo, dokumentarni film, glavnega igralca in igralko ter nagrado občinstva. Podelili bodo tudi tri enakovredne nagrade festivala Zebra in nagrado občinstva festivala Zebra.