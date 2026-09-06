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    PROMETNA NESREČA

    Traktor povozil občana, odpeljali so ga s helikopterjem Slovenske vojske

    O tem, kako hude poškodbe je dobil poškodovanec, Uprava RS za zaščito in reševanje ne poroča.
    Simbolična slika FOTO: Teka77 Getty Images/istockphoto
    Simbolična slika FOTO: Teka77 Getty Images/istockphoto
    M. J.
     6. 9. 2026 | 17:50
    1:23
    A+A-

    Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča o novi prometni nesreči. Po njenih informacijah je danes ob 14.06 v naselju Torka, ki se nahaja v občini Železniki, traktor povozil občana. Kot so zapisali, so gasilci prostovoljnih gasilskih društev iz Škofje Loke in Zalega Loga nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri prenosu poškodovanca v reševalno vozilo, nato pa še v helikopter Slovenske vojske. Po besedah uprave je bil poškodovanec prepeljan v UKC Ljubljana. O tem, kako hude poškodbe je dobil, ne poročajo. Prav tako ne poročajo o vzroku za nastanek nesreče.

    Pred dnevi nesreča s smrtnim izidom

    Nedavno se je pri nas zgodila še ena prometna nesreča, v kateri je bil udeležen traktor. Kot so takrat sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, je oseba zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. V nesreči so takrat na pomoč priskočili gasilci iz Krškega in domačin. Na kraju so bili tudi policisti in reševalci nujne medicinske pomoči.

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