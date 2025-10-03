  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    GROZA NA SLOVAŠKEM

    Tragedija po prihodu iz porodnišnice: umrli mamica, enoletni otrok in šest dni star dojenček (VIDEO)

    Vozil je neizkušen svak.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar, Getty Images
    Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar, Getty Images
    A. G.
     3. 10. 2025 | 12:17
     3. 10. 2025 | 12:17
    2:24
    A+A-

    Vas Janice na Slovaškem je zavila v žalost zaradi strašne prometne nesreče, v kateri so umrli mlada mama (22), njen enoletni sin in komaj šest dni star dojenček. Avto je vozil njen svak, v vozilu pa so bili še trije otroci, ki so čudežno preživeli. Vaščani in okoliške občine bodo družini pomagali pri stroških pogreba.

    Ker vas šteje le nekaj sto prebivalcev, vaščani tragedijo doživljajo, kot da bi izgubili najbližje. »Jennifer je bila prijazna do vseh. Z možem se nikoli nista prepirala, zelo sta se imela rada. Skupaj sta vzgajala otroke in živela lepo, srečno družinsko življenje. Njen mož je popolnoma strt,« je opisala sorodnica. 

    Usodna nesreča po odhodu iz porodnišnice

    Nesreča se je zgodila 29. septembra zvečer, le dan po tem, ko je Jennifer z novorojenim sinom zapustila porodnišnico. Družina se je peljala k njeni sestri, a je voznik na ravnem delu ceste tik pred hišo izgubil oblast nad avtomobilom. Gasilci so morali mlado mamo izrezati iz razbitin, a zdravniki je niso mogli rešiti. Enoletni sin Kristián je umrl na kraju nesreče, šestdnevni sin Jaman pa je kljub reanimaciji kmalu umrl v bolnišnici.

    Preostale tri otroke so odpeljali v bolnišnico, a so njihove življenjske funkcije stabilne. »Hvala bogu, so vsi trije v redu,« je povedala sorodnica.

    Kraj nesreče si v videu lahko ogledate tukaj.

    Neizkušen voznik, preiskava v teku

    Avto je vozil 21-letni Ladislav, svak pokojne, ki je vozniško dovoljenje pridobil šele pred nekaj meseci. Tudi on je še vedno v bolnišnici. Trdi, da mu je otrok med vožnjo potegnil za volan, a družina temu ne verjame. »Deček, ki je bil v avtu, je povedal, da to ni res. Kako naj bi šestletni otrok iztrgal volan odraslemu iz rok? Po mojem mnenju je preprosto vozil prehitro,« je izjavila sorodnica.

    Policija je sprožila kazenski postopek zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, a za zdaj še niso vložili obtožnice, poroča Blic.rs.

    Več iz teme

    tragedijaotrocismrtne žrtvedružinanesrečaSlovaška
    ZADNJE NOVICE
    14:10
    Bulvar  |  Tuji trači
    SLOVO

    Umrla je legendarna »Fina Gospa«

    Patricia Rutledge je bila najbolj znana po vlogi Hyacinth Bucket v seriji »Fina Gospa«, ki si jo je v času vrhunca ogledalo kar 13 milijonov gledalcev
    3. 10. 2025 | 14:10
    14:06
    Lifestyle  |  Stil
    ODPRTA KUHINJA

    Najhitrejša jabolčna pita na svetu? Ja, s tem trikom vam bo uspelo! (VIDEO)

    Hitra jabolčna pita z listnatim testom – preprost recept za sočno in dišečo jesensko sladico, ki je pripravljena v manj kot uri. Postrezite jo s sladoledom ali smetano.
    Jasmina Pirnar Krope3. 10. 2025 | 14:06
    14:00
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    TURISTIČNA TRIBUNA

    Ideja za izlet: z Vinskega vrha božanski razgled (FOTO)

    Cerkvica svetega Miklavža stoji na razgledni točki, ki jo je enostavno osvojiti in je primerna za vsakogar.
    3. 10. 2025 | 14:00
    13:50
    Novice  |  Slovenija
    VABILO, KOT GA ŠE NI BILO

    Se bodo odzvali? Janša vabi na testiranje na droge. Poglejte, koga vse

    Prvak SDS je z gotovostjo prepričan v politični motiv vdora v hišo bivšega notranjega ministra.
    3. 10. 2025 | 13:50
    13:25
    Bulvar  |  Tuji trači
    PORAZI

    Kralj Karel izgublja bitko

    Kralj Karel naj bi se strinjal z Williamovimi zahtevami glede obravnave princa Andrewa.
    3. 10. 2025 | 13:25
    13:25
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    POGREŠANA OSEBA

    Nujno obvestilo! Kje je Lejla iz Ljubljane? Nazadnje so jo videli v torek

    Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
    3. 10. 2025 | 13:25

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI UPI

    Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    3. 10. 2025 | 09:34
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    26. 9. 2025 | 10:55
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VODNI VIRI

    Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

    Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
    29. 9. 2025 | 09:16
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    3. 10. 2025 | 10:39
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    »Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

    Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
    Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ČAKALNE DOBE

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    2. 10. 2025 | 13:24
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    OPREMA DOMA

    Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

    Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
    29. 9. 2025 | 10:12
    Promo
    Novice  |  Svet
    POVEZOVALNO

    Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    30. 9. 2025 | 15:32
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ELEKTRIČNA ENERGIJA

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    3. 10. 2025 | 09:27
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    JESENSKE POČITNICE

    Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

    Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
    Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    VEČNO VPRAŠANJE

    Ali veste, kakšno mleko kupujete?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    OBRATI

    Ko doseg ni več težava

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    PRIVARČUJTE

    Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

    Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
    2. 10. 2025 | 08:52
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OBJAVA

    Razpis za predsednika uprave SDH

    3. 10. 2025 | 08:33
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    »Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    25. 9. 2025 | 16:05
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    PRAVOČASNA OBRAVNAVA

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    30. 9. 2025 | 09:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Bančništvo

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VODIK

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    30. 9. 2025 | 08:20
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    26. 9. 2025 | 13:17
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki