Superman ustavil Realove zvezde, Bayern in Arsenal bliže polfinalu lige prvakov

Bayern in Arsenal sta v Madridu in Lizboni naredila pol koraka proti polfinalu nogometne lige prvakov. Madridski spektakel velikanov je ob strelcih – Kolumbijec Luis Diaz in Anglež Harry Kane sta zadela za nemškega prvaka, Francoz Kylian Mbappe za 15-kratne evropske prvake – zaznamoval veteran v vratih bavarskega velikana Manuel Neuer. Na Portugalskem je bil londonski junak Nemec Kai Havertz. Povratni tekmi bosta v sredo v Münchnu in Londonu. Sepp Maier (Mačka iz Anzinga), Oliver Kahn (Titan) in Manuel Neuer, ki je čez noč svoj vzdevek (Manu) dopolnil še najmanj s tremi: Superman, GOAT in Zid. To je velika Bayernova trojica vratarjev, ki je pisala zgodovino in bila tvorec največjih uspehov v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Pri Bayernu njim ob bok uvrščajo tudi legendarnega Belgijca Jean-Marie Pfaffa, ki pa mu manjka prav najprestižnejša lovorika. Iz rok mu jo je ukradel znameniti Portov Alžirec Rabah Madjer, strelec enega od najspektakularnejših golov (s peto) v zgodovini finalov. Porto je leta 1987 na Dunaju z 2:1 presenetljivo premagal Bayern.
»Zadovoljen sem z zmago, a škoda je, ker nismo zmagali z 2:0,« je potožil že več kot 15 let eden od najboljših vratarjev na svetu, tudi svetovni prvak z Nemčijo leta 2014. Bayern je res imel v žepu višjo zmago, toda resnici na ljubo, tudi tesen poraz ne bi bil nepravičen. Zato Neuer opozarja. »Vsi vemo, kako nevaren je Real. Madridčani so imeli številne priložnosti, nekatere so zapravili sami,« je dal vedeti, da bo tudi na Allianz Areni napeto do zadnjih minut.
Tudi Kompany, trener v vzponu, je poudaril, da na tej ravni tekmovanja brez takšnih individualnih presežkov ni mogoče graditi kolektivnega uspeha. »Brez trenutkov genialnosti v ključnih trenutkih, kogarkoli, uspeha na najvišji ravni ni. To bomo potrebovali tudi prihodnji teden,« je bil realen Kompany. Tri leta starejši kolega in tekmec, Realov trener Alvaro Arbeloa, je kljub igralnim in rezultatskim prebliskom, odkar je januarja nasledil odstavljenega Xabija Alonsa, na tnalu. V španskem prvenstvu Real za Barcelono zaostaja za sedem točk. V 19 tekmah je šestkrat izgubil, toliko porazov je imel Alonso v 34 tekmah. »Še smo živi. Če kdo lahko premaga Bayern v Münchnu, je to Real,« se je Arbeloa ubranil v duhu največjega kluba in napovedal peklenski münchenski večer. Gorazd Nejedly