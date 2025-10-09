  • Delo d.o.o.
    SPOROČILO

    Trump udaril z veliko novico: vse oči so zdaj uprte v Hamas in Izrael

    Hamas se je zavezal, da bo izpustil preostalih 47 talcev, a vsi niso več med živimi.
    STA, N. B.
     9. 10. 2025 | 06:51
    Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo na družbenem omrežju Truth Social objavil, da sta Izrael in Hamas potrdila prvo fazo njegovega mirovnega načrta za mir v Gazi. Pred tem je novinarjem v Beli hiši povedal, da pogajanja v Egiptu potekajo zelo dobro, in bo morda tudi sam konec tedna odpotoval na Bližnji vzhod.

    »To pomeni, da bodo VSI talci kmalu izpuščeni, Izrael pa bo umaknil svoje čete na dogovorjeno črto kot prvi korak k močnemu, trajnemu in večnemu miru,« je objavil Trump, ki je v sredo sodeloval na okrogli mizi o nasilju levičarskih skupin, ko mu je državni sekretar Marco Rubio predal papir s sporočilom.

    Bo Trump obiskal tudi Gazo?

    Prisotni fotografi so papir fotografirali in na njem je pisalo: »kmalu moraš odobriti objavo na omrežju Truth Social, da boš lahko prvi naznanil dogovor«. Trump je nato dejal, da so zelo blizu dogovoru na Bližnjem vzhodu, nato pa sta z Rubiom zapustila dogodek, navaja televizija ABC. Nekaj minut zatem je sledila Trumpova objava na Truth Social.

    »Mir na Bližnjem vzhodu. To je čudovit izraz in upamo, da se bo uresničil. Morda bom konec tedna šel tja tudi sam. Morda v nedeljo,« je na začetku dogodka o levičarskem nasilju dejal Trump, ki pri tem ni izključil niti morebitnega obiska Gaze.

    Bela hiša je vmes sporočila, da bo imel 79-letni predsednik v petek »rutinski« zdravniški pregled v vojaški bolnišnici Walter Reed.

    V Egiptu potekajo pogajanja preko posrednikov med Izraelom in Hamasom glede izvedbe Trumpovega mirovnega načrta za Gazo.

    Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je Trumpa že prej povabil na obisk njegove države, če bo sporazum dosežen. V sredo je izjavil, da so znamenja spodbudna in tudi Hamas je izrazil optimizem, poroča tiskovna agencija AFP.

    Izpustili bodo zapornike in talce

    Hamas je predložil seznam palestinskih zapornikov, ki jih želi dobiti iz izraelskih zaporov v prvi fazi premirja, v zameno pa bo izpustil preostalih 47 talcev, ki so bili ugrabljeni v napadu na Izrael 7. oktobra 2023 - tako živih kot tudi trupla mrtvih.

    V skladu s Trumpovim načrtom bi Izrael izpustil okoli 250 Palestincev, ki prestajajo dosmrtne zaporne kazni in približno 1700 drugih, ki so bili pridržani po oktobru 2023.

    Izraelski mediji so v sredo poročali, da bi lahko sporazum dosegli že danes ali v petek, talce pa bi potem izpustili že v soboto, ali v začetku prihodnjega tedna.

    Napad Hamasa na Izrael je zahteval skoraj 1200 življenj, izraelski odgovor na napad pa na palestinski strani doslej že več kot 67.000, navaja AFP.

    HamasIzrael in PalestinaDonald TrumpGazavojna
