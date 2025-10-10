  • Delo d.o.o.
    ŽIVLJENJE NA TEHTNICI

    Teja iz šova rodila tri mesece prezgodaj: Trenutno je moja edina želja ... (FOTO)

    Z Denisom sta se spoznala v resničnostnem šovu, avgusta pa sta sporočila veselo novico.
    FOTO: Nina Blagojević
    Simbolična fotografija. FOTO: Nina Blagojević
    N. B.
     10. 10. 2025 | 10:36
     10. 10. 2025 | 10:54
    0:51
    A+A-

    Denis Žnidarič in Teja Beznik, ki sta se spoznala v resničnostnem šovu Življenje na tehtnici, sta avgusta sporočila veselo novico, da bosta kmalu zibala.

    Kot je Teja sporočila na instagramu, je zdaj na svet prijokal deček Oskar. Čeprav je bil predviden datum poroda šele januarja, je usoda hotela drugače. Teja je objavila fotografijo iz porodnišnice, ob njej pa zapisala, da si trenutno želi le zdravja. »Veliko zdravja in moči,« je podarila.

    FOTO: Instagram
    Na svet je prijokal deček Oskar. FOTO: Instagram

    Iskrenim čestitkam in dobrim željam se pridružuje tudi naše uredništvo.

     

