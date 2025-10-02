  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    POTAPLJAŠKO URJENJE

    Tragedija na vaji! Amputacija zaradi nezaščitenega propelerja, kdo nosi odgovornost?

    Hudo se je poškodoval na mednarodni vaji potapljaškega urjenja.
    Skupna vaja se je končala s hudo poškodbo enega od sodelujočih. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen
    Skupna vaja se je končala s hudo poškodbo enega od sodelujočih. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen
    I. R.
     2. 10. 2025 | 11:10
    4:51
    A+A-

    Mednarodna vaja potapljaškega urjenja pripadnikov civilne zaščite gorenjske regije in gasilcev avstrijske Koroške na avstrijskem jezeru Weissensee 21. aprila 2018 se je končala s hudo poškodbo enega od sodelujočih. Potem ko je elisa motorja čolna enemu od pripadnikov civilne zaščite hudo poškodovala nogo, so mu jo morali amputirati, odgovornost pa zdaj terja od države. Ta po drugi strani trdi, da je za dogodek odgovoren izključno sam.

    Na vaji je sodelovalo devet pripadnikov civilne zaščite, med njimi tudi tožnik. Urili so se v iskanju letalskih razbitih v jezeru na globini do 50 metrov, dvig potapljačev v čoln in transport na izhodišče reševanja. Ker so bili v ekipi tudi pripadniki, ki niso potapljači, so se ti z inštruktorjem na čolnu odpravili na urjenje izvajanja manevrov in vožnje s čolnom.

    Poškodovani pripadnik civilne zaščite odškodnino terja od države, ta odgovornost zavrača.

    V trenutku, ko je tožnik sedel na levi strani gumi čolna pri premcu, je upravljavec čolna izvedel tako hiter in nenaden manever obračanja čolna, da sta tožnik in še en član ekipe padla v jezero. Medtem ko se je tožnikovemu kolegu uspelo rešiti, je tožnik z desno nogo zadel nezaščiteno eliso motorja čolna, ta ga je tako hudo poškodovala, da so mu morali nogo amputirati.

    Ker je šlo za delovno nesrečo, ki se je pripetila med potapljaškim urjenjem, skladno s sodno prakso ni sporno, da gre za nevarno dejavnost, zato je država objektivno odgovorna ne glede na krivdo, vložitev tožbe utemeljuje tožnikov pooblaščenec odvetnik Jožef Klavdij Novak iz Odvetniške pisane Čeferin. Poleg vsega delodajalec ni poskrbel za izpolnjevanje vseh pogojev, določenih v zakonu, saj propeler motorja ni imel ustrezne zaščite, sodelujoči niso prejeli nikakršnih navodil za zagotavljanje varnosti na čolnu, o vaji pa tožniku ni bilo znanega nič več kot to, kdo mu je pristojen dajati ukaze.

    Urili so se v iskanju letalskih razbitih v jezeru. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen
    Urili so se v iskanju letalskih razbitih v jezeru. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen

    Zahteva odškodnino v višini 161 tisočakov za (ne)premoženjsko škodo ter tisoč evrov mesečne rente od junija 2021. Država po drugi strani odgovornost zavrača in trdi, da se tožnik ni poškodoval med potapljaškim urjenjem, temveč zgolj pri običajni vožnji z gumi čolnom. Tega je upravljal član ekipe, ki pa ni bil ustrezno strokovno usposobljen za njegovo vožnjo, za kar pa da je bil odgovoren ravno tožnik, ki mu je neodgovorno predal krmilo, čeprav se je zavedal, da nima potrebnih izkušenj. Tožnik je bil namreč edini izmed članov ekipe, ki je bil strokovno usposobljen za potapljanje, preostali pa so zagotavljali le logistično podporo. Dejstvo, da propeler motorja čolna ni imel ustrezne zaščite, po mnenju države ne predstavlja opustitve varnostnih ukrepov, saj zaščita propelerja ni bila in še vedno ni izrecno predpisana kot obveznost lastnika čolna.

    Izvedensko mnenje

    »Ni dokazila, da je tožena stranka storila vse potrebno, da se prepreči ali omeji tveganja, ki lahko nastopijo na delovnem mestu tožnika pri delu oziroma pri vožnji s spornim čolnom,« pa je med drugim ugotovil sodni izvedenec s področja varstva pri delu, ki ga je sodišče pritegnilo v pravdo. Prav tako ni dokazila, da je tožena država z izvedenimi ukrepi in vedenjem, da čoln ni imel zaščitene elise propelerja motorja, vajo organizirala in izvedla tako, da bi vsaj ustno opozorila upravljavca čolna in potnike na nevarnost.

    Zahteva odškodnino

    v višini 161 tisočakov in mesečno rento.

    Sodelujoči bi morali, preden jim je bila dodeljena naloga oziroma pred prvo plovbo, prejeti izrecna navodila in opozorila, tudi to, da čoln nima zaščitene elise, čeprav je imel veljavno dovoljenje za plovbo, ki pa ne vključuje vidika tveganja s področja varnosti in zdravja pri delu. »Izrecna navodila bi morali prejeti, še zlasti ker so drugi takšni čolni slovenske enote civilne zaščite kakor tudi avstrijski čolni (v kolikor ni šlo za jet motorje), imeli zaščiten propeler motorja, pri čemer pa priče izjavljajo, da te zaščite pri drugih čolnih, zlasti avstrijskih, ni bilo,« je še zapisal izvedenec.

    Čeprav stoodstotne varnosti ni mogoče zagotoviti, bi tožena stranka lahko in bi morala preprečiti nesrečo najmanj s kakovostnejšo organizacijo poteka vaje kot tudi z zaščito elise motorja. Brez narejene ocene tveganja varnosti in zdravja pri delu, ki jo morajo poznati in razumeti udeleženci, brez ustreznega strokovnega usposabljanja in dokazila o usposobljenosti, brez potrebne osebne varovalne opreme in varnostne opreme na čolnu, brez ustreznih navodil in nujno potrebnih opozoril pa ne moremo govoriti niti o doseženem minimumu spoštovanja načel varnosti in zdravja pri delu, je še sklenil izvedenec. Država se z njegovimi ugotovitvami ne strinja.

    Več iz teme

    nesrečavarnosttožbačolnodškodninaAvstrijapotapljanjeurjenjeWeissenseepotapljačdelovna nesreča
    ZADNJE NOVICE
    12:11
    Novice  |  Slovenija
    KAJ JE V OZADJU?

    Hojs prostovoljno izročil telefon, še en bivši Janšev minister o pravem ozadju: »Ni bistvo hišna preiskava«

    Odmevna preiskava pri nekdanjem notranjem ministru.
    2. 10. 2025 | 12:11
    11:30
    Lifestyle  |  Stil
    ODPRTA KUHINJA

    Najboljše jesenske jedi iz ene posode: preprosto, toplo in varčno

    Top 10 jedi iz enega lonca, ki so nasitne, krepčilne in preprosto skuhane. Priročne za vsak dan ali nedeljsko kosilo.
    Odprta kuhinja2. 10. 2025 | 11:30
    11:30
    Lifestyle  |  Polet
    NAJNOVEJŠE IZ ZDA

    Kozarec gazirane pijače skrajša življenje za 12 minut, a to še ni najslabše, pravijo znanstveniki

    Potreba po spremembah v prehrani, ki izboljšajo zdravje ljudi in okolje, je jasna.
    Miroslav Cvjetičanin2. 10. 2025 | 11:30
    11:10
    Razno
    POTAPLJAŠKO URJENJE

    Tragedija na vaji! Amputacija zaradi nezaščitenega propelerja, kdo nosi odgovornost?

    Hudo se je poškodoval na mednarodni vaji potapljaškega urjenja.
    2. 10. 2025 | 11:10
    10:56
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    ŽALOST DO NEBA

    Tragedija v Novi Gorici: pod zemeljskim plazom umrl 37-letni Bego, številni se poslavljajo

    37-letnega delavca je zasul zemeljski plaz.
    2. 10. 2025 | 10:56
    10:40
    Novice  |  Slovenija
    ODMEVNI ZAKON

    Potrjeno: Slovenci bomo o prostovoljnem končanju življenja odločali na referendumu

    Alešu Primcu je uspelo zbrati dovolj podpisov.
    2. 10. 2025 | 10:40

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Gradite ali prenavljate? To morate vedeti.

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    »Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    25. 9. 2025 | 16:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Telefonija

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 08:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI UPI

    Nova priložnost za mlade v Sloveniji

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    26. 9. 2025 | 09:51
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 12:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VODIK

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    30. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Novice  |  Svet
    Energetika

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 09:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Plemenite kovine

    Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Slovenske novice26. 9. 2025 | 11:54
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    VEČNO VPRAŠANJE

    Ali veste, kakšno mleko kupujete?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
    Novice  |  Slovenija
    Od Kitajske do vodikove doline

    »Pes in avto morata biti iz Nemčije, hiša pa iz Slovenije«

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    S tem trikom boste znižali stroške ogrevanja

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Slovenske novice23. 9. 2025 | 09:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    29. 9. 2025 | 09:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VODNI VIRI

    Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

    Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
    29. 9. 2025 | 09:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    26. 9. 2025 | 13:17
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PRIVARČUJTE

    Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

    Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
    2. 10. 2025 | 08:52
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI UPI

    Nova priložnost za mlade v Sloveniji

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    26. 9. 2025 | 09:51
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

    Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    22. 9. 2025 | 08:39
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    PRAVOČASNA OBRAVNAVA

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    30. 9. 2025 | 09:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    26. 9. 2025 | 14:49
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Se bo elektrika podražila?

    Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
    22. 9. 2025 | 07:55
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    OPREMA DOMA

    Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

    Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
    29. 9. 2025 | 10:12
    Promo
    Novice  |  Svet
    POVEZOVALNO

    Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    30. 9. 2025 | 15:32
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    26. 9. 2025 | 10:55
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki