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    Slovenska reprezentanca nocoj proti Švicarjem, tradicija ni na naši strani

    »Naša naloga je, da ohranimo mrežo čisto, nato pa upajmo, da bodo napadalci zabili gol,« pravi eden najboljših v slovenski vrsti David Brekalo.
    Žana Celarja tudi tokrat Boštjan Cesar ne bo pozabil (ali ga ne bi smel) na klopi za rezervne nogometaše. V Švici igra izvrstno. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Žana Celarja tudi tokrat Boštjan Cesar ne bo pozabil (ali ga ne bi smel) na klopi za rezervne nogometaše. V Švici igra izvrstno. FOTO: Heiko Becker/Reuters
    Nejc Grilc
     3. 10. 2026 | 13:10
    4:03
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    V dveh tednih bivanja slovenske nogometne reprezentance na Brdu pri Kranju bi pogoji za delo in načrtovanje podviga v Švici težko bili boljši. Jesenskega deževja ni, v soncu je bila zelenica tako dobro pripravljena, da so odhod v Luzern prek letališča v Zürichu zamaknili na zadnji možni termin v petkovem popoldnevu. Pred Slovenci je največji izziv koledarskega leta, na drugi strani jih čaka uigrana, našpičena reprezentanca, ki leti na krilih mundialske evforije.

    »Zadnji trening pred tekmo je edini, na katerem lahko uigravamo taktiko, doma to lahko naredimo v miru. Če bi trenirali v Švici in pokazali, kaj imamo v mislih, se za nas ne bi končalo dobro,« je Boštjan Cesar v zadnjem druženju na Brdu v tej reprezentančni akciji razkril, zakaj je prišlo do spremembe v reprezentančni strategiji, ki na gostovanja že dobri dve leti prihaja šele večer pred tekmo. Pogoje na Gorenjskem bi v teh dneh res težko presegli, tudi po prihodu v mondeni Luzern, ki je z avtobusom oddaljen slabo uro vožnje z letališča v Zürichu, so jih pričakale podobne razmere. Napoved za prihodnje dni je prava jesenska: malo dežja, več sonca in za igro prijetne temperature okrog 15 stopinj Celzija.

    7 golov na 10 tekmah za Basel je v tej sezoni dosegel Žan Celar in je prvi strelec lige.

    Ozračje na stadionu bo veliko bolj razgreto, Švicarji bodo prvič igrali pred domačimi navijači po uspešnem svetovnem prvenstvu in skorajšnjem podvigu proti Argentini, nadgradili so ga z zanesljivima zmagama v ligi narodov. Slovenci tudi proti manj razigranim in kakovostnim Švicarjem, kot se na zelenici kažejo v tem trenutku, velikokrat niso imeli sreče. Na 11 medsebojnih tekmah so se sedemkrat veselili tokratni domačini, ob dveh remijih je dvakrat pod vodstvom Srečka Katanca (2001, Basel, 0:1; 2014, Maribor, 1:0) uspelo zmagati tudi Sloveniji. Gol razlika je povedna – 20:8 v korist Švicarjev.

    »V zadnjih 15 letih so se uveljavili kot velesila, trenutna reprezentanca je močna na vseh položajih. Dejstvo je, da si ne bomo smeli privoščiti nobene napake,« se zahtevnosti naloge zaveda Cesar in izpostavlja slovenske možnosti: »Zadovoljen sem bil s kompaktno postavitvijo v obrambi, kjer sodelujejo tudi napadalci, pomembno pa bo, da bomo prek sredine sestavili nekaj podaj in žogo poslati v globino. Vse naše priložnosti so na prvih dveh tekmah prišle po daljših akcijah s posestjo žoge.«

    Po Luganu blesti tudi v Baslu

    Švicarski način dela in igre so izkusili tudi trije pomembni členi tokratne slovenske zasedbe. Poškodovani Andraž Šporar spominov na leta v Baslu, ki so mu ne nazadnje prinesla tudi oboževanega ferrarija, tokrat ne bo obujal, zato pa se na domač teren vračata Sandi Lovrić in Žan Celar. Oba sta bila izvrstna v dresu Lugana, še posebej to velja za Celarja, v sezoni 2023/24 prvega strelca švicarske lige, ki si je ob odhodu na Otok prislužil posebno zahvalo Lugana za profesionalen pristop in izvrstne igre. Na 118 tekmah za klub je dosegel 51 golov, vrata v švicarski nogomet so zato ostala odprta in vrnitev na prave tirnice letos išče v dresu Basla. Da je prav Celar na švicarskih tleh lahko adut, se zaveda tudi Cesar, proti Severni Makedoniji ga je »ogrel«, morda lahko tokrat preseneti in začne v konici napada od prve minute …

    Bolj kot napadalci bodo pod drobnogledom branilci. »Trpeli bomo, proti Škotski smo se preveč zaleteli in hitro porabili moči, zdaj vemo, kako jih bolje razporediti skozi celo tekmo. Naša naloga je, da ohranimo mrežo čisto, nato pa upajmo, da bodo napadalci zabili gol,« se v prvi tretjini nove sezone lige narodov eden najboljših v slovenski vrsti David Brekalo zaveda, da v Luzernu danes od 20.45 ne smejo pozabiti na nogometne osnove.

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