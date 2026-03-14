    POLITIČNI PREOBRAT

    Šok za volivce: Državo bo vodil raper

    Zmaga nove stranke pomeni hud poraz stare politične elite, državo pa zdaj čakajo veliki gospodarski in politični izzivi.
    Oblast v Nepalu bo prevzel raper Balendra Balen Shah. FOTO: AFP
    STA
     14. 3. 2026 | 08:06
    Nepal so pretresle zgodovinske volitve, ki so prinesle presenetljiv politični preobrat. Komaj štiri leta stara stranka Rastriya Swatantra Party (RSP), ki jo vodi raper Balendra Balen Shah, je dosegla prepričljivo večino – nekaj, kar so imeli mnogi v nepalskem volilnem sistemu za skoraj nemogoče.

    Zmaga pomeni hud udarec dolgoletni politični eliti. Najbolj simboličen trenutek je bil poraz nekdanjega premierja KP Sharme Olija v njegovem dolgoletnem političnem oporišču Jhapa-5. Številni volivci pravijo, da so po desetletjih političnih sporov, korupcije in neučinkovitosti preprosto izgubili potrpljenje. Po njihovem mnenju Balen predstavlja upanje za novo politično kulturo.

    A država zdaj stopa v neznano. Stranka brez izkušenj z vodenjem države prevzema oblast z velikimi pričakovanji javnosti. Petintridesetletni Shah ima namreč le nekaj let političnih izkušenj kot župan Katmanduja. Kljub temu mnogi njegovo politično novost vidijo kot prednost in prelom s starimi političnimi praksami.

    Petintridesetletni Shah ima le nekaj let političnih izkušenj kot župan Katmanduja. FOTO: AFP 
    RSP obljublja ostro obračunavanje s korupcijo, napovedali so tudi že preiskavo premoženja politikov od devetdesetih let naprej in zaplembo nezakonito pridobljenega premoženja. Obljubljajo reformo sodstva, konec političnih imenovanj sodnikov ter večjo transparentnost sodnih postopkov.

    Velik izziv bo gospodarstvo. Mladi Nepalci se že leta soočajo s pomanjkanjem priložnosti, brezposelnost med mladimi dosega približno 20 odstotkov. Kar trije milijoni Nepalcev delajo v tujini, od koder prihaja velik del denarnih nakazil, ključnih za državno gospodarstvo. Stranka napoveduje hitro gospodarsko rast, a strokovnjaki opozarjajo, da so cilji morda preveč optimistični, državo namreč pestijo politična nestabilnost, upad turizma in naravne nesreče.

    politikavolitvepolitične strankegospodarstvo
    POLITIČNI PREOBRAT

