Spektakel na Krvavcu: Pogačar navdušil navijače ob koncu veličastne sezone

Slovenski as je na vrh prišel tik za 40-letnim Andrewom Featherjem. ​S Primožem Rogličem tudi Peter Prevc in Robert Hrgota.

Na Krvavcu je najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar včeraj sklenil izjemno uspešno sezono 2025, v kateri je dirkal naravnost fantastično. Kot edini v zgodovini je na vseh petih spomenikih sezone končal med najboljšimi tremi, dobil je dirko po Franciji, za nameček pa je postal še evropski in svetovni prvak. Še v soboto popoldne je opravil z vso konkurenco na dirki po Lombardiji, včeraj zjutraj pa je bil že v domačem Klancu pri Komendi, kjer se je nekaj minut čez deseto uro začela dirka S Klanca v klan'c. Več kot 1100 kolesarjev se je podalo na le 22 kilometrov dolgo traso, ki niti približno ...