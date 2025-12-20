Starši si lahko oddahnejo, v tej mestni občini se vrtci ne bodo podražili

Združevanja vseh 23 ljubljanskih vrtcev v enoten zavod ne bo, je zagotovil ljubljanski župan Zoran Janković. »Še vedno mislim, da je bil predlog o združevanju vrtcev odličen. Tudi če bi hotel dati na mestni svet, ne morem, ker zakon prepoveduje. To so sprejeli, naredili so maksimum 900 otrok ali ne vem koliko. Kar pomeni, da se bodo nekateri vrtci morali razbiti, ker imajo več kot 900 otrok,« je povedal. Na ponedeljkovi seji pa je Janković dejal, da vrtci ostajajo samostojne pravne osebe, »ker je pač sindikat za šolstvo to uspel zadržati«.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj je medtem pojasnil, da omejitev 900 otrok na vrtec ne drži. »Prvi predlog je bila omejitev na 45 oddelkov, a ga je nadomestil člen, ki je sicer bolj abstraktno napisan, ampak tudi preprečuje združevanje vrtcev,« je dejal. Po njegovih besedah junija sprejeta novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja preprečuje, da bi lahko iz 23 samostojnih vrtcev naredili en vrtec s 23 organizacijskimi enotami. »Člen pravi, da je mogoče organizacijske enote organizirati le za izvajanje različnih programov in javni vrtec ima en sam isti program,« je še pojasnil.

Do poletja dviga cen zagotovo ne bo

Občina pa bo vztrajala pri združevanju podpornih služb, ki bodo svoje prostore dobile v novi enoti Vrtca Galjevica. Janković je dejal, da še ne vedo, kdaj to bo, saj so prostore predelali v učilnice za otroke Osnovne šole Prule, ki jo prenavljajo, in jih bodo morda potrebovali tudi za otroke katere druge šole. Ob tem je spomnil, da so edina mestna občina v Sloveniji, ki od oktobra 2023 ni podražila vrtcev. »To je dve leti in sigurno do poletja ne bomo. Koliko časa bomo zdržali, pa ne znam povedati,« je še dodal Janković.

V začetku meseca smo sicer pisali, da so starši vrtčevskih otrok vedno bolj obupani, saj se vrtci vedno znova dražijo. V Postojni so denimo svetniki konec novembra potrdili skoraj 14-odstotno podražitev cen Vrtca Postojna in Prestranek in to že drugič letos. Med starši je završalo, eden najbolj odmevnih odzivov pa prihaja od mamice: »Iskreno bi se rada zahvalila Občinskemu svetu Občine Postojna za dvig cen vrtca. Hvala za dodatno motivacijo, da mladi raje ne rojevamo več in da se čim prej odselimo iz Postojne, saj služb itak ni, vsak dan pa se vozimo 70 kilometrov v službo, da lahko potem še preplačujemo vrtec.« Cene so se v zadnjem letu sicer v vseh mestnih občinah dvignile, vse občine pa kot glavni razlog za to navajajo prenovo plačnega sistema v javnem sektorju. Ponekod so se dvignile celo večkrat.