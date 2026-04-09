    NOGOMET

    Superman ustavil Realove zvezde, Bayern in Arsenal bliže polfinalu lige prvakov

    Neuer je blestel z rokami in z nogami, po čemer je med vsemi vratarji najbolj znan in najbrž z naskokom najboljši.
    Kylian Mbappe je zabil gol upanja za Real. Foto: Ana Beltran/Reuters

    Tudi angleški ostrostrelec Harry Kane (v sredini) je imel odličen nastop na Santiagu Bernabeu. Foto: Ana Beltran/Reuters

    Kai Havertz je bil edini strelec v Lizboni. Foto: Pedro Nunes/Reuters

    Gorazd Nejedly
     9. 4. 2026 | 08:41
    Bayern in Arsenal sta v Madridu in Lizboni naredila pol koraka proti polfinalu nogometne lige prvakov. Madridski spektakel velikanov je ob strelcih – Kolumbijec Luis Diaz in Anglež Harry Kane sta zadela za nemškega prvaka, Francoz Kylian Mbappe za 15-kratne evropske prvake – zaznamoval veteran v vratih bavarskega velikana Manuel Neuer. Na Portugalskem je bil londonski junak Nemec Kai Havertz. Povratni tekmi bosta v sredo v Münchnu in Londonu. Sepp Maier (Mačka iz Anzinga), Oliver Kahn (Titan) in Manuel Neuer, ki je čez noč svoj vzdevek (Manu) dopolnil še najmanj s tremi: Superman, GOAT in Zid. To je velika Bayernova trojica vratarjev, ki je pisala zgodovino in bila tvorec največjih uspehov v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu. Pri Bayernu njim ob bok uvrščajo tudi legendarnega Belgijca Jean-Marie Pfaffa, ki pa mu manjka prav najprestižnejša lovorika. Iz rok mu jo je ukradel znameniti Portov Alžirec Rabah Madjer, strelec enega od najspektakularnejših golov (s peto) v zgodovini finalov. Porto je leta 1987 na Dunaju z 2:1 presenetljivo premagal Bayern.

    Neuer, najmlajši med njimi in najstarejši na velikem četrtfinalnem derbiju na štadionu Santiago Bernabeu, je 27. marca dopolnil 40 let. Začaral je bela napadalna zvezdnika Mbappeja, ki je sicer zabil gol upanja in že 14. v sezoni v ligi prvakov, ter Viniciusa Jr. Ukrotil je kar devet od desetih strelov neposredno v vrata, skupno so jih Madridčani sprožili 20. Prav statistika razkriva bravurozno Neuerjevo predstavo, ki je Bayernu omogočila prednost za povratno bitko. Toda tudi Neuer jo je dobro »prebral« in se je zavedal, da so Bavarci morda v španski prestolnici zamudili priložnost za višjo prednost, ker so bili tekmeci strelsko zelo nerazpoloženi.

    »Zadovoljen sem z zmago, a škoda je, ker nismo zmagali z 2:0,« je potožil že več kot 15 let eden od najboljših vratarjev na svetu, tudi svetovni prvak z Nemčijo leta 2014. Bayern je res imel v žepu višjo zmago, toda resnici na ljubo, tudi tesen poraz ne bi bil nepravičen. Zato Neuer opozarja. »Vsi vemo, kako nevaren je Real. Madridčani so imeli številne priložnosti, nekatere so zapravili sami,« je dal vedeti, da bo tudi na Allianz Areni napeto do zadnjih minut.

    Branil, igral in povezoval

    Neuer je blestel z rokami in z nogami, po čemer je med vsemi vratarji najbolj znan in najbrž z naskokom najboljši. Njegov slog branjenja oziroma aktivnega igranja z žogo v nogah je ideal, o katerem sanjajo trenerji. Neuer je tudi pred izbranimi madridskimi navijači in gledalci, med katerimi sta bila tudi dolga leta sprta moža, Realov predsednik Florentino Perez in prvi mož Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin (simbolno naj bi zakopala bojno sekiro po propadu ustanovitve superlige), predstavljal vse, kar naj bi bil sodoben vratar. Bil je prvi ustvarjalec igre in zadnji obrambni steber. Prebiral je igro kot najboljši plejmejkerji, nekoč liberi, srednji branilci in zadnji zvezni igralci. »Potrebovali smo obdobja čvrste obrambe. Manu je imel res nekaj neverjetnih obramb. Že prej sem dejal in ponavljam: štirideseta so še vedno leta mladosti. Sam bom ta mejnik dosegel ta konec tedna in vem, o čem govorim,« je trener Vincent Kompany jasno dal vedeti o tem, kaj si misli o letih. Od svojega junaka je mlajši dva tedna. Neuer mu je za petkov 40. rojstni dan že dal lepo darilo.

    Tudi Kompany, trener v vzponu, je poudaril, da na tej ravni tekmovanja brez takšnih individualnih presežkov ni mogoče graditi kolektivnega uspeha. »Brez trenutkov genialnosti v ključnih trenutkih, kogarkoli, uspeha na najvišji ravni ni. To bomo potrebovali tudi prihodnji teden,« je bil realen Kompany. Tri leta starejši kolega in tekmec, Realov trener Alvaro Arbeloa, je kljub igralnim in rezultatskim prebliskom, odkar je januarja nasledil odstavljenega Xabija Alonsa, na tnalu. V španskem prvenstvu Real za Barcelono zaostaja za sedem točk. V 19 tekmah je šestkrat izgubil, toliko porazov je imel Alonso v 34 tekmah. »Še smo živi. Če kdo lahko premaga Bayern v Münchnu, je to Real,« se je Arbeloa ubranil v duhu največjega kluba in napovedal peklenski münchenski večer. Gorazd Nejedly

