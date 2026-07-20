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    DELOVNA NESREČA

    Tragedija v gozdu: med podiranjem drevesa umrl 76-letnik

    Zgodilo se je okrog 14. ure v gozdu v Selah pri Slovenj Gradcu.
    Fotografija je simbolična. Foto: Dejan Javornik
    Fotografija je simbolična. Foto: Dejan Javornik
    B. K. P.
     20. 7. 2026 | 15:45
     20. 7. 2026 | 15:45
    1:21
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    Danes nekaj pred 14. uro so bili policisti obveščeni, da se je pri podiranju drevja v gozdu v Selah pri Slovenj Gradcu pripetila tragična delovna nesreča. »Po prvih podatkih je 66-letni občan podiral drevo, ki je padlo na 76-letnika, ki mu je pomagal pri delu v gozdu. Zaradi hudih poškodb je 76-letni moški na kraju nesreče umrl,« so podrobnosti tragedije sporočili s Policijske uprave Celje. Ogled kraja bodo opravili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje, so še dodali.

    Danes sta se sicer pripetili še dve delovni nesreči, ena na območju Horjula in druga na območju Ljubljane. Ob 13. uri si je v Tomčevi ulici v Ljubljani delavec poškodoval nogo, oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči Ljubljana in ga prepeljali v ljubljanski klinični center. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Dobro uro in pol pozneje pa je v občini Horjul delovni stroj poškodoval delavca. Oskrbeli so ga reševalci nujne medicinske pomoči, o nesreči pa je bila obveščena tudi policija, so zapisali na spletni strani Uprave za zaščito in reševanje.

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