    SPORNI ZAKON

    Sporni zakon o končanju življenja: Primc sprožil referendum, Srebrna nit opozarja na »samotno umiranje v bolečinah«

    Zbrali so 46.245 podpisov.
    Aleš Primc je vložilv zahtevo za naknadni zakonodajni referendum. FOTO: FOTO: Igor Zaplatil
    Aleš Primc je vložilv zahtevo za naknadni zakonodajni referendum. FOTO: FOTO: Igor Zaplatil
    N. P.
     10. 10. 2025 | 19:32
     10. 10. 2025 | 19:33
    2:35
    A+A-

    Pobudniki pod vodstvom Aleša Primca so v DZ vložili zahtevo za naknadni zakonodajni referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Zbrali so 46.245 podpisov in opozorili, da je zakon po njihovem mnenju nehuman in protiustaven, saj naj bi posegal v nedotakljivost človekovega življenja. Želijo, da bi bil referendum izveden hkrati z volitvami v DZ, s čimer bi po njihovem preprečili dodatne stroške.

    V Svobodi očitke zavračajo. Poslanka Tereza Novak poudarja, da zakon temelji na spoštovanju dostojanstva in nikogar ne sili v sodelovanje, temveč ureja področje za majhno skupino ljudi, ki neznosno trpijo. Hkrati je pojasnila, da referendum ne more potekati na isti dan kot volitve, saj datum volitev še ni znan, in očitke o stroških označila za manipulacijo.

    V zakon bi bile vgrajene močne varovalke, ljudje pa bi se svobodno odločili o svoji smrti. FOTO: Manon Cruz Reuters/
    V zakon bi bile vgrajene močne varovalke, ljudje pa bi se svobodno odločili o svoji smrti. FOTO: Manon Cruz Reuters/
    Tudi v SD zakon podpirajo. Mojca Pašek je poudarila: »Zakon nikomur nič ne jemlje, ampak prinaša osnovno človekovo pravico, ki do zdaj ni bila urejena – da človek sam v celoti odloča o svojem življenju.« Dejala je, da zakon »neozdravljivo bolnim v zadnji fazi življenja daje dostojanstvo, da se sami odločajo o tem, kako bodo zaključili svoje življenje«. Po njenem mnenju je zakon »zelo sočuten« in je izrazila prepričanje, »da bodo volivci na referendumu potrdili zakon, ki prinaša osnovno človekovo pravico do dostojanstva, do izbire in do odločanja o svojem življenju«.

    »Samotno umiranje v bolečinah«

    V Levici obžalujejo, da del desnice po njihovem mnenju izrablja stiske bolnih ljudi. Nataša Sukič je opozorila, da zakon ne prinaša prisile, ampak možnost za odločitev neozdravljivo bolnim: »Ti bodo ob močnih varovalkah, ki so vgrajene v zakon, lahko svobodno odločili, kdaj je napočil trenutek za njihovo dostojno in dostojanstveno smrt.«

    Združenje za dostojno starost Srebrna nit je v odprtem pismu Primcu opozorilo, da bi morebitna zavrnitev zakona na referendumu pomenila, da bodo hudo trpeči ljudje ostali brez možnosti predčasnega izhoda, obsojeni na »samotno umiranje v bolečinah«.

    Zakon določa, da ima polnoletna oseba, ki zaradi neozdravljive bolezni ali trajne okvare zdravja neznosno trpi, pravico zaprositi za prostovoljno končanje življenja.

    referendumAleš Primcevtanazijazakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenjasrebrna nitzbiranje podpisovzdravstvozakonodajasmrtprostovoljno končanje življenja
