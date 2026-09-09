Tadej Pogačar in Jan Fonda: srečanje dveh junakov (Suzy)

Jan Fonda, maneken z nožno protezo, je stal pred svojim idolom Tadejem Pogačarjem. Ta se ni pustil dolgo prositi, ampak se je na mladeničevo pobudo podpisal na prav posebno mesto. Jan je namreč pri šestnajstih zbolel za kostnim rakom. Po dolgih mesecih zdravljenja je moral sprejeti odločitev, ki si je ne bi smel predstavljati noben najstnik. Nogo je zamenjal za življenje, da lahko danes kljub izzivom teče, kolesari, plava, igra nogomet in stopa po modnih brveh.

Jan ni mogel skriti navdušenja, ko je na svoji protezi dobil poseben spomin. FOTO: osebni arhiv/Instagram

Tadej pa je v zadnjih dneh tudi sam doživel hud padec. Na Vuelti je grdo končal na asfaltu, utrpel zlom ključnice, poškodbo vratnega vretenca in pretres možganov ter moral predčasno končati dirko. Zato je podpis na Janovi protezi več kot le spomin na srečanje. Je majhen krog, ki se je sklenil med dvema fantoma, ki sta vsak po svoje spoznala, da te lahko življenje vrže na tla. Razlika je le v tem, kako se po padcu pobereš. Jan se je moral znova učiti hoditi, Tadeja po poškodbi čaka pot nazaj na kolo.