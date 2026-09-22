Tehnični pregledniki na cesto spustili vozila, ki jih niso niti videli

OGROŽALI VARNOST

Primer sega desetletje nazaj, večina tehničnih preglednikov bi krivdo priznala.

Pred ljubljanskim sodiščem se je po skoraj desetletju odprlo novo poglavje velike korupcijske zgodbe s tehničnih pregledov. Hrvaški državljan Ilija Grabovičkić se je že pred devetimi leti pokesal za svoja dejanja, ki so jih organi pregona razkrili, ko so pod drobnogled vzeli goljufive tehnične preglednike. Ti so v zameno za podkupnino določenim strankam omogočili, da so zaobšle strog tehnični pregled, in na cesto spuščali vozila, ki niso bila tehnično brezhibna, v nekaterih primerih celo zelo nevarna. Obsojen je bil na dve leti zapora, kot posrednik med pregledniki in strankami je bil sicer ...