  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    POZORNOST VELJA

    Ta živila zelo škodujejo telesu: povezana naj bi bila z debelostjo, rakom in srčno-žilnimi boleznimi

    Gre za izdelke, ki pogosto vsebujejo številne dodatke, umetne arome, emulgatorje, barvila in konzervanse, medtem ko imajo malo ali nič svežih sestavin.
    Ultra predelana živila pogosto vsebujejo veliko sladkorja, soli in nezdravih maščob, hkrati pa malo vlaknin, vitaminov in mineralov. FOTO: Getty Images
    Ultra predelana živila pogosto vsebujejo veliko sladkorja, soli in nezdravih maščob, hkrati pa malo vlaknin, vitaminov in mineralov. FOTO: Getty Images
    Miroslav Cvjetičanin
     10. 6. 2026 | 05:00
    3:49
    A+A-

    Ultra predelana živila postajajo ena največjih groženj sodobnemu zdravju. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko vplivajo na skoraj vse organe v telesu.

    Ultra predelana živila so v zadnjih desetletjih postala stalnica na krožnikih milijonov ljudi. Gre za izdelke, ki pogosto vsebujejo številne dodatke, umetne arome, emulgatorje, barvila in konzervanse, medtem ko imajo malo ali nič svežih sestavin. Mednje sodijo gazirane pijače, industrijsko pripravljeni prigrizki, sladkarije, instant obroki, predelani mesni izdelki in številni pekovski izdelki.

    Strokovnjaki opozarjajo, da prav ta živila pomembno prispevajo k porastu kroničnih bolezni, ki so danes med vodilnimi vzroki smrti v razvitem svetu.

    Povezava z debelostjo, srčno-žilnimi boleznimi in rakom

    Po ugotovitvah, objavljenih v ugledni medicinski reviji The Lancet, ultra predelana živila predstavljajo enega ključnih dejavnikov tako imenovane »pandemije kroničnih bolezni«, povezanih s prehrano.

    Raziskovalci opozarjajo, da vse večja dostopnost in agresivno trženje teh izdelkov izpodrivata uživanje svežih in manj predelanih živil. Posledice se kažejo v naraščanju debelosti, sladkorne bolezni tipa 2, bolezni srca in ožilja, nekaterih vrst raka ter prezgodnje umrljivosti.

    Številne raziskave v zadnjih letih kažejo, da ljudje, ki zaužijejo več ultra predelanih živil, pogosteje razvijejo zdravstvene težave kot tisti, ki se prehranjujejo predvsem z nepredelanimi ali minimalno predelanimi živili.

    Velik javnozdravstveni izziv

    Čeprav je delež ultra predelanih živil v prehrani v nekaterih evropskih in azijskih državah nižji od 25 odstotkov, je v nekaterih zahodnih državah njihov delež že približno polovica celotnega dnevnega vnosa hrane.

    Tudi v Sloveniji strokovnjaki že dlje časa opozarjajo na naraščajočo porabo industrijsko predelane hrane, predvsem med otroki in mladostniki. Hiter življenjski tempo, široka ponudba priročnih izdelkov in intenzivno oglaševanje spodbujajo poseganje po takšnih živilih.

    Zakaj so ultra predelana živila problematična?

    Ultra predelana živila pogosto vsebujejo veliko sladkorja, soli in nezdravih maščob, hkrati pa malo vlaknin, vitaminov in mineralov. Takšna sestava lahko spodbuja prenajedanje, povečuje tveganje za vnetne procese v telesu ter negativno vpliva na presnovo.

    Med živila, ki jih strokovnjaki najpogosteje uvrščajo med ultra predelana, sodijo:

    • sladke gazirane pijače,
    • energijske pijače,
    • industrijsko pripravljeni piškoti in pecivo,
    • čips in slani prigrizki,
    • instant juhe in pripravljeni obroki,
    • predelani mesni izdelki,
    • številne vrste kosmičev za zajtrk z dodanim sladkorjem.

    Rešitev je v bolj naravni prehrani

    Čeprav nekateri raziskovalci menijo, da so potrebne dodatne študije za dokončno dokazovanje neposrednih vzročnih povezav, številni strokovnjaki pozivajo k ukrepanju že zdaj.

    Priporočajo prehrano, ki temelji na sveži zelenjavi, sadju, stročnicah, polnozrnatih žitih, kakovostnih virih beljakovin in čim manj predelanih živilih.

    Za slovenske potrošnike to pomeni preprosto pravilo: več hrane iz narave in manj izdelkov iz embalaže. Takšna izbira lahko dolgoročno pomembno prispeva k boljšemu zdravju ter zmanjša tveganje za številne kronične bolezni.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    zdravjehranazdrava prehrananezdrava hranadebelostnezdravo prehranjevanje
    ZADNJE NOVICE
    23:01
    Lifestyle  |  Astro
    DUHOVNO PREBUJANJE

    Ko duša ne more dihati: telo pove resnico prej kot razum

    Spremeni nas v odnosih z ljudmi, a tudi v odnosu do telesa. Boli namreč, če ostajamo tam, kjer duša ne more dihati.
    9. 6. 2026 | 23:01
    22:45
    Novice  |  Karikatura
    KARIKATURA

    Sodobni jezdeci apokalipse

    O koncu sveta.
    Branko Babič9. 6. 2026 | 22:45
    22:25
    Novice  |  Kolumne
    NA KOŽO

    Komentar Tanje Jakše Gazvoda: Kramp proti birokraciji

    Takrat ni bilo današnjih varnostnih standardov, delovnopravne zakonodaje, okoljskih zahtev in zapletenih lastniških postopkov.
    Tanja Jakše Gazvoda9. 6. 2026 | 22:25
    22:04
    Bulvar  |  Domači trači
    JA, CHEF!

    Ta priljubljena slovenska serija se dokončno poslavlja (FOTO)

    Odhaja z nasmehom in spomini.
    Danica Lovenjak9. 6. 2026 | 22:04
    21:39
    Novice  |  Slovenija
    LOPATA

    To morate videti! Poglejte, katero orodje mu je dala šefica Stevanovićevih poslancev (FOTO)

    Minister za kmetijstvo nasmejan začel mandat.
    9. 6. 2026 | 21:39
    21:10
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    PREPOZNAJTE ZNAKE

    Iz kronične utrujenosti v obup: kako se razvije izgorelost in kaj vam telo govori

    Nujno je treba prepoznati stanje čustvene, telesne in duševne izčrpanosti; med opozorilnimi znaki so glavoboli in bolečine v mišicah, zapiranje vase in poseganje po alkoholu.
    Aleksander Brudar9. 6. 2026 | 21:10

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAKLADI SLOVENIJE

    Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

    Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
    9. 6. 2026 | 11:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POVEZANI

    Lovite signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    8. 6. 2026 | 12:49
    PremiumPromo
    Šport  |  Tekme
    FRANJA

    Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    5. 6. 2026 | 08:36
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŽIVLJENJE

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POVEZANI

    Lovite signal ali trenutke?

    Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
    8. 6. 2026 | 12:49
    PremiumPromo
    Šport  |  Tekme
    FRANJA

    Znane podrobnosti o velikem kolesarskem dogodku v Sloveniji

    Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
    5. 6. 2026 | 08:36
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ŽIVLJENJE

    Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

    Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
    Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 11:40
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    TVEGANJE

    Zakaj zdravniki opozarjajo na eno najnevarnejših »nevidnih bolezni«

    Življenje je pot, zdravje je cilj! Izberi pravo pot. In to še danes.
    29. 4. 2026 | 09:12
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    DOGODKI PO SLOVENIJI

    Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

    Poletje festivalov, glasbe in doživetij
    Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    SPREMEMBA

    »Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

    Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
    Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 09:20
    Šport  |  Športni trači
    INTERVJU

    Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

    Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
    8. 6. 2026 | 08:51
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    PODJETNIŠTVO

    Največja podjetniška prednost ni več denar

    V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
    9. 6. 2026 | 08:30
    Novice  |  Slovenija
    TEŽKE RAZMERE

    Brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

    Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
    5. 6. 2026 | 08:08
    Šport  |  Športni trači
    VIDEO

    »Žalostno je iti sam na pivo«

    Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
    5. 6. 2026 | 13:35
    Novice  |  Slovenija
    Sovoznik

    Pite, juhe in solate kot tihi podpis neke Ljubljane

    Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
    Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

    Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
    8. 6. 2026 | 08:52
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE V HRBTU

    Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

    Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
    9. 6. 2026 | 08:46
    Photo
    Bulvar  |  Domači trači
    PRESENEČENJE

    Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

    Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
    3. 6. 2026 | 08:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DONOSNO

    Koliko denarja lahko prinese parkirno mesto pred vašim objektom?

    Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
    5. 6. 2026 | 07:49
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    ZDRAVJE

    Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

    Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
    Promo Slovenske novice8. 6. 2026 | 10:05
    Šport  |  Športni trači
    INTERVJU

    Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

    Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
    8. 6. 2026 | 13:56
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki