Ste ga čutili? Ponoči nas je streslo

V soboto, 24. oktobra 2026, ob 23.29 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,4 v bližini Trebnjega.

Po prvih podatkih so tresenje tal občutili posamezni prebivalci Trebnjega in okoliških krajev. Čeprav je šlo za šibek potres, so ga nekateri domačini zaznali v poznih večernih urah.

Po ocenah pristojnih intenziteta potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici EMS-98. Takšna intenziteta pomeni, da potres občutijo posamezniki, predvsem v notranjosti stavb, praviloma pa ne povzroča škode.