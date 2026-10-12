Te vaje za prsne in hrbtne mišice lahko zmanjšajo tveganje za srčni infarkt

Raziskave kažejo, da je boljša kakovost mišičnega tkiva v zgornjem delu telesa povezana z manjšim tveganjem za srčni infarkt in prezgodnjo smrt. Z ustreznimi vajami lahko izboljšamo mišično moč, podpremo vsakodnevno gibanje in prispevamo k zdravju srca in ožilja.

Močne prsne in hrbtne mišice so pomembne pri številnih vsakodnevnih opravilih. Uporabljamo jih pri odpiranju težkih vrat, dvigovanju otrok ali vnukov s tal ter pri dihanju. Redna vadba zgornjega dela telesa zato ni namenjena zgolj oblikovanju postave, temveč ima tudi širši pomen za zdravje.

Bolj kakovostne mišice, manjše tveganje za srčni infarkt

Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Radiology, je analizirala posnetke prsnega koša 1722 ljudi, večinoma starih okoli 50 let, ki so zaradi bolečin v prsih opravili slikanje. Raziskovalci so preverili kakovost njihovih prsnih in hrbtnih mišic ter nato s pomočjo zdravstvenih podatkov spremljali pojav srčnih infarktov in prezgodnjih smrti v naslednjih desetih letih.

Ugotovili so, da so imeli ljudje z večjo gostoto oziroma boljšo kakovostjo mišic v prsnem košu in hrbtu manjše tveganje za srčni infarkt in smrt v desetletnem obdobju po slikanju. Za vsakih deset točk povečanja svetlosti mišičnega tkiva na posnetkih, kar je kazalo na bolj kakovostne mišice z manj maščobe, je bilo izračunano 31 odstotkov manjše tveganje za srčni infarkt. Tveganje za smrt v desetih letih po slikanju je bilo manjše za 39 odstotkov.

Rezultati kažejo na povezavo med kakovostjo mišic zgornjega dela telesa in dolgoročnim zdravjem. Vendar raziskava sama po sebi ne dokazuje, da krepitev prsnih in hrbtnih mišic neposredno preprečuje srčni infarkt. V raziskavo so bili vključeni ljudje, ki so že imeli bolečine v prsih, zato ugotovitev ni mogoče brez zadržkov prenesti na celotno populacijo.

Redna vadba koristi srcu in ožilju

Telesna dejavnost pozitivno vpliva na mišice, krvne žile in splošno zdravje. Redna vadba lahko pomembno zmanjša tveganje za bolezni srca in ožilja, zlasti kadar je del uravnoteženega življenjskega sloga, ki vključuje tudi zdravo prehrano, dovolj spanja in opustitev kajenja. Pri krepitvi zgornjega dela telesa so koristne tako vaje z lastno težo kot vaje z utežmi. Pomembno je, da se vadba prilagodi telesni pripravljenosti, da se vaje izvajajo pravilno in da se obremenitev povečuje postopoma.

Za spodaj opisane vaje je mogoče izvesti od tri do štiri serije po 12 do 15 ponovitev. Med posameznimi serijami naj bo od 30 do 60 sekund počitka. Število ponovitev in obremenitev je treba prilagoditi posameznikovim sposobnostim. Začetniki lahko začnejo z manj ponovitvami in lažjimi različicami vaj.

Šest vaj za močnejše prsne mišice

1. Sklece na tleh

Postavite se v položaj za sklece. Noge naj bodo skupaj ali nekoliko narazen, prsti stopal pa oprti na tla. Dlani položite nekoliko širše od širine ramen, prste usmerite naprej, roke pa iztegnite. Telo naj bo od glave do pet v ravni liniji. Počasi spuščajte prsni koš proti tlom, pri tem pa ohranjajte stabilen trup. Pomagate si lahko tako, da napnete trebušne in zadnjične mišice. Spustite se skoraj do tal, za trenutek obstanite in se nato odrinite v začetni položaj.

2. Potisk uteži na ravni klopi

Ulezite se na ravno vadbeno klop in stopala postavite na tla. Napnite trebušne mišice ter lopatici povlecite nazaj in navzdol. V vsaki roki držite utež ob strani prsnega koša. Uteži potisnite navzgor in ju približajte, dokler roki nista iztegnjeni. Nato ju nadzorovano spustite v začetni položaj in ponovite gib.

3. Sklece z rokami na klopi

Dlani položite na stabilno vadbeno klop približno v širini ramen, stopala pa na tla. Telo naj bo ves čas poravnano, trebušne mišice pa napete. Prsni koš počasi spuščajte proti klopi, kolikor vam omogoča pravilna izvedba. Nato se z rokami odrinite nazaj v začetni položaj. Ta različica sklec je primerna tudi za tiste, ki še ne zmorejo pravilno izvesti več ponovitev klasičnih sklec na tleh.

4. Potisk uteži s tal

Ulezite se na hrbet, pokrčite kolena in stopala položite na tla. Uteži držite ob straneh prsnega koša, komolci pa naj bodo v stiku s tlemi oziroma tik nad njimi. Uteži potisnite navzgor, dokler roki nista iztegnjeni, nato ju počasi spustite. Ker komolci pri spustu dosežejo tla, je obseg giba manjši kot pri potisku na klopi.

5. Potisk uteži na poševni klopi

Naslonjalo vadbene klopi nastavite v izrazitejši poševni položaj. Ulezite se nanj, stopala postavite na tla, uteži pa držite ob straneh zgornjega dela prsnega koša. Uteži potisnite navzgor in ju približajte, dokler roki nista iztegnjeni. Nato ju počasi spustite v začetni položaj. Vaja posebej obremeni zgornji del prsnih mišic, pri izvedbi pa je pomembno, da ramena ostanejo stabilna.

6. Sklece z dvignjenimi stopali

Stopala postavite na stabilno klop, dlani pa na tla v širini ramen. Telo naj bo poravnano, trebušne mišice napete, glava pa v podaljšku hrbtenice. Prsni koš nadzorovano spuščajte proti tlom, nato se odrinite nazaj v začetni položaj. Dvignjena stopala povečajo obremenitev zgornjega dela prsnih mišic in ramen, zato je ta različica zahtevnejša od klasičnih sklec.

Tri vaje za močnejše hrbtne mišice

1. Veslanje z eno roko

Z eno roko se oprite na stabilno vadbeno klop. Hrbet naj bo raven, glava pa poravnana s hrbtenico. V drugo roko primite utež in jo povlecite proti boku. Na vrhu giba stisnite lopatico proti hrbtenici, nato utež počasi in nadzorovano spustite v začetni položaj. Po končanih ponovitvah zamenjajte roki. Pri izvedbi se izogibajte sunkovitemu dvigovanju uteži in vrtenju trupa.

2. Veslanje z oporo na klopi

Pri veslanju je pomembno, da utež vlečete nazaj proti boku, ne navzgor proti rami. Gib naj bo nadzorovan, komolci pa naj potujejo ob telesu. Vaja krepi več mišičnih skupin hrbta in pomaga izboljšati moč pri vlečnih gibih. Oporna klop omogoča stabilnejši položaj telesa, zato se lahko lažje osredotočite na pravilno delo hrbtnih mišic. Obremenitev izberite tako, da lahko ves čas ohranjate pravilno tehniko.

3. Razpiranje rok z utežmi v predklonu

Rahlo pokrčite kolena, trup nagnite naprej in hrbet ohranite v nevtralnem položaju. V vsaki roki držite lažjo utež, komolca pa naj bosta rahlo pokrčena. Roki dvignite vstran, kot bi želeli razpreti krila. Na vrhu giba približajte lopatici, nato uteži počasi spustite. Pri vaji naj gib izhaja iz ramen, brez sunkov in pretiranega zamaha s trupom.

Kako vaditi varno in učinkovito

Za razvoj moči prsnih in hrbtnih mišic ni treba vsak dan izvajati vseh vaj. Pomembnejša sta rednost in postopno napredovanje. Med zahtevnejšimi treningi iste mišične skupine je smiselno zagotoviti dovolj časa za okrevanje. Za zdravje srca in ožilja je najbolje kombinirati vadbo za moč z aerobno dejavnostjo, kot so hitra hoja, kolesarjenje ali plavanje. Pomembno vlogo imajo tudi uravnotežena prehrana, primerna telesna masa, kakovosten spanec in urejen krvni tlak.

Če se med vadbo pojavijo bolečina ali pritisk v prsih, nenavadna zadihanost, omotica ali občutek, da boste omedleli, vadbo prekinite in poiščite ustrezno zdravstveno pomoč. Ljudje z znano srčno-žilno boleznijo ali drugimi pomembnimi zdravstvenimi težavami naj se o primerni intenzivnosti vadbe posvetujejo z zdravnikom.

Močnejše mišice so pomemben del zdravega staranja, vendar niso zagotovilo pred srčnim infarktom. Največ koristi prinaša celosten pristop, ki združuje redno gibanje, vadbo za moč in skrb za dejavnike tveganja za bolezni srca in ožilja.