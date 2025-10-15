  • Delo d.o.o.
    NEVERJETNO

    Svojci v šoku: zaposleni v domu za starejše varovankama ukradel več tisoč evrov

    Denar je dvignil le nekdaj dni po smrti.
    N. B.
    Hrvaški mediji poročajo o osupljivem primeru zlorabe zaupanja in kraje v zagrebškem domu za starejše. Policisti so aretirali 34-letnega moškega, zaposlenega v domu, ki naj bi zlorabil dostop do osebnih predmetov in bančnih podatkov dveh varovank ter si protipravno prilastil skupno kar 7.200 evrov.

    Denar pokojnice dvignil le nekaj dni po smrti

    Preiskava je pokazala, da je osumljenec decembra 2023 izkoristil trenutek po smrti ene od varovank doma. Ker je imel dostop do njenih osebnih stvari, vključno z bančno kartico in PIN-kodo, je le nekaj dni po njeni smrti dvakrat dvignil gotovino z bankomata — skupaj 1.400 evrov. Denar je obdržal zase in ga porabil za osebne potrebe.

    Drugo žrtev zmanipuliral ob sprejemu v dom

    To pa ni bil osamljen primer. Policija sumi, da je isti moški septembra letos ponovno udaril — tokrat pri sprejemu 83-letne ženske v dom. Pod pretvezo, da bo njen mobilni telefon shranil v sef, je od družinskih članov zahteval tudi geslo za odklep naprave, pri čemer se je izgovarjal na »običajno prakso« zaradi domnevno slabšega spomina starejših oseb.

    Ko je dobil geslo, je med 14. in 16. septembrom večkrat odklenil njen telefon in si prek aplikacije za mobilno bančništvo z njenega računa nakazal kar 5.800 evrov.

    Zoper 34-letnika so kriminalisti vložili kazensko ovadbo pri pristojnem državnem tožilstvu.

