    TRAGIČEN KONEC

    Srhljive podrobnosti Aninega izginotja: pred smrtjo večkrat klicala na pomoč (FOTO in VIDEO)

    Ko so avtomobil opazili mimoidoči, je bilo žal zanju že prepozno.
    Pokojna Ana FOTO: Nestali Srbije/zaslonski posnetek
    Pokojna Ana FOTO: Nestali Srbije/zaslonski posnetek
    N. B.
     27. 11. 2025 | 10:21
    2:41
    A+A-

    Iskanje 20-letne Ane Radović, ki je izginila na poti iz Zlatibora v Beograd, je po treh napetih dneh dobilo tragičen epilog. Mlada študentka je 23. novembra odšla proti prestolnici, zadnjič pa se je oglasila bratu ob 18.45. Od tedaj je za jo izginila vsaka sled. Po 72 urah iskanja so jo našli mrtvo v betonskem prepustu ob magistrali Čačak–Požega. Osebni avtomobil audi SQ, v katerem sta bila Ana in njen prijatelj Aleksandar M. (37), so opazili mimoidoči. Avto je bil zagozden bočno, zato so ga gasilci lahko izvlekli šele po več poskusih.

    Ana je tistega dne od doma odšla z namenom, da bi na fakulteti opravila izpite. Kot je povedal njen oče Miloš, je potovala z Aleksandrom, ki je bil prav tako namenjen proti Beogradu. Le nekaj ur pozneje je sledil zadnji klic – ko se je bližala Čačku, je še govorila z bratom, nato pa je telefon utihnil. Dostopen je bil še približno 14 ur, potem pa je postala nedosegljiva. Mater je strah premagal že tisti večer in je izginotje takoj prijavila policiji.

    Obsežna iskalna akcija, a brez uspeha

    Dan pred najdbo so reševalci, potapljači in ekipe za iskanje na vodi temeljito prečesavali Moravo in jezero Međuvršje. Obstajal je sum, da je vozilo končalo v vodi, vendar celodnevna akcija ni prinesla nikakršne sledi. Preiskovalci so medtem preverjali bazne postaje in obdelovali prejete informacije. Dodatno zmedo je povzročil t. i. klic sili, ki ga je 23. novembra prejela služba nujne pomoči. Sistem v sodobnih vozilih ob močnem udarcu namreč sam pokliče pomoč ali pa to storijo potniki s pritiskom na SOS tipko. Anin telefon je tisti dan dvakrat vzpostavil klic z nujno medicinsko službo, kar je preiskavo usmerilo v sum, da je bila pogrešana udeležena v prometni nesreči. Kljub poskusom, da bi prek baznih postaj ugotovili lokacijo, iz koder je bil klic v sili opravljen, Ane in Aleksandra niso izsledili.

    Preiskava še poteka. Možje v modrem preverjajo, ali je bila nesreča posledica neprilagojene hitrosti, Odrejena obdukcija bo pokazala, ali je bil voznik pod vplivom alkohola ali drog ter kako natančno sta umrla Ana in Aleksandar. Eden ključnih odgovorov, ki jih čaka družina, je tudi ta, ali je Ana po nesreči še nekaj časa živela.

