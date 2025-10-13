  • Delo d.o.o.
    KOLESARSTVO

    Spektakel na Krvavcu: Pogačar navdušil navijače ob koncu veličastne sezone

    Slovenski as je na vrh prišel tik za 40-letnim Andrewom Featherjem. ​S Primožem Rogličem tudi Peter Prevc in Robert Hrgota.
    Tadej Pogacar se je takole odpeljal S Klanca v klan'c. FOTO: Dejan Javornik
    Tadej Pogacar se je takole odpeljal S Klanca v klan'c. FOTO: Dejan Javornik
    Matic Rupnik
     13. 10. 2025 | 08:20
    4:02
    A+A-
    Na Krvavcu je najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar včeraj sklenil izjemno uspešno sezono 2025, v kateri je dirkal naravnost fantastično. Kot edini v zgodovini je na vseh petih spomenikih sezone končal med najboljšimi tremi, dobil je dirko po Franciji, za nameček pa je postal še evropski in svetovni prvak. Še v soboto popoldne je opravil z vso konkurenco na dirki po Lombardiji, včeraj zjutraj pa je bil že v domačem Klancu pri Komendi, kjer se je nekaj minut čez deseto uro začela dirka S Klanca v klan'c. Več kot 1100 kolesarjev se je podalo na le 22 kilometrov dolgo traso, ki niti približno ...

    Tadej PogačarkolesarstvoKrvavecSlovenijakolokolesardirkaDomen NovakPrimož Roglič
    09:39
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Vsi so nori nanjo: božična svetilka, ki je obnorela Hrvate, zdaj tudi v Sloveniji

    Stane manj kot 13 evrov, na Hrvaškem so jo razprodali v nekaj dneh – zdaj je prispela tudi v Ljubljano.
    13. 10. 2025 | 09:39
    09:30
    Novice  |  Slovenija
    ČUSTVEN ZAPIS

    Znani Slovenec že tri leta vdovec: Nisi bil le moj mož, bil si moj najboljši prijatelj (FOTO)

    Tudi sam se je še pred meseci boril z rakom, star niti 40 let ...
    13. 10. 2025 | 09:30
    09:10
    Bulvar  |  Zanimivosti
    STRAŠLJIVA KUPČIJA

    Na prodaj legendarno gostišče iz 18. stoletja, kjer se po hodnikih sprehajajo duhovi

    V eni od sob je nekoč prespal Mark Twain. Po zgradbi naj bi se sprehajala celo mrtva mačka.
    13. 10. 2025 | 09:10
    09:00
    Bulvar  |  Suzy
    MODNE ZVEZDNICE

    Pariški teden mode: črno-beli raj (Suzy)

    Tako bi lahko poimenovali francosko prestolnico, kamor se je vsa svetovna smetana zgrnila, da si ogleda trende, ki bodo naslednje leto narekovali modo.
    13. 10. 2025 | 09:00
    08:55
    Lifestyle  |  Polet
    NOV ZAČETEK

    10 učinkovitih načinov, kako ostati v formi med menopavzo. Nasveti za moč, ravnovesje in dobro počutje

    Menopavza ni konec, ampak nov začetek. Preverite, zakaj.
    Miroslav Cvjetičanin13. 10. 2025 | 08:55
    08:55
