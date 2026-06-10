Ta živila zelo škodujejo telesu: povezana naj bi bila z debelostjo, rakom in srčno-žilnimi boleznimi

Ultra predelana živila postajajo ena največjih groženj sodobnemu zdravju. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko vplivajo na skoraj vse organe v telesu.

Ultra predelana živila so v zadnjih desetletjih postala stalnica na krožnikih milijonov ljudi. Gre za izdelke, ki pogosto vsebujejo številne dodatke, umetne arome, emulgatorje, barvila in konzervanse, medtem ko imajo malo ali nič svežih sestavin. Mednje sodijo gazirane pijače, industrijsko pripravljeni prigrizki, sladkarije, instant obroki, predelani mesni izdelki in številni pekovski izdelki.

Strokovnjaki opozarjajo, da prav ta živila pomembno prispevajo k porastu kroničnih bolezni, ki so danes med vodilnimi vzroki smrti v razvitem svetu.

Povezava z debelostjo, srčno-žilnimi boleznimi in rakom

Po ugotovitvah, objavljenih v ugledni medicinski reviji The Lancet, ultra predelana živila predstavljajo enega ključnih dejavnikov tako imenovane »pandemije kroničnih bolezni«, povezanih s prehrano.

Raziskovalci opozarjajo, da vse večja dostopnost in agresivno trženje teh izdelkov izpodrivata uživanje svežih in manj predelanih živil. Posledice se kažejo v naraščanju debelosti, sladkorne bolezni tipa 2, bolezni srca in ožilja, nekaterih vrst raka ter prezgodnje umrljivosti.

Številne raziskave v zadnjih letih kažejo, da ljudje, ki zaužijejo več ultra predelanih živil, pogosteje razvijejo zdravstvene težave kot tisti, ki se prehranjujejo predvsem z nepredelanimi ali minimalno predelanimi živili.

Velik javnozdravstveni izziv

Čeprav je delež ultra predelanih živil v prehrani v nekaterih evropskih in azijskih državah nižji od 25 odstotkov, je v nekaterih zahodnih državah njihov delež že približno polovica celotnega dnevnega vnosa hrane.

Tudi v Sloveniji strokovnjaki že dlje časa opozarjajo na naraščajočo porabo industrijsko predelane hrane, predvsem med otroki in mladostniki. Hiter življenjski tempo, široka ponudba priročnih izdelkov in intenzivno oglaševanje spodbujajo poseganje po takšnih živilih.

Zakaj so ultra predelana živila problematična?

Ultra predelana živila pogosto vsebujejo veliko sladkorja, soli in nezdravih maščob, hkrati pa malo vlaknin, vitaminov in mineralov. Takšna sestava lahko spodbuja prenajedanje, povečuje tveganje za vnetne procese v telesu ter negativno vpliva na presnovo.

Med živila, ki jih strokovnjaki najpogosteje uvrščajo med ultra predelana, sodijo:

sladke gazirane pijače,

energijske pijače,

industrijsko pripravljeni piškoti in pecivo,

čips in slani prigrizki,

instant juhe in pripravljeni obroki,

predelani mesni izdelki,

številne vrste kosmičev za zajtrk z dodanim sladkorjem.

Rešitev je v bolj naravni prehrani

Čeprav nekateri raziskovalci menijo, da so potrebne dodatne študije za dokončno dokazovanje neposrednih vzročnih povezav, številni strokovnjaki pozivajo k ukrepanju že zdaj.

Priporočajo prehrano, ki temelji na sveži zelenjavi, sadju, stročnicah, polnozrnatih žitih, kakovostnih virih beljakovin in čim manj predelanih živilih.

Za slovenske potrošnike to pomeni preprosto pravilo: več hrane iz narave in manj izdelkov iz embalaže. Takšna izbira lahko dolgoročno pomembno prispeva k boljšemu zdravju ter zmanjša tveganje za številne kronične bolezni.