  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    SOJENJE

    Smrtonosni prepir Srba in Slovenca: Tomaž naj bi omahnil pod streli

    Na srbskem sodišču napovedujejo konec procesa nekdanji policistki. Kristini K. in njenemu partnerju Predragu B. sodijo zaradi umora Slovenca.
    Pogrešani Slovenec Tomaž Kostelnik je umrl pod streli v Srbiji. Fotografiji: Getty Images
    Pogrešani Slovenec Tomaž Kostelnik je umrl pod streli v Srbiji. Fotografiji: Getty Images
    Boštjan Celec
     22. 3. 2026 | 06:55
    3:31
    A+A-

    Po srbskih statističnih podatkih je bilo leta 2019 v državi umorjenih kar 86 ljudi, kar pa naj bi bilo, kako pomenljivo, še malo v primerjavi z drugimi leti. Pa tudi število umorov iz tega leta se je po predlanskem srhljivem odkritju trupla povečalo na 87. Mrtev je bil Slovenec Tomaž Kostelnik, na zatožni klopi pa zaradi njegovega umora sedita nekdanja somborska policistka Kristina K. in njen nekdanji zasebni partner Predrag B.

    Zaključne besede aprila

    Ker je torej smrtonosnih zločinov v Srbiji veliko, tamkajšnji črnokronisti podrobneje spremljajo le odmevnejše sodne procese, precej bolj skopo pa denimo zgodbo o Kostelnikovi smrti, o kateri naj bi kmalu razsodili na somborskem višjem sodišču.

    Medtem ko je Tomaž v Sloveniji od 2019. leta veljal za pogrešano osebo, ni nihče niti slutil, da ga je tega leta v Somboru doletela strašna smrt. Očitki iz obtožbe so, da je tedanja obmejna policistka Kristina odpeljala Predraga na obrobje mesta, kjer je bil dogovorjen s Slovencem, da se pomenita glede nekega dolga. Še preden je izstopil iz avtomobila, je vzel njeno službeno pištolo in kmalu so med sporom moških odjeknili streli, pod katerimi je omahnil Kostelnik. Njegovo truplo sta zakopala in se odpeljala.

    Zapletlo pa se je kaj kmalu, saj Predrag Kristini ni hotel vrniti pištole ter jo je začel izsiljevati za denar. Policistka je zato z njim prekinila razmerje, v službi pa prijavila, da ji je bilo orožje ukradeno. Očitno nihče od podrejenih ni ničesar posumil, dobila je novo pištolo in delala naprej, kot da se ni nič zgodilo. A sčasoma jo je postalo tudi strah, da bo zgodba prišla na plan, zato je s svojim novim partnerjem Daliborjem Š. izkopala truplo ter ga zakopala na drugem kraju.

    Obdukcija je potrdila sume, da je bil izkopan moški umorjen.
    Obdukcija je potrdila sume, da je bil izkopan moški umorjen.

    Leta 2024 pa so srbski preiskovalci krvnih deliktov očitno dobili namig, ki jih je pripeljal do sadovnjaka na Monoštorski poti v Somborju, in izkopali so Kostelnika. V zvezi s tem so nato vse tri vpletene aretirali in znašli so se za zapahi. Dalibor je krivdo za pomoč storilcu po storjenem kaznivem dejanju že priznal in je bil obsojen na dve leti in tri mesece ječe. Sojenje Kristini in Predragu ravno poteka. On je obtožen umora in nelegalne posesti orožja, zdaj že seveda nekdanja policistka pa umora oziroma pomoči pri tem dejanju.

    O tem, kaj se dogaja na procesu, so te dni v sporočilu za javnost skopo razkrili na somborski sodniji. Izvedeli smo, da se je glavna obravnava nadaljevala 26. februarja, ko so zaslišali štiri priče in znova tudi Kristino K. Sojenje se bo z dodatnim zaslišanjem prič nadaljevalo 9. aprila in nato 23. aprila, ko je »načrtovano podajanje zaključnih besed«. Potem pa naj bi napočil čas za sodbo v imenu srbskega ljudstva.

    10 LET JEČE je najnižja kazen.

    In medtem ko je Predrag B. že tako v zaporu zaradi neke druge zadeve, so Kristini K. 4. marca še za dva meseca podaljšali pripor. Ta ukrep je zaradi kaznivega dejanja, za katero ji sodijo, to pa je tako imenovani težek umor, nujno potreben, sporočajo s somborskega sodišča, saj je predpisana kazen najmanj 10 let zapora ali celo dosmrtna ječa. 

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    OBNOVA

    Kar danes propada, bi jutri lahko reševalo bivanje v Sloveniji

    Serija podkastov Prenovimo pogled na bivanje odpira vprašanje, kako lahko stare hiše postanejo sodobni in energetsko učinkoviti domovi.
    Promo Slovenske novice16. 3. 2026 | 09:12
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REŠITEV

    Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

    Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
    Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VARČEVANJE

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    19. 3. 2026 | 13:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    RAZISKAVA

    Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

    Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
    Promo Delo18. 3. 2026 | 13:17
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki