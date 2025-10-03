Tragedija po prihodu iz porodnišnice: umrli mamica, enoletni otrok in šest dni star dojenček (VIDEO)

Vas Janice na Slovaškem je zavila v žalost zaradi strašne prometne nesreče, v kateri so umrli mlada mama (22), njen enoletni sin in komaj šest dni star dojenček. Avto je vozil njen svak, v vozilu pa so bili še trije otroci, ki so čudežno preživeli. Vaščani in okoliške občine bodo družini pomagali pri stroških pogreba.

Ker vas šteje le nekaj sto prebivalcev, vaščani tragedijo doživljajo, kot da bi izgubili najbližje. »Jennifer je bila prijazna do vseh. Z možem se nikoli nista prepirala, zelo sta se imela rada. Skupaj sta vzgajala otroke in živela lepo, srečno družinsko življenje. Njen mož je popolnoma strt,« je opisala sorodnica.

Usodna nesreča po odhodu iz porodnišnice

Nesreča se je zgodila 29. septembra zvečer, le dan po tem, ko je Jennifer z novorojenim sinom zapustila porodnišnico. Družina se je peljala k njeni sestri, a je voznik na ravnem delu ceste tik pred hišo izgubil oblast nad avtomobilom. Gasilci so morali mlado mamo izrezati iz razbitin, a zdravniki je niso mogli rešiti. Enoletni sin Kristián je umrl na kraju nesreče, šestdnevni sin Jaman pa je kljub reanimaciji kmalu umrl v bolnišnici.

Preostale tri otroke so odpeljali v bolnišnico, a so njihove življenjske funkcije stabilne. »Hvala bogu, so vsi trije v redu,« je povedala sorodnica.

Kraj nesreče si v videu lahko ogledate tukaj.

Neizkušen voznik, preiskava v teku

Avto je vozil 21-letni Ladislav, svak pokojne, ki je vozniško dovoljenje pridobil šele pred nekaj meseci. Tudi on je še vedno v bolnišnici. Trdi, da mu je otrok med vožnjo potegnil za volan, a družina temu ne verjame. »Deček, ki je bil v avtu, je povedal, da to ni res. Kako naj bi šestletni otrok iztrgal volan odraslemu iz rok? Po mojem mnenju je preprosto vozil prehitro,« je izjavila sorodnica.

Policija je sprožila kazenski postopek zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, a za zdaj še niso vložili obtožnice, poroča Blic.rs.