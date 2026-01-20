Te živali so samotarji, a partner, ki ga izberejo, je njihov do smrti

Grivastega volka (Chrysocyon brachyurus) najdemo v državah osrednje in vzhodne Južne Amerike, vključno z Argentino, Bolivijo, Brazilijo, Paragvajem, Perujem in Urugvajem. Živi na travnikih, v savanah, gozdovih in močvirjih ter ob rekah. Zanj so značilne dolge noge, po zaslugi katerih so visoki okoli 90 cm – višji od sivega volka. Odrasel grivasti volk po teži pogosto doseže približno od 20 do 23 kilogramov. Ima ozko telo, velika pokončna ušesa in značilno rdečkasto dlako. Kadar se počuti ogroženega ali je jezen, se mu dlaka na vratu naježi. Je vsejed; je majhne sesalce, ptice, ribe in tudi zelenjavo, sladkorni trs, gomolje in sadje. Ena njihovih najljubših jedi je jagoda, podobna paradižniku, imenovana lobeira ali volčje jabolko. Znanstveniki verjamejo, da to sadje igra zelo pomembno vlogo pri izločanju smrtno nevarnih parazitov iz prebavnega sistema grivastih volkov.

So nočne živali. Lovijo predvsem ponoči ali ob zori in mraku. Pri lovu jim pomagajo velika in zelo občutljiva ušesa. Kar se tiče ljubezni, prisegajo na zvestobo. Čeprav so samotarji in živijo večinoma ločeno, je partner, ki ga izberejo, njihov do smrti. Pari, razen v sezoni parjenja, sicer živijo ločeno, vendar med seboj nenehno komunicirajo z glasnimi klici. Ko je samica breja, par skupaj najde brlog za kotitev. Po približno 65 dneh skoti od dva do pet puhastih, črnih mladičev, težkih zgolj 450 g. Štiri tedne se dojijo, nato pa od matere prejemajo izbljuvano hrano, dokler je ne znajo sami loviti. Oče igra ključno vlogo v prvih nekaj tednih, saj varuje brlog in prinaša hrano. Ko mladiči odrastejo in zapustijo brlog, jih oba od staršev učita loviti. Približno v enem letu so pripravljeni na samostojno življenje. Dve grivasti volkulji smo lani poleti dobili tudi v Sloveniji. Bella in Rosa domujeta v živalskem vrtu v Ljubljani. Bella je pogumnejša in bolj radovedna in ima nekoliko svetlejšo dlako, Rosa pa je bolj mirna in zadržana, razkrivajo v živalskem vrtu.

Po zaslugi dolgih nog so izjemno visoki. FOTO: Adriano Canteri/Getty Images