    VEČ SMRTNIH ŽRTEV

    Tragedija na avtocesti! Štiri žrtve vožnje v nasprotno smer, namenjeni so bili proti Sloveniji (VIDEO)

    Prek priljubljene aplikacije za deljenje prevozov so se odpravili na pot proti Sloveniji, ne da bi slutili, da bo to njihovo zadnje potovanje.
    N. P.
     28. 4. 2026 | 14:42
    V grozljivem čelnem trčenju na srbski avtocesti Šabac–Ruma so umrle štiri osebe, medtem ko se zdravniki beograjskega urgentnega centra še vedno borijo za življenje 22-letnika. Do tragedije je prišlo, ko se je voznik forda iz Beograda s hitrostjo 130 km/h peljal v nasprotno smer in se neposredno zaletel v črnega golfa. V njem so bili štirje mladi iz Rume, ki so se prek priljubljene aplikacije za deljenje prevozov odpravili na pot proti Sloveniji, ne da bi slutili, da bo to njihovo zadnje potovanje. Ni znano, ali je povzročitelj na nasprotni vozni pas zapeljal namerno ali po pomoti. 

    Dogajanje se je začelo z dramatičnim opozorilom ob 12.57, ko je član lokalne skupine na aplikaciji Viber voznike opozoril: »Avtocesta pri Šabcu proti Rumi, nekdo vozi v nasprotno smer 130 na uro, pazite se! Temno siv ford.« Žal je bilo za preprečitev katastrofe prepozno. Le tri minute pozneje, okoli 13. ure, je prišlo do silovitega trčenja.

    Posledice nesreče so tragične. Na kraju dogodka so umrli trije ljudje: voznik forda, ki je nesrečo povzročil, ter fant in dekle, ki sta bila potnika v golfu in sta prek aplikacije zgolj iskala prevoz do cilja. Voznika golfa, 24-letnega M. P. iz kraja Pocerski Dobrić pri Šabcu, so v težkem stanju prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici, kjer pa je pozneje podlegel poškodbam. Peti udeleženec, 22-letnik, je bil s hudo telesno poškodbo najprej oskrbljen v Šabcu, nato pa prepeljan v beograjski urgentni center, kjer njegovo stanje ostaja kritično. Posnetki s kraja nesreče pričajo o nepredstavljivi moči udarca, saj sta bila oba avtomobila popolnoma uničena in »zmečkana kot pločevinki«. Avtocesta v smeri proti Rumi je bila zaradi razbitin, ki so prekrile asfalt, popolnoma neprevozna, na terenu pa so posredovale številne ekipe gasilcev, policije in nujne medicinske pomoči.

    trčenjesmrtne žrtveprometna nesrečasmrtSrbijaavtocestaBeogradpolicijapromet
    14:21
    Bulvar | Zanimivosti
    UPS

    Punce naročile obleko s Temuja, zdaj ne vedo, ali bi se smejale ali jokale (VIDEO)

    Objavljamo posnetek, ki nazorno pokaže, zakaj je oblačila najbolje pomeriti pred nakupom.
    28. 4. 2026 | 14:21
    14:09
    Novice | Slovenija
    VSE NAJBOLJŠE

    Praznovala je teta Malčka, najstarejša Slovenka, v Slovenski vasi je upihnila 108. svečko (FOTO)

    V Slovenski vasi je 108. svečko upihnila Amalija Mohorčič. Že osmo leto imajo njej v čast v njenem domačem kraju vaški praznik.
    Drago Perko28. 4. 2026 | 14:09
    13:57
    Novice | Kronika | Na tujem
    GRČIJA

    Odjeknili streli sredi prestolnice: 89-letnik naj bi napadel na dveh lokacijah (FOTO)

    V sodni dvorani naj bi na tla vrgel ovojnice z dokumenti in vpil, da se v njih skrivajo razlogi za njegova dejanja.
    28. 4. 2026 | 13:57
    13:42
    Bulvar | Domači trači
    MENDA SE ŠE NISTA SREČALA

    Seksi Breskvica razkrila podrobnosti odnosa z Dončićem: »On ve ... «

    Pred časom se je v javnosti namigovalo, da bi bilo lahko med njima kaj več kot samo poznanstvo.
    28. 4. 2026 | 13:42
    13:40
    Novice | Slovenija
    GAIACELL

    Kazensko ovadili Gordano Kalan Živčec

    Zaradi kaznivega dejanja poskusa preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.
    28. 4. 2026 | 13:40
    13:29
    Lifestyle | Polet
    ZELO ZANIMIVO

    Kaj se zgodi, če jeste izključno sadje? Kratkoročni učinki in dolgoročna tveganja

    Ali je to sploh mogoče, da bi jedli samo sadje?
    Miroslav Cvjetičanin28. 4. 2026 | 13:29

    IZBRANO ZA VAS
    Lifestyle  |  Praznično
    KUHARSKA DELAVNICA

    Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

    Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
    21. 4. 2026 | 12:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVA ERA DOSTAVE

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    22. 4. 2026 | 09:37
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    IDEJA ZA ODDIH

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 14:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Lifestyle  |  Izlet
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
