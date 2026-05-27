    URADNI OBISK

    To pa je presenečenje: Vučiću na Kitajskem roboti zaplesali kolo (VIDEO)

    Srbski predsednik je priznal, da plešejo bolje od njega.
    Vučića so na Kitajskem sprejeli z državniškimi častmi. FOTO: Tingshu Wang/Reuters
    B. K. P.
     27. 5. 2026 | 15:25
    Srbski predsednik Aleksandar Vučić se ta teden mudi na uradnem obisku Kitajske, kjer ga je sprejel tamkajšnji predsednik Xi Jinping, gostitelji pa so mu pripravili tudi prav posebno presenečenje. Četrti dan obiska se je Vučić mudil v mestu Jianxing, kjer si je med drugim ogledal tovarno Mint Future Factory, kjer so mu predstavili robote, ki so jih predhodno naučili plesati moravsko kolo. »V impresivnem inovacijskem centru Mint smo videli, kako inteligenca gradi prihodnost in veselje premika svet. Pokazali so nam vse, od sestavljanja robotov do njihove neverjetne uporabe v vsakdanjem življenju, industriji in zabavi,« je na družabnem omrežju zapisal Vučić in dodal, da roboti sicer plešejo bolje od njega, a jim tega ne more zameriti, saj da je »končno naletel na nekoga z njegovo delovno etiko«.

    »Ko sem videl robote, ki plešejo naš moravski ples, sem spoznal, da tehnologija ni več le stvar znanosti in strojev, ampak tudi razumevanje tradicije in duha ljudstva. Priznam, plešejo bolje od mene, kar ni majhen dosežek, a prvič mi je uspelo najti nekoga, ki se lahko kosa z mojo vztrajnostjo pri delu,« je ob videoposnetku plešočih robotov še zapisal srbski predsednik in dodal, kaj ga je pri robotih še posebej navdušilo: »Ne prosijo za odmor, ne pritožujejo se nad delovnim časom in ne prosijo za prost vikend.«

