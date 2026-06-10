Tujci proti Mrzli gori skoraj v natikačih: gorski reševalci zaradi neustrezne opreme posredovali kar 122-krat (FOTO)

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    Po družbenih omrežjih kroži zapis in fotografije o skupini turistov, ki se je v visokogorje odpravila v obutvi, podobni croksom. Reševalci opozarjajo, da je zdrs še vedno najpogostejši vzrok nesreč v gorah.
    Mrzla gora. FOTO: Facebook

    Mrzla gora. FOTO: Facebook

    Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 

    Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 

    Gorski reševalci. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 

    Gorski reševalci. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 

    Turisti gredo v gore velikokrat v neprimerni obutvi. FOTO: Facebook

    Turisti gredo v gore velikokrat v neprimerni obutvi. FOTO: Facebook

    Mrzla gora. FOTO: Facebook
    Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 
    Gorski reševalci. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 
    Turisti gredo v gore velikokrat v neprimerni obutvi. FOTO: Facebook
    Kaja Grozina
     10. 6. 2026 | 18:55
    5:24
    A+A-

    V zadnjih dneh je veliko pozornosti pritegnila objava pohodnika, ki je med obiskom Logarske doline naletel na skupino turistov, domnevno iz Azije, ki naj bi se proti Savinjskemu sedlu in Mrzli gori odpravili v obutvi, podobni croksom, oblečeni v športne trenirke in z minimalno opremo. Po njegovih navedbah so zaradi snežišča celo zapustili označeno pot in nadaljevali po neoznačenem terenu. Fotografije in opis dogodka so na družbenih omrežjih sprožili burno razpravo o odgovornosti obiskovalcev gora ter o tem, ali bi bilo treba v nekaterih primerih reševanje tudi zaračunati.

    Na Gorski reševalni zvezi Slovenije pojasnjujejo, da neprimerna osebna ali tehnična oprema ostaja eden od pomembnih dejavnikov pri gorskih nesrečah. Letos so do 8. junija posredovali že pri 16 intervencijah, kjer je bila med vzroki navedena tudi neustrezna oprema. Za primerjavo: v enakem obdobju lani so zabeležili 28 takšnih primerov. V celotnem letu 2025 so gorski reševalci zaradi neprimerne osebne in tehnične opreme posredovali kar 122-krat, leto prej pa 109-krat. Ob tem velja poudariti, da so lani opravili skupno 660 intervencij, leta 2024 pa 633.

    Snežišča ostajajo past tudi poleti

    Čeprav so temperature v dolinah že poletne, so razmere v visokogorju povsem druga zgodba. Prav to je razlog, da reševalci vsako leto znova opozarjajo na nevarnost snežišč, ki lahko vztrajajo še dolgo v poletje. »Eden izmed najpogostejših vzrokov za nesreče je zdrs. Tudi v zgodnjem poletju se je potrebno primerno opremiti za prečkanje morebitnih snežišč, kar pomeni uporabo derez in cepina,« opozarjajo pri GRZS.

    Dodajajo, da sama oprema še ni dovolj. »Zelo pomembno je, da vemo, kakšno opremo potrebujemo, in da vsak kos opreme, ki ga vzamemo s seboj, znamo tudi pravilno uporabljati.« Prav zdrsi ostajajo najpogostejši razlog za gorske nesreče. Sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema ter slaba telesna oziroma psihična pripravljenost na izbrano turo.

    Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 
    Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 

    Polovica rešenih je tujcev

    Predstava, da težave povzročajo predvsem tuji obiskovalci, po podatkih GRZS ni povsem točna. Med osebami, ki jih morajo reševati v gorah, so skoraj enakovredno zastopani domači in tuji obiskovalci. »Približno polovico vseh rešenih oseb predstavljajo tuji obiskovalci, drugo polovico pa domači. V letu 2025 je delež tujih obiskovalcev med vsemi reševanji znašal 46 odstotkov vseh intervencij,« pojasnjujejo.

    Mrzla gora. FOTO: Facebook
    Mrzla gora. FOTO: Facebook

    To pomeni, da problem ni povezan zgolj s turisti, temveč tudi s slovenskimi obiskovalci gora, ki se pogosto odpravijo na zahtevnejše ture brez ustrezne priprave ali pa podcenijo razmere na terenu. Po vsakem odmevnejšem primeru se znova odpre tudi razprava o tem, ali bi morali posamezniki, ki se v gore podajo brez osnovne opreme in odgovorne priprave, kriti stroške svojega reševanja. Na Gorski reševalni zvezi Slovenije se do tega vprašanja ne opredeljujejo neposredno. »GRZS ne zaračunava stroškov reševanja, pač pa samo zagotavlja reševanje. Morebitno plačevanje reševanja je odgovornost zakonodajalca oziroma države,« odgovarjajo.

    Gore ne odpuščajo napak

    Gorski reševalci pred začetkom glavne poletne sezone obiskovalce pozivajo k premišljenemu načrtovanju tur, spremljanju vremenskih in terenskih razmer ter spoštovanju priporočil pristojnih služb. »Poletne razmere v gorah so lahko varljive. Visoke temperature v dolinah ne pomenijo nujno ugodnih razmer v visokogorju, kjer lahko obiskovalce presenetijo hitre vremenske spremembe, nevihte, močan veter, megla ali nizke temperature,« opozarjajo.

    Gorski reševalci. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 
    Gorski reševalci. Fotografija je simbolična. FOTO: Arhiv 

    Ob tem poudarjajo, da lahko vsak obiskovalec z ustrezno pripravo, primerno opremo in odgovornim ravnanjem pomembno prispeva k lastni varnosti. »Za vsak gorniški cilj, ki smo si ga izbrali glede na svojo psihofizično pripravljenost, moramo izbrati ustrezno opremo,« še dodajajo pri GRZS. V gorah namreč pogosto ne odloča le nekaj dodatnih gramov v nahrbtniku, temveč meja med varnim povratkom domov in intervencijo, v kateri sodelujejo reševalci, policija ter helikopterske posadke.

    Vsem obiskovalcem slovenskih gora priporočamo, da svoje ture načrtujejo premišljeno, spremljajo razmere na terenu in spoštujejo priporočila pristojnih služb. S pravilno pripravo, ustrezno opremo, primerno zaščito in odgovornim ravnanjem lahko pomembno prispevamo k lastni varnosti in varnosti drugih. Poletne razmere v gorah so lahko varljive. Visoke temperature v dolinah ne pomenijo nujno ugodnih razmer v visokogorju, kjer lahko obiskovalce presenetijo hitre vremenske spremembe, nevihte, močan veter, megla ali nizke temperature. Tudi zato je pomembno, da spremljamo vremensko napoved pred, med in po turi ter si v visokogorje vzamemo več slojev oblačil. 

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